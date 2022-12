L’accueil de Zelensky à Washington remonte le moral en Ukraine

Le moment est critique, a déclaré M. Tryhub, le moniteur de ski.

“Nous avons plus que jamais besoin du soutien du monde dans la lutte pour l’indépendance”, a-t-il déclaré. « Les États-Unis sont l’un des nombreux pays qui ont finalement réalisé que sans soutien étranger, nous ne pouvons pas gagner. Nous avons donc besoin d’aide, d’autant plus que nous avons des valeurs communes telles que la démocratie et la liberté.

De retour de Washington jeudi, M. Zelensky a atterri en Pologne où, a-t-il dit, il a rencontré le président Andrzej Duda.

M. Zelensky a également enregistré une vidéo mettant en évidence les gains spécifiques issus des pourparlers avec les Américains, y compris les armes que l’Ukraine recevra dans le cadre du programme d’aide militaire annoncé à Washington. Ce paquet comprenait des missiles de défense aérienne Patriot, que M. Poutine a rejetés comme obsolètes lors de sa conférence de presse jeudi, mais qui seront une bonne nouvelle pour les Ukrainiens régulièrement terrorisés par des vagues d’attaques à la roquette russe visant des infrastructures électriques.

“Nous voyageons avec de bons résultats”, a déclaré M. Zelensky. “Ces résultats vont vraiment aider.”

Il a noté l’accord sur le transfert des Patriotes en Ukraine et a fait allusion à une aide supplémentaire qui n’avait pas encore été annoncée. Le dirigeant ukrainien a déclaré qu’il parlerait de ces autres accords plus tard.

Andrew E. Kramer signalé de Kyiv, en Ukraine, et Ivan Nechepurenko de Tbilissi, Géorgie. Le reportage a été fourni par Maria Varenikova de Kyiv, Anton Troïanovski et Erika Salomon de Berlin, et Aurélien Breeden de Paris.