L’accueil de Scott par Trump dans la course de 2024 montre son calcul: plus il y a de rivaux du GOP, mieux c’est pour lui

Lorsque le sénateur républicain Tim Scott de Caroline du Sud a lancé sa campagne pour la Maison Blanche la semaine dernière, l’ancien président notoirement épineux Donald Trump a accueilli son nouveau concurrent à bras ouverts.

Il n’y a eu aucune accusation de déloyauté ou de surnoms désagréables de la part du favori du GOP comme le barrage qu’il a déclenché lorsque le gouverneur de Floride Ron DeSantis, considéré comme son principal rival, a rejoint la course deux jours plus tard avec une annonce Twitter ratée.

« Bonne chance au sénateur Tim Scott pour participer à la course primaire présidentielle républicaine », a déclaré Trump. « Il se charge rapidement avec beaucoup de monde, et Tim est un grand pas en avant par rapport à Ron DeSanctimonious, qui est totalement inéligible. »

Le contraste souligne non seulement le fait que Trump considère DeSantis comme son rival le plus redoutable, mais aussi les mathématiques de base : lui et son équipe croient depuis longtemps que plus il y a de candidats qui participent au concours primaire républicain, mieux c’est pour Trump. Ils partent du principe qu’aucun autre candidat ne sera en mesure de consolider suffisamment le vote anti-Trump pour le faire tomber. D’autres candidats qui entrent dans la course, soutiennent-ils, se disputent la part de vote de DeSantis.

Et le champ s’agrandit de jour en jour.

Dans les semaines à venir, au moins quatre candidats supplémentaires devraient lancer leurs propres campagnes, rejoignant un champ qui comprend déjà DeSantis, Scott, l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson, le milliardaire de la technologie Vivek Ramaswamy et plusieurs plans plus longs. comme l’animateur de radio conservateur Larry Elder.

L’entrée de l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie dans la course est « imminente », selon une personne familière avec sa pensée qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de ses projets. L’ancien vice-président Mike Pence devrait lancer sa campagne le mois prochain, et le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, envisage le 7 juin comme date de lancement. Le maire de Miami, Francis Suarez, a déclaré à l’Associated Press la semaine dernière qu’il « envisageait fortement » de se présenter, tout comme le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu.

Même l’ancien gouverneur du Texas, Rick Perry, qui s’est déjà présenté deux fois à la présidence, a récemment déclaré sur CNN qu’il n’avait pas retiré une troisième campagne de la table. Et Axios a rapporté que le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, qui avait précédemment déclaré qu’il se concentrait sur les élections d’État, reconsidérait ses plans après avoir rejeté les spéculations antérieures.

« Il s’agit d’une mise en accusation de l’annonce désastreuse de DeSantis et de ses résultats de sondage lamentables », a déclaré le porte-parole de Trump, Steven Cheung, à propos des annonces à venir. « Le sang de DeSantis est dans l’eau et chaque candidat voit à quel point il est faible et faible. »

En effet, plusieurs des candidats déclarés et potentiels ont intensifié leurs attaques contre DeSantis alors qu’ils se disputent la deuxième place.

Les républicains ont une fois mis en garde contre une répétition de 2016, lorsque le champ tentaculaire du GOP n’a pas réussi à fusionner autour d’une alternative à Trump, lui donnant la nomination. Mais une grande partie de l’urgence qui existait autrefois parmi les rivaux du GOP de Trump pour limiter le champ s’est estompée ces derniers mois.

« Le point important n’est pas le nombre de candidats qui commencent la course, c’est le nombre qui restent après qu’ils n’ont plus aucune chance d’être nommés », a déclaré Whit Ayres, un sondeur et stratège républicain chevronné. «Nous avons appris cela de l’investiture démocrate en 2020. De nombreux candidats ont commencé la course. Mais une fois qu’il est devenu clair que Joe Biden allait remporter la nomination, en quelques heures, les autres ont tous abandonné et l’ont approuvé.

Il est encore beaucoup trop tôt, a déclaré Ayers, pour savoir qui sera le candidat non-Trump le plus fort.

« L’idée que vous allez décider avant même le début de la course derrière lequel se rallier est très prématurée », a-t-il déclaré. « Il y a tellement de chaussures qui pourraient encore tomber. »

Parmi eux figurent les enquêtes en cours sur Trump, y compris l’enquête du ministère de la Justice sur sa gestion de documents classifiés et les enquêtes étatiques et fédérales sur ses efforts pour annuler les résultats des élections de 2020. Trump a déjà été inculpé à New York et des accusations criminelles supplémentaires créeraient une situation sans précédent aux conséquences inconnues.

Le donateur républicain basé à New York, Eric Levine, un féroce critique de Trump, a averti plus tôt dans l’année des conséquences désastreuses si le champ primaire du GOP devenait trop grand. Cette semaine, cependant, Levine a minimisé l’importance du nombre croissant de candidats, notant que de nombreux rivaux de Trump ne votent qu’à un seul chiffre.

Les seuls « candidats sérieux » au-delà de Trump, a déclaré Levine, sont DeSantis, Haley, Scott, Pence (s’il se présente) et peut-être Sununu et Youngkin, s’ils entrent.

Pourtant, Levine a déclaré: « Je préférerais qu’il y ait moins de monde, sans aucun doute. »

Pendant ce temps, Trump a essayé de projeter un sentiment d’inévitabilité et de domination du domaine. Il a déclaré aux journalistes lors d’un tournoi de golf jeudi qu’il n’était pas sûr qu’il soit utile de débattre compte tenu de ses chiffres de sondage actuels.

« À moins qu’il ne se rapproche, pourquoi quelqu’un débattrait-il? » il a dit de DeSantis.

Il a également exhorté le parti à se rallier derrière lui. Les démocrates, a-t-il dit, « espèrent une longue et interminable primaire républicaine ».

« C’est pourquoi le Parti républicain doit s’unir derrière le porte-drapeau du mouvement MAGA », a-t-il déclaré dans un message vidéo, faisant référence à son slogan « Make America Great Again ».

De nombreux républicains semblent croire que le parti finira par se rallier à ses plus forts challengers Trump, les autres candidats se retirant une fois qu’ils se rendront compte qu’ils ne peuvent pas gagner. Mais on ne sait pas exactement comment cela se produira, compte tenu des aspirations politiques des personnes impliquées. Si DeSantis maintient sa position à la deuxième place, certains craignent que ses relations froides avec les autres candidats ne rendent encore moins probable que le parti s’unisse derrière lui.

En attendant, des candidats comme Haley ont intensifié leurs attaques contre DeSantis, tandis que d’autres se préparent à rejoindre la course. Ils incluent Suarez, qui serait le seul candidat hispanique dans le champ 2024.

Le républicain de 45 ans n’est pas bien connu à l’échelle nationale, mais a commencé à rencontrer des électeurs dans des États primaires clés comme la Caroline du Sud et on pense qu’il est assis sur des millions de dollars en banque.

Suarez a évité toute critique de Trump lors d’une récente interview, affirmant seulement que l’ancien président « est sans aucun doute en pole position ».

Mais il était plus disposé à mettre en évidence ce qu’il appelait les responsabilités «structurelles» de DeSantis, soulignant la lutte du gouverneur de Floride pour établir des relations avec de nombreux responsables républicains de l’État, y compris lui. Il a également noté les récentes réalisations législatives conservatrices de DeSantis et sa bataille avec Disney.

« Il y a des choses qui, du moins ce que j’ai entendu de la part de la classe des donateurs, sont quelque chose qui les a amenés à remettre en question leur soutien pour lui », a-t-il déclaré.