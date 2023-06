L’accueil de Modi par Biden et le Congrès redore son image avant les élections

« Affaire conclue, portes ouvertes », lit-on dans le titre du vendredi de l’Indian Express, un quotidien anglophone. L’agence de presse ANI a montré des membres du Congrès faisant la queue pour l’autographe de Modi. Les chaînes de télévision ont compté le nombre d’ovations debout qu’il a reçues lors de son discours au Congrès et ont à plusieurs reprises qualifié Modi de « patron » – un surnom que lui a conféré le mois dernier le Premier ministre australien Anthony Albanese.

NEW DELHI – Alors que le Premier ministre indien Narendra Modi visitait Washington cette semaine, les premières pages des journaux ici en Inde étaient inondées de gros titres sur une nouvelle « aube » dans les relations du pays avec les États-Unis.

Pour les Indiens d’Amérique, la visite de Modi suscite de la fierté et de la frustration

L’accueil des célébrités pour Modi cette semaine à Washington a donné au Premier ministre une nouvelle chance d’utiliser la scène mondiale comme un lieu pour renforcer son image chez lui. Tout au long du mandat de Modi, les médias locaux en Inde ont présenté ses câlins et ses salutations aux dirigeants mondiaux. Cette fois, la fanfare de sa réception à l’étranger intervient juste un an avant les élections nationales indiennes.

« C’est la magie de Modi … Il est sans aucun doute un leader mondial maintenant », a déclaré Singla, ajoutant qu’il pensait que la visite conduirait à plus d’emplois en Inde. « Il est allé là-bas et a fait des affaires. »

Dans l’État d’origine de Modi, le Gujarat, Pulkit Goenka, 37 ans, un homme d’affaires du textile, a déclaré que l’Inde pourrait désormais devenir une « superpuissance » avec l’aide technologique américaine et que Modi a contribué à faire de la roupie indienne une « monnaie mondiale ».

« Il est le visage le plus reconnaissable et le plus populaire au monde », a déclaré Goenka. « Nous savons tous comment les États-Unis voyaient l’Inde il y a dix ans. Maintenant, grâce à Modi, c’est différent.