BRUXELLES – Le secrétaire d’État Antony J. Blinken a cherché à lisser les plumes de l’alliance ébouriffées par la précédente administration américaine lors d’un voyage à l’OTAN et à l’Union européenne cette semaine, mais son calme diplomatique n’a pas complètement masqué des problèmes profondément enracinés.

M. Blinken a semblé toucher toutes les bonnes notes apaisantes, parlant du désir américain de «revitaliser l’alliance» et de consulter et de coordonner avec les alliés occidentaux des États-Unis «partout et chaque fois que nous le pouvons». Il a rencontré les E3 – les ministres des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, de France et d’Allemagne – et ceux des Quatre de Visegrad – la Roumanie, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Il a rencontré ses collègues baltes.

Il a félicité le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qui a fait l’objet de critiques internes pour ses efforts parfois maladroits pour flatter l’ancien président Donald J.Trump et l’empêcher de faire sauter l’alliance avec des menaces explosives. M. Blinken a également adressé de belles paroles à la présidente de la Commission de l’Union européenne en difficulté, Ursula von der Leyen, et au chef de la politique étrangère du bloc, Josep Borrell Fontelles. Et il a programmé des rencontres avec son homologue belge et un remerciement virtuel au personnel des trois ambassades américaines à Bruxelles.

Le président Joseph R. Biden Jr. lui-même fera une apparition vidéo lors du sommet de l’Union européenne de jeudi, où des mots plus agréables sur l’amitié et l’alliance sont attendus. Ce sera la première fois qu’un président américain fait cet effort depuis le président Barack Obama en 2009.