L’accréditeur des collèges à but lucratif perd sa reconnaissance fédérale

WASHINGTON (AP) – Le ministère de l’Éducation a annulé sa reconnaissance d’une agence d’accréditation qui supervise principalement les collèges à but lucratif, mettant en péril la survie des écoles qui desservent environ 5 000 étudiants.

La décision interdit aux collèges certifiés par le Conseil d’accréditation des collèges et écoles indépendants de participer aux programmes fédéraux d’aide aux étudiants à moins qu’ils ne puissent obtenir une approbation ailleurs. Les écoles auront 18 mois pour trouver une nouvelle accréditation.

Vingt-sept collèges seront touchés, a déclaré vendredi le sous-secrétaire à l’éducation James Kvaal, bien que trois soient déjà en discussion avec d’autres agences. Les responsables du ministère n’ont pas fourni les noms des écoles.

L’action du département est le point culminant d’un effort de plusieurs années pour mettre ACICS en faillite, qui a commencé sous l’administration Obama après la divulgation d’abus dans des collèges à but lucratif et une application laxiste par l’agence d’accréditation. Betsy DeVos, secrétaire à l’éducation sous le président Donald Trump, a rétabli la reconnaissance fédérale de l’agence.

Le sursis de l’accréditeur a été de courte durée. En 2020, une enquête menée par USA Today a montré que le groupe avait approuvé un collège du Dakota du Sud qui manquait de preuves d’étudiants ou de professeurs. Le ministère de l’Éducation a entamé un autre examen de l’ACICS et a rejeté vendredi le dernier appel de l’accréditeur.

À un moment donné, l’ACICS a accrédité plus de 240 établissements qui, en 2015, ont reçu une aide fédérale combinée de 4,76 milliards de dollars et ont inscrit plus de 600 000 étudiants.

Les agences d’accréditation servent de gardiens pour le gouvernement fédéral, garantissant la légitimité et la qualité des collèges. Si un collège est approuvé par un organisme d’accréditation reconnu, il peut recevoir des fonds fédéraux, tels que des remboursements de prêts étudiants ou des subventions Pell. Cet argent est crucial pour la survie de nombreuses universités, en particulier les collèges à but lucratif approuvés par l’ACICS.

“L’ACICS est connue pour accréditer certains des collèges les plus tristement célèbres comme les Corinthian Colleges et l’ITT qui se sont livrés à des actes répréhensibles à grande échelle”, a déclaré Kvaal. “Le coût de ces actes répréhensibles pour les étudiants et les contribuables est toujours comptabilisé, comme le montre la décharge de près de 4 milliards de dollars de la dette de plus de 200 000 anciens étudiants de l’ITT annoncée par le département il y a seulement trois jours.”

Il a déclaré que la décision n’avait pas été prise en raison de l’histoire ou de la réputation de l’ACICS, mais parce qu’elle n’avait pas respecté les normes minimales requises des agences d’accréditation. Ces fonctions incluent la surveillance des collèges dont les finances ou les pratiques les exposent au risque de fermeture alors que les étudiants étaient au milieu de leurs diplômes.

Les étudiants des 27 écoles accréditées par l’ACICS ne perdront pas immédiatement leur aide financière. Leurs écoles recevront une certification provisoire qui leur permettra de participer aux programmes fédéraux d’aide financière pendant qu’ils recherchent une nouvelle accréditation.

Il n’était pas immédiatement clair si la décision serait contestée devant les tribunaux. L’ACICS n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire par courrier électronique.

« À moins qu’un tribunal n’ordonne autrement, le ministère a la responsabilité de faire respecter la responsabilité dans le système d’accréditation et de veiller à ce que les étudiants et les contribuables soient protégés », a déclaré Kvaal.

La décision du ministère oblige les écoles concernées à soumettre des plans d’« enseignement » pour que les élèves terminent leurs études au cas où le collège devrait fermer. Il sera également interdit aux collèges d’admettre de nouveaux étudiants dans des programmes qui ne peuvent être achevés en 18 mois et d’ajouter de nouveaux programmes ou emplacements éligibles à l’aide fédérale.

Thompson a rapporté de Denver.

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Carole Feldman et Chrissie Thompson, The Associated Press