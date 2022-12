L’accouchement coûte plus cher aux États-Unis que dans tout autre pays

Cette histoire fait partie Prix ​​fixéla couverture de CNET sur la façon dont de vraies personnes font face au coût élevé de la vie aux États-Unis.

Par une chaude journée du printemps dernier, Teja Smith, 31 ans, s’est rendue à l’hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles pour revoir son plan d’accouchement. Au lieu de cela, à un peu plus de 36 semaines de grossesse, elle a appris qu’elle souffrait de prééclampsie, un grave trouble de l’hypertension artérielle qui peut survenir pendant la grossesse, et qu’elle devait être induit immédiatement. Trois jours et une césarienne non planifiée plus tard, Smith est sortie avec son fils nouveau-né et une facture médicale de 42 180 $.

Bien que son assurance ait couvert 40 000 $ de cette facture, Smith s’est retrouvée avec le solde restant. “J’ai même été inculpée pour un contact peau à peau avec mon fils et la coupure de mon cordon ombilical”, a-t-elle déclaré.

L’histoire de Smith n’est pas rare. La le coût de l’accouchement aux États-Unis est plus élevé que dans tout autre pays. Pour les parents assurés, le débours moyen pour un accouchement traditionnel est de 2 854 $, tandis qu’une césarienne, comme celle de Smith, coûte en moyenne 3 214 $, selon la Fondation de la famille Kaiser.

Si vous n’avez pas d’assurance, les coûts peuvent rapidement monter en flèche des dizaines de milliers de dollars. Bien qu’il existe des ressources disponibles pour aider à réduire les dépenses liées à la grossesse, il existe encore des lacunes en matière d’accessibilité et d’énormes disparités dans les coûts des soins médicaux pour les personnes non assurées ou sous-assurées.

Les femmes enceintes à faible revenu, issues de familles noires et latinos en particulier, sont moins susceptibles d’avoir une assurance maladieet ces familles dépensent en moyenne entre 19% et 30% de leur revenu annuel sur les frais médicaux liés à la grossesse et à l’accouchement. Et cela n’inclut pas les coûts cachés en dehors du travail qui commencent au stade de la planification familiale, ou les dépenses qui se poursuivent après l’accouchement.

“Mon plus grand conseil est de ne jamais tomber dans une grossesse sans assurance, même si c’est Medicaid ou quelque chose qui est fourni par l’État”, a déclaré Smith.

Les factures de grossesse sont élevées – et le voyage est différent pour tout le monde

Shilpa Nandwani, 30 ans, enseignante à Austin, au Texas, a toujours su qu’elle voulait des enfants. Après leur mariage, en décembre 2021, Nandwani et son partenaire ont tous deux décidé d’essayer la fécondation in vitro, ou FIV.

L’assurance de Nandwani offrait l’accès à Progynie, une allocation de fertilité et de renforcement de la famille parrainée par l’employeur. Elle et son partenaire ont suivi le processus de récupération des ovules, qui a coûté au total 8 000 $ pour tout, y compris le don de sperme, les tests génétiques d’embryons et le transfert d’embryons congelés pour les deux. Sans l’aide de Progyny, leur facture aurait été de 32 000 $.

Les traitements de fertilité tels que la FIV et l’insémination intra-utérine sont de plus en plus courants aux États-Unis – certains 33% des américains se sont tournés vers des traitements de fertilité ou connaissent quelqu’un qui l’a fait, selon une étude du Pew Research Center. Mais ces traitements ont un coût énorme pour ceux qui les entreprennent.

“Le chemin vers la parentalité n’est pas toujours aussi facile que ce que nous avons entendu dans les films et les livres d’histoires”, a déclaré Janet Choi, endocrinologue de la reproduction et directeur médical de la CCRM Fertility Clinic à New York. Choi a noté qu’un cycle de FIV avec des médicaments peut coûter plus de 25 000 $ et qu’il faut souvent deux à trois cycles pour réussir.

Un programme de prestations de fertilité parrainé par l’employeur est essentiel pour ceux qui ont besoin d’emprunter cette voie, selon Choi. “Cela peut aider non seulement à compenser le fardeau financier des traitements de fertilité, mais peut également supporter la tension mentale et émotionnelle liée au processus”, a-t-elle déclaré.

Les coûts de conception peuvent laisser les futurs parents avec des factures médicales élevées, même avant le début de la grossesse. Pour plusieurs, les premières dépenses commencent après avoir découvert qu’elles sont enceintes, pendant le terme prénatal. Rendez-vous réguliers chez le médecin pour les examens, analyses de sang, échographies et autres tests 100 $ à 200 $ par rendez-vous (la plupart des femmes enceintes assistent à 12 rendez-vous au cours de leur grossesse). Le dépistage des porteurs génétiques, qui peut être nécessaire pour détecter certaines maladies congénitales, n’est pas toujours couvert par l’assurance et peut ajouter un supplément 100 $ à 1 000 $ aux déboursés.

Ensuite, il y a les vitamines prénatales, Vêtements de maternité et des soins de la peau et du maquillage sans danger pour la grossesse, qui s’additionnent facilement. Par exemple, Nandwani paie 50 $ pour un approvisionnement de deux mois en vitamines prénatales – elle estime qu’elle aura dépensé 750 $ en suppléments seuls tout au long de sa grossesse et du post-partum.

L’accouchement est généralement le plus coûteux de tous, et ces frais peuvent ne pas être couverts par votre assurance si vous optez pour des méthodes d’accouchement non traditionnelles, qui ont devenir plus populaire au cours des cinq dernières années.

Nandwani et son partenaire choisissent d’accoucher en dehors d’un hôpital. “Nous avons décidé de choisir une doula et une sage-femme parce qu’en tant que couple queer, je ne voulais pas non plus que les gens remettent en question nos titres de parents et notre relation avec notre bébé”, a-t-elle déclaré. Le couple paiera 2 000 $ pour leur doula et 5 000 $ pour les services d’une sage-femme.

Trouver une couverture santé pour réduire les dépenses liées à la grossesse

Des factures élevées de médecin ou d’hôpital pendant la grossesse peuvent entraîner de graves conséquences à long terme, notamment dette médicale, la faillite et, dans certains cas, l’aggravation des problèmes de santé. Jusqu’à 24 % des femmes enceintes ou récemment enceintes déclarent avoir des besoins de soins de santé non satisfaits, ce qui peut entraîner des issues défavorables à la naissance et d’autres risques, selon une étude récente dans le Journal de l’American Medical Association.

Étant donné que la moitié de toutes les grossesses dans le pays ne sont pas planifiées, les ménages qui n’ont pas d’assurance doivent se démener pour obtenir des soins médicaux. Bien que les régimes de santé parrainés par l’employeur et le marché public de l’assurance maladie puissent offrir des options à faible coût, la petite fenêtre d’inscription ouverte, qui se situe généralement entre le 1er novembre et le 15 janvier, pourrait empêcher les futurs parents de s’inscrire. L’obtention d’une couverture en dehors d’une période d’inscription ouverte nécessite un “événement de vie admissible” comme commencer un nouvel emploi, se marier ou perdre votre couverture existante. L’accouchement est considéré comme un “événement de vie admissible”, mais la grossesse ne l’est pas. Selon le moment, certains futurs parents peuvent ne pas être en mesure de souscrire à une couverture du tout, tandis que d’autres pourraient être en mesure de s’inscrire vers la fin de leur grossesse.

Si l’assurance maladie n’est pas une option, Medicaid peut fournir une couverture. Les femmes enceintes à faible revenu qui satisfont aux exigences de revenu de l’État peuvent bénéficier d’une couverture Medicaid réduite ou même gratuite, mais il existe encore des lacunes dans le système empêchant la couverture des soins de santé maternelle et infantile plus larges. Et, même si la majorité des États ont mis en place une couverture étendue de 12 mois pour les femmes en post-partum, dans certains États, les prestations de Medicaid se terminent 60 jours après l’accouchement.

Une nouvelle expansion des prestations de Medicaid pour offrir une couverture abordable à un plus grand nombre de femmes enceintes pourrait non seulement réduire le fardeau financier des nouveaux parents, mais aussi aider à réduire les taux de mortalité maternelle, qui sont plus élevé aux États-Unis que dans tout autre pays avancé, selon l’Institut de politique de santé de l’Université de Georgetown.

Ressources pour réduire les coûts élevés de la grossesse

Que vous soyez assurée ou non, il existe des options pour vous aider à réduire vos frais de grossesse.

Nandwani a accepté un travail contractuel en plus de son emploi à temps plein, une solution financière qui fonctionne bien pour sa famille. Bien que cette option puisse être pragmatique pour certaines, elle peut ne pas être recommandée pour celles qui ont des grossesses à haut risque. Travailler plus de 40 heures par semaine pendant la grossesse a été lié à de graves risques pour la santéy compris les fausses couches et la prééclampsie.

Vous pouvez également être en mesure de négocier certains de vos frais médicaux si vous pouvez démontrer un besoin financier. “Certains hôpitaux vous permettent de soumettre des dossiers financiers si vous n’êtes pas en mesure de payer certaines choses ou si vous acceptez un plan de paiement”, a déclaré Smith.

Si vous envisagez de payer de votre poche tout ou partie de vos soins de grossesse, informez-en votre fournisseur de soins de santé. Il peut être en mesure d’offrir des options de soins à moindre coût ou un tarif forfaitaire réduit, ou s’il n’est pas en mesure de réduire les prix, il peut être en mesure de vous orienter vers une clinique ou un médecin plus abordable.

Pour les futurs parents non assurés qui ne sont pas admissibles à Medicaid, il existe d’autres programmes et ressources. Le programme spécial de nutrition supplémentaire pour les femmes, les nourrissons et les enfants, ou WIC; Programme d’assurance maladie pour enfants, également connu sous le nom de ÉBRÉCHER; et Parentalité planifiée tous offrent un service de soins de grossesse à faible coût. Le département américain de la Santé et des Services sociaux dispose également d’un liste de ressources pour aider les femmes enceintes à accéder à des services gratuits ou à moindre coût.

Se connecter avec d’autres membres de votre communauté ou à travers le pays via des groupes Facebook et d’autres forums en ligne est un excellent moyen de partager des conseils de réduction des coûts. Parler à d’autres personnes enceintes ou à de nouveaux parents peut vous aider à mieux vous préparer aux attentes financières, tout en proposant des solutions que d’autres ont mises en œuvre. L’hôpital pour enfants de Pennsylvanie possède une collection de différents groupes que les futurs parents peuvent explorer.

“Trouvez du soutien de toutes les manières possibles”, a déclaré Nandwani. “Une partie du soutien consiste à parler des finances avec votre partenaire ou votre famille et à comprendre les coûts potentiels.”