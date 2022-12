L’accord YouTube NFL Sunday Ticket est une victoire pour les réseaux de télévision traditionnels

Le porteur de ballon des Chargers de Los Angeles Austin Ekeler, au centre, court pour un métrage supplémentaire tandis que le secondeur des Titans du Tennessee Monty Rice, à gauche, et la sécurité Andrew Adams (47) tentent un tacle au cours de la seconde mi-temps au SoFi Stadium le dimanche 18 décembre 2022 à Los Angeles, Californie. Allen J. Schaben | Temps de Los Angeles | Getty Images

La Ligue nationale de football avait un service de streaming en tête lorsqu’elle cherchait une nouvelle maison pour les droits de son forfait de jeu d’abonnement “Sunday Ticket”. La ligue a obtenu le résultat souhaité dans un accord avec Google est YouTube. Les chaînes de télévision traditionnelles en ont également obtenu ce qu’elles voulaient. À partir de la saison prochaine, “Sunday Ticket” sera proposé de deux manières via YouTube : soit en tant que module complémentaire à son service de télévision YouTube, un bouquet de télévision numérique qui reflète le forfait de télévision payante traditionnel, soit à la carte via les chaînes Primetime de YouTube. . YouTube paie environ 2 milliards de dollars par an pour les droits résidentiels au cours des sept prochaines années, a rapporté CNBC. Le processus s’est conclu cette semaine après des mois de négociations avec des gagnants potentiels comme Apple, Amazon et Disney, qui exploite le service de streaming ESPN ESPN +. Bien que les prix n’aient pas été déterminés, les consommateurs en auront probablement plus pour leur argent en s’abonnant à YouTubeTV et en ajoutant “Sunday Ticket”, qui diffuse des matchs de la NFL hors marché le dimanche après-midi. Cela leur donnera également accès à presque tous les matchs de la NFL en un seul endroit. Le forfait YouTube TV de Google comprend des stations de diffusion telles que CBS, Fox et NBC. Les autres géants de la technologie Apple et Amazon ne proposent pas d’offre groupée similaire avec des réseaux de diffusion ou de télévision payante, tels que ESPN et NFL Network. Le sport, et en particulier la NFL, a longtemps été considéré comme le ciment qui maintient ensemble le bouquet télévisuel traditionnel. Les réseaux sportifs, et ceux qui proposent des jeux en direct, attirent certains des frais les plus élevés des opérateurs de télévision payante, et ils obtiennent certaines des notes les plus élevées. La NFL fait de grosses sommes pour la diffusion de matchs en direct. Pour cette raison, les dirigeants de réseaux de diffusion et de télévision payante de longue date, qui ont refusé d’être nommés parce qu’ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement, ont trouvé que l’accord avec YouTube était un résultat favorable par rapport à Apple ou Amazon obtenant le package. YouTube et la NFL n’ont pas immédiatement commenté.

Vive le lot

Primordial de CBS et Renard diffuser les matchs hebdomadaires du dimanche après-midi. Comcast ‘s NBC est le berceau du “Sunday Night Football” et Disney qui possède ESPN et ABC, détient les droits de “Monday Night Football”. Chacun a payé des sommes considérables pour ces droits. L’année dernière, collectivement, les quatre ont accepté de payer plus de 100 milliards de dollars au cours de forfaits de 11 ans pour diffuser des matchs de la NFL. Pour des réseaux comme NBC, CBS et ESPN, ils diffusent simultanément des jeux NFL sur leurs plates-formes de streaming naissantes pour le public qui s’est détourné du bouquet de télévision payante. Tous ces jeux sont disponibles via le package YouTube TV de Google, à l’exception de “Thursday Night Football”, qui est désormais diffusé exclusivement sur Amazon Prime. “YouTube est à bien des égards une plate-forme très unique et intéressante”, a déclaré Dhruv Prasad, vice-président senior de la stratégie médiatique et des investissements stratégiques de la NFL, lors d’un appel avec les médias cette semaine, “parce que nous avons choisi un partenaire qui prend réellement en charge, en à bien des égards, notre distribution existante avec le dimanche après-midi et le soir, et le lundi soir. Nous pensons en fait qu’il s’agit d’un modèle où cela se traduira par un réel avantage avec les partenaires existants.

Alors que les accords avec les opérateurs traditionnels sont extrêmement lucratifs pour la NFL, la ligue a été ouverte sur le fait de vouloir plus de partenaires de streaming. Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déclaré bien avant l’issue des négociations que la ligue considérait un partenaire de streaming comme l’avenir de “Sunday Ticket”, qui n’est proposé que par l’opérateur de télévision par satellite DirecTV depuis 1994. Bien que YouTube ne diffuse que du streaming, il propose un package qui maintient le forfait TV en vie – en payant des tarifs similaires à ceux des distributeurs typiques, ce qui a à son tour provoqué une flambée du prix des abonnements. YouTube TV comptait plus de 5,3 millions d’abonnés au troisième trimestre, ce qui la place au-dessus de ses concurrents comme Disney’s Hulu Live TV+, Fubo TV et Dish’s Sling, selon les données de MoffettNathanson. “C’est une victoire pour YouTube TV car cela sert un objectif plus large pour eux d’obtenir plus d’abonnés. Et en fin de compte, cela aide un ensemble de chaînes linéaires”, a déclaré Pat Crakes, consultant en médias sportifs, notant que YouTube a également obtenu les droits “à un bon prix », pour les aider à renforcer leur service de streaming. L’ajout d’une autre propriété de la NFL à l’équation pour rendre un forfait TV plus collant avec les clients est un avantage pour les réseaux, ont déclaré les dirigeants à CNBC. L’activité de streaming, en particulier pour les sociétés de médias traditionnelles, a récemment été sous pression. Alors que les entreprises se précipitaient pour créer et renforcer leurs propres services, à la traîne Netflix , la concurrence féroce pèse désormais sur le nombre d’abonnés et les coûts de contenu s’envolent. Bien que le streaming reste une priorité, certains PDG de médias repensent la quantité de contenu à retirer du bundle traditionnel et à mettre en streaming.

Le paquet est mort