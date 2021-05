L’accord WarnerMedia-Discovery fait pression sur ViacomCBS et NBCUniversal

Shari Redstone, présidente de ViacomCBS et présidente de National Amusements, réagit alors qu’elle célèbre la fusion de son entreprise sur le site du Nasdaq Market à New York, le 5 décembre 2019.

Mais ViacomCBS et NBCUniversal de Comcast sont beaucoup plus gros et ont probablement supposé qu’ils avaient un peu de temps – au moins un an – pour voir combien d’abonnés se sont inscrits à leurs offres de streaming, Paramount + et Peacock.

Même avant cet accord, il était clair que Lionsgate, MGM, Sony Pictures et AMC Networks étaient probablement trop petits pour rivaliser dans un monde de streaming où le succès dépend d’une énorme réserve de contenu et d’une portée mondiale.

Maintenant qu’AT & T a décidé de séparer WarnerMedia et de fusionner avec Discovery, le reste du monde des médias – en particulier les plus petits acteurs – fait face à de nouvelles pressions pour faire leurs contre-mouvements.

En outre, le président Shari Redstone contrôle ViacomCBS et le président de Comcast Brian Roberts contrôle NBCUniversal via les actions Comcast de sa famille. Leur structure d’actions à deux classes est un autre obstacle pour les deux entreprises, car il est difficile pour les étrangers de faire pression sur les entreprises pour qu’elles apportent des changements que les dirigeants ne favorisent pas. Mais ce n’est pas un frein à l’accord – Discovery avait également plusieurs catégories d’actions, mais John Malone était prêt à éliminer ses actions avec droit de vote pour conclure un accord avec WarnerMedia.

La décision évidente serait que ViacomCBS et NBCUniversal fusionnent. Mais un ViacomCBS / NBCUniversal combiné aurait deux réseaux de diffusion américains – CBS et NBC – logés sous le même toit d’entreprise. Cela ne fonctionnera pas avec les régulateurs américains. Alors que les sociétés mères pourraient théoriquement les essaimer ou les vendre, les réseaux de diffusion apportent tellement de valeur aux deux entreprises – et à leurs services de streaming – que cela semble peu probable.

Cela signifie que les deux auront besoin de plus de contenu pour rivaliser Netflix, Amazon Prime Video, Disney et quel que soit le nouveau nom de WarnerMediaDiscovery.

Cela laisse Comcast et ViacomCBS avec quatre options probables.

Acheter. Si les deux entreprises estiment que leurs services de streaming peuvent être compétitifs dans le monde entier, elles peuvent se lancer dans des foules d’acquisitions mondiales et nationales. Il faudra peut-être plusieurs accords pour parvenir à une position à l’échelle, car ils rassemblent de plus petits actifs basés aux États-Unis et de plus grandes sociétés mondiales de médias en Amérique latine et en Europe.

Vendre. Ils pourraient aussi vendre. Redstone est plus ouverte à l’idée de vendre ViacomCBS que son défunt père, Sumner Redstone, l’ancien président, ne l’était, selon des personnes proches du dossier. On ne sait pas si Roberts envisagerait de vendre NBCUniversal. Les acheteurs potentiels pourraient inclure Amazon ou la nouvelle fusion WarnerMedia-Discovery. Apple et Netflix continuent de planer le long de la périphérie, mais aucune des deux sociétés n’a jamais manifesté beaucoup d’intérêt pour faire de grandes acquisitions médiatiques.

Réduisez leurs ambitions. La troisième option consiste à jeter l’éponge en tant que service de streaming mondial. Au lieu de cela, NBCUniversal et ViacomCBS pourraient concéder sous licence leur contenu à d’autres streamers plus grands et arrêter Paramount + et Peacock s’ils ne parviennent pas à gagner du terrain au niveau mondial.

Empaqueter. La quatrième option est similaire mais moins radicale. ViacomCBS et NBCUniversal pourraient commencer à regrouper leurs services de streaming ou trouver de nouveaux partenaires de streaming pour augmenter la distribution mondiale grâce à des offres à prix réduit. Le principal problème de cette stratégie est qu’elle limite les avantages pour les deux entreprises, qui ne pourront pas rivaliser avec des acteurs plus importants pour le contenu de premier ordre et l’ampleur de la programmation.

La cinquième option – l’inaction – n’est plus une stratégie viable. La pression est sur Roberts, le PDG de NBCUniversal Jeff Shell, Redstone et le PDG de ViacomCBS Bob Bakish pour trouver des solutions d’avenir passionnantes pour leurs entreprises.

Divulgation: Comcast possède NBCUniversal, la société mère de CNBC.

