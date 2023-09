« L’accord vient juste de se mettre en place » – Harry Kane révèle comment son partenariat avec Skechers est né

Ce fut un été de bouleversements massifs pour le capitaine anglais Harry Kane.

L’ancien attaquant de Tottenham Hotspur a quitté la Premier League pour signer pour le géant allemand du Bayern Munich, déracinant ainsi sa famille et se lançant dans un nouveau défi. Mais ce n’est pas tout : Kane a également signé un nouveau partenariat avec Skechers. L’accord en a surpris plus d’un, mais Kane révèle que des discussions étaient en cours depuis un certain temps.

« Nous avons probablement commencé à parler il y a six mois, peut-être juste avant », raconte Kane. QuatreQuatreDeux suite à son passage en Bundesliga. « Skechers s’est approché de moi et de mon équipe et nous a parlé de ce qu’ils voulaient faire ; de ce qu’ils avaient construit en arrière-plan au cours des deux dernières années et où ils se voyaient dans le monde du football. J’étais vraiment enthousiasmé par ce qu’ils ont montré. moi.

(Crédit image : Skechers)

« Ils ont alors commencé à m’envoyer les bottes et les prototypes », poursuit Kane. « D’abord et avant tout, ce sont les bottes les plus confortables que j’ai jamais portées. L’ensemble de l’accord s’est très bien mis en place. »

Les bottes SKX_01 fonctionnent clairement, Kane marquant quatre buts lors de ses quatre premiers matches de la saison de Bundesliga, dont le premier match contre son rival du championnat, le Bayer Leverkusen, vendredi dernier. Le meilleur buteur de l’Angleterre voit l’objectif principal de remporter des trophées avec le Bayern cette saison, mais au-delà de cela, aider Skechers à développer sa marque, après sa première incursion sur le marché des chaussures de football, est un objectif clé pour les années à venir.

« Vous savez, je cherchais un nouveau défi ; un nouveau chapitre de ma vie et de ma carrière professionnelle et Skechers est arrivé au moment idéal », a déclaré Kane. FFT. « J’attends avec impatience ce que l’avenir nous réserve. Il y a beaucoup de discussions sur l’avenir des chaussures et sur la nécessité de développer la marque dans le monde du football. Je suis donc vraiment fier d’en être le visage et je » Je suis heureux d’avoir marqué dès le début. J’espère que cela incitera les garçons et les filles du monde entier, ainsi que d’autres sportifs, à essayer également ces chaussures.

Avec Kane en pleine forme pour le club et le pays en ce moment, vous verrez sûrement beaucoup plus de bottes Skechers de Kane au cours de la saison.

