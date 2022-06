L’accord Twitter de Musk fait face aux réactions négatives des groupes de défense

Une douzaine de groupes de défense lancent vendredi une nouvelle campagne visant à bloquer l’achat de Twitter par le PDG de Tesla, Elon Musk, pour 44 milliards de dollars, avertissant qu’il dégradera d’importantes garanties sur la plate-forme s’il est autorisé à prendre le contrôle.

La campagne Stop the Deal, partagée exclusivement avec CNBC, comprend des plans pour faire pression sur les agences gouvernementales pour qu’elles examinent l’acquisition, persuader les actionnaires de Tesla de prendre des mesures contre elle et demandent aux annonceurs de retirer les dépenses de la plate-forme.

Cela met en évidence les inquiétudes que de nombreux progressistes ont partagées sur la façon dont l’acquisition de Musk et les projets d’une plate-forme plus ouverte pourraient permettre une haine et un harcèlement plus répandus sur la plate-forme.

Les organisations à but non lucratif participantes incluent Accountable Tech, Center for Countering Digital Hate, GLAAD et MediaJustice.

Musk a déjà aurait fait l’objet d’un examen réglementaire sur l’accord, qu’il a récemment déclaré « en attente », alors qu’il cherche plus d’informations sur le nombre de faux comptes sur la plate-forme. Les dirigeants de Twitter auraient dit aux employés ce n’est pas le cas. Dans le temps qui s’est écoulé depuis l’accord et ce tweet, les actions de Twitter ont chuté au milieu de la récession plus large, ce qui a conduit certains analystes à spéculer qu’il pourrait rechercher un meilleur prix.

Les groupes à l’origine de la campagne Stop the Deal mettent en garde contre leur site Internet que Musk « écraserait les garanties de modération de contenu de base et fournirait un mégaphone aux extrémistes qui font le trafic du nationalisme blanc, de la haine, de la désinformation et du harcèlement – ​​mettant davantage en danger les communautés marginalisées ». Le site de la campagne prédit que Musk « rétablirait les comptes Twitter de personnalités publiques qui avaient été bannies pour incitation à la violence et diffusion de fausses informations dangereuses ».

Bien qu’il ne mentionne pas le nom de l’ancien président Donald Trump, cela pourrait s’appliquer à lui, puisqu’il a été suspendu de la plate-forme à la suite de l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain.

Musk a déclaré que sa motivation derrière l’achat de Twitter était motivée par son penchant pour le service et sa conviction qu’il devrait servir de forum plus ouvert pour une variété d’idées. Musk a imaginé une plate-forme avec moins de règles sur ce que la parole est et n’est pas autorisée, bien qu’il ait reconnu qu’il devrait toujours suivre les lois internationales. Il a également déclaré que les interdictions permanentes, telles que celle actuellement active contre Trump, devraient généralement être défavorisées pour les interdictions temporaires.

Mais les organisateurs de Stop the Deal disent que moins de modération de contenu ne signifie pas nécessairement que la parole sera plus libre et disent que cela conduira à plus de harcèlement des communautés marginalisées.

« La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk ne conduira pas à plus de ‘liberté d’expression’ sur la plateforme », a déclaré Rahna Epting, directrice exécutive de MoveOn, dans un communiqué. « Cela conduira simplement à des voix plus extrêmes exploitant la plate-forme pour attiser la haine, la violence et le harcèlement. Les plates-formes de médias sociaux qui ne sont rien de plus que des cloaques toxiques de désinformation sont nuisibles à notre société et à notre politique. »

« Avec de plus en plus de menaces de violence en ligne se manifestant hors ligne, les plateformes écoutent enfin nos demandes de responsabilité dans la création d’un espace en ligne plus sûr pour tous, mais en particulier pour les femmes noires et brunes et les personnes LGBTQ+ », a déclaré Bridget Todd, directrice des communications pour UltraViolet, dit dans un communiqué.

Les organisateurs de Stop the Deal ont exhorté les utilisateurs à tweeter leur opposition à Musk, aux annonceurs Twitter et aux actionnaires de Tesla.

Dans le domaine juridique et réglementaire, les groupes affirment que le gouvernement pourrait prendre plusieurs mesures pour bloquer l’accord. Une option serait que la Securities and Exchange Commission interdise à Musk d’être administrateur ou dirigeant d’une entreprise publique, citant entre autres actions son incapacité à divulguer correctement son investissement initial dans Twitter.

La coalition affirme que le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis pourrait également ajuster les termes de l’accord s’il détermine que les investissements étrangers menacent la sécurité nationale. Ils ont souligné une divulgation indiquant que l’accord serait financé en partie par le prince saoudien Alwaleed bin Talal Al Saud et le fonds souverain du Qatar.

Le groupe a également déclaré que la Federal Trade Commission pourrait intenter une action en justice pour bloquer l’accord si elle est déterminée à réduire la concurrence. Mais cette route serait probablement compliquée par la part relativement petite de Twitter sur le marché des médias sociaux par rapport à des pairs tels que Facebook de Meta.

Twitter a refusé de commenter.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER: Une chronologie de la saga de prise de contrôle Elon Musk-Twitter