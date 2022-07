L’accord Twitter de 44 milliards de dollars d’Elon Musk serait en danger

Que ce passe-t-il L’offre d’Elon Musk d’acheter Twitter pour 44 milliards de dollars est en grave difficulté, selon le Washington Post. Son équipe a stoppé certaines discussions avec des investisseurs et pense ne pas être en mesure de confirmer les données de Twitter sur le nombre de spam bots sur sa plateforme. Pourquoi est-ce important Les révélations soulèvent davantage de doutes quant à savoir si Musk et Twitter concluront l’accord.

Le milliardaire Elon Musk pourrait ne pas donner suite à un accord de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter.

Le Washington Post, citant trois personnes anonymes proches du dossier, signalé jeudi que l’accord est “gravement menacé”. L’équipe de Musk pense qu’elle ne sera pas en mesure de confirmer les données sur le nombre de faux comptes et de spams sur Twitter et a interrompu certaines discussions autour du financement de l’acquisition, selon le rapport.

La nouvelle est la dernière d’une saga en cours entre Musk et Twitter. Adrian Zamora, porte-parole de Twitter, a souligné une déclaration partagée par la société en juin. Le communiqué indique que Twitter prévoyait de conclure l’accord et de faire respecter son accord avec Musk, qui doit encore être approuvé par les actionnaires lors d’une assemblée spéciale.

“Twitter a et continuera de partager en coopération des informations avec M. Musk pour réaliser la transaction conformément aux termes de l’accord de fusion”, indique le communiqué. “Nous croyons que cet accord est dans le meilleur intérêt de tous les actionnaires.”

Musk a conclu un accord pour acheter Twitter pour 54,20 $ par action, une prime de 38 % par rapport au cours de clôture de Twitter le 1er avril, lorsque le milliardaire a révélé qu’il possédait plus de 9 % de Twitter. Musk, qui dirige également Tesla et SpaceX, affirme que Twitter ne respecte pas les principes de la liberté d’expression et pense qu’il serait préférable que l’entreprise devienne privée. Le premier amendement à la Constitution des États-Unis protège la liberté d’expression, mais cela s’applique au discours de censure du gouvernement et pas à des entreprises telles que Twitterqui peuvent avoir leur propre règles sur ce qui n’est pas autorisé sur leurs sites.

Après que les actions de Twitter ont commencé à chuter, Musk a déclaré que l’accord ne pouvait pas avancer tant que Twitter n’aurait pas fourni plus d’informations sur le nombre de spams et de faux comptes sur la plate-forme. Musk a déclaré que comprendre le nombre de faux comptes faisait partie de l’évaluation des activités de Twitter, qui tire la majeure partie de son argent des ventes de publicités. Même si Musk a déclaré qu’un prix de vente inférieur n’était pas exclu, Twitter a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de baisser le prix. La société aurait également fourni à Musk une mine de données.

Jeudi, Twitter aurait déclaré que la société supprime 1 million de comptes de spam par jour. Twitter a rapporté qu’au premier trimestre, moins de 5 % des 229 millions d’utilisateurs quotidiens de Twitter étaient faux ou axés sur le spam.

L’accord de Musk pour acquérir Twitter comprend des frais de résiliation, et s’il se retire de l’accord, cela pourrait déclencher une bataille juridique. La résiliation de l’accord coûterait à Musk 1 milliard de dollars dans le cadre de l’accord, selon un Dépôt auprès de la SEC le 25 avril. Un avocat de Musk, Mike Ringler, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Daniel Ives, analyste chez Wedbush Securities, a déclaré jeudi dans une note que la société estime qu’il y a 60% de chances que l’accord se concrétise avec un prix renégocié compris entre 42 et 45 dollars par action. Il y a 35% de chances, a écrit Ives, que Musk renonce toujours à l’accord, paie les frais de rupture et se batte probablement devant les tribunaux avec le conseil d’administration de Twitter.

“Le feuilleton Twitter arrive clairement à une sorte de finale au cours des prochains mois alors que Musk prend la décision de rester (avec un prix inférieur) ou de partir”, a écrit Ives.

La prise de contrôle potentielle de Musk n’est pas le seul problème auquel Twitter est confronté. Alors que les réseaux sociaux se préparent à un ralentissement économique, ils essaient également de réduire les coûts. Le journal de Wall Street signalé jeudi que Twitter a licencié 30% de son équipe d’acquisition de talents. Twitter a confirmé les licenciements, notant qu’il interrompt également la plupart des embauches et des remplacements, à l’exception des postes critiques pour l’entreprise.