L’accord tueur de Prime Day est de 120 $ sur n’importe quelle montre Apple

Amazon Prime Day bat son plein et si vous recherchez une Apple Watch, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour en acheter une. Amazon a réduit les prix de chaque modèle de l’Apple Watch Series 8, avec 120 $ de réduction sur la couleur ou la combinaison de votre choix. Voici les faits saillants :

C’est 120 $ de rabais sur chaque modèle et le meilleur prix que nous ayons vu sur chacun d’eux individuellement, sans parler de tous en même temps. En ce qui concerne les fonctionnalités, voici ce qui est standard sur chaque modèle :

Écran Retina toujours activé

S8 SiP avec processeur double cœur 64 bits

Capteurs de fréquence cardiaque, ECG, oxygène sanguin, température de 3e génération

Résistance à l’eau WR50

Altimètre toujours allumé

18 heures d’autonomie

Compatibilité watchOS 10

Les différences entre les modèles sont minimes. Les modèles cellulaires offrent la possibilité de se connecter à un réseau LTE sans fil via votre opérateur (moyennant des frais, généralement 10 $ par mois) si vous souhaitez laisser votre iPhone derrière vous, et les modèles en acier inoxydable sont légèrement plus luxueux que ceux en aluminium standard. Sinon, n’importe quel bracelet s’adapte à n’importe quel modèle et quel que soit celui que vous choisissez, vous obtenez une excellente montre à un prix avantageux qui sera mise à jour pour les années à venir.