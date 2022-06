L’accord Trump SPAC menacé par une enquête criminelle

Une enquête criminelle fédérale menace le projet de fusion entre l’entreprise de médias sociaux de l’ancien président Donald Trump et une société d’acquisition à vocation spéciale, un accord qui donnerait à la société combinée accès à des milliards de dollars sur les marchés publics.

Cette société, Digital World Acquisition Corp., a révélé dans un dépôt de titres lundi qu’il a appris le 16 juin que chaque membre de son conseil d’administration avait reçu des assignations à comparaître d’un grand jury fédéral à New York.

Le grand jury veut des documents similaires à ceux que la Securities and Exchange Commission recherchait dans son enquête civile déjà divulguée, a déclaré la DWAC. La société a elle-même reçu une citation à comparaître vendredi avec des demandes similaires, ainsi que d’autres demandes relatives aux communications, aux individus et aux informations impliquant Rocket One Capital.

DWAC a également révélé lundi qu’un membre du conseil, Bruce J. Garelick, avait dit à la direction qu’il démissionnerait du conseil mercredi dernier. Garelick a déclaré que sa démission “n’était pas le résultat d’un désaccord avec les opérations, les politiques ou les pratiques de Digital World”, selon le dossier de la société. Garelick est répertorié comme directeur de la stratégie pour Rocket One Capital. Le site Web de l’entreprise était effectivement vierge lundi matin, indiquant : “Le site sera bientôt disponible. Merci pour votre patience !”

Le DWAC a averti que les assignations à comparaître et les enquêtes de la SEC et du ministère américain de la Justice pourraient retarder, voire empêcher, sa fusion avec la société de médias sociaux de Trump. Les actions de la société ont chuté de plus de 9% à environ 25 dollars chaque lundi matin. Le titre est monté en flèche au-dessus de 90 dollars en octobre après l’annonce de l’accord avec le groupe de Trump.

DWAC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le développement est le dernier casse-tête politique pour Trump. En raison des audiences publiques tenues par le comité enquêtant sur l’assaut pro-Trump du 6 janvier contre le Capitole, Trump fait face à un examen minutieux de son rôle présumé dans les complots visant à annuler les résultats des élections de 2020. Il envisage également de se lancer dans la course à la Maison Blanche en 2024.

Le Trump Media & Technology Group a annoncé en octobre qu’il avait accepté de fusionner avec DWAC dans le but ultime de faire de la société de Trump “une société cotée en bourse, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires et des actionnaires”. Cette fusion accorderait à la société de Trump et à sa plateforme de médias sociaux, Truth Social, plus d’un milliard de dollars de capital et sa propre cotation en bourse. Les actions de DWAC ont bondi à l’époque.

Trump Media n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La société de Trump est dirigée par l’ancien représentant du GOP Devin Nunes, qui était l’un des défenseurs les plus fidèles de Trump au Congrès. Truth Social de Trump Media a déjà été lancé. L’ancien président l’a fondé comme une alternative à Twitter, qui l’a interdit pour ses tweets le 6 janvier alors qu’il continuait à pousser le faux récit selon lequel l’élection lui avait été volée.

Les divulgations marquent le dernier contretemps de la soi-disant SPAC, qui est un type de société écran créée pour lever des capitaux sur les marchés boursiers publics dans le but ultime d’acheter ou de fusionner avec une entreprise privée.

Truth Social et son rapprochement prévu avec DWAC ont rencontré des problèmes dès le départ.

L’une des premières critiques est venue de la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., Qui a exhorté le président de la SEC Gary Gensler en novembre que le DWAC “pourrait avoir commis des violations des valeurs mobilières en tenant des discussions privées et non divulguées sur la fusion dès mai 2021, tout en omettant ces informations dans [SEC] dépôt et autres déclarations publiques. »

Les actions de DWAC ont perdu plus de la moitié de leur valeur en 2022. C’est bien pire que la mauvaise performance du marché au sens large cette année : le S&P 500 a baissé de 18,2 %, bien moins sévère, au cours de la même période.

— CNBC Thomas Franck contribué à cet article.