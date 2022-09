L’accord Trump SPAC menacé à l’approche de la date limite de fusion

Le sort de la fusion prévue entre la société de médias de l’ancien président Donald Trump et la société écran visant à la rendre publique – et à lui donner une injection de liquidités – est devenu plus trouble à l’approche d’une échéance cruciale.

Digital World Acquisition Corp. a une date limite jeudi pour fusionner avec Trump Media and Technology Group, le propriétaire de Truth Social. DWAC, une société d’acquisition à vocation spéciale, a passé la semaine dernière à se démener pour recueillir suffisamment de votes des actionnaires pour prolonger la date limite de l’accord. Les entreprises n’ont pas réussi à finaliser la fusion et les enquêtes fédérales entourant l’accord et Trump se sont accumulées.

Le résultat du vote des actionnaires sera annoncé jeudi à midi HE.

Le DWAC devait annoncer publiquement le résultat lors d’une réunion spéciale mardi, mais le PDG Patrick Orlando a ajourné la réunion dans les deux minutes pour donner plus de temps pour voter. Plus tôt dans la journée, Reuters a rapporté que le vote avait échoué, citant des sources proches du dossier.

DWAC a précédemment averti qu’un défaut d’approbation de l’extension pourrait entraîner sa liquidation, qui paierait environ le prix initial de l’action de 10 $ par action. DWAC mercredi s’échangeait autour de 22 $; le stock était d’environ 97 $ en mars.

Trump Media and Technology Group fait également face à des obstacles. Son application Truth Social, qui a été créée par l’ancien président après avoir été banni de Twitter à la suite de l’insurrection du 6 janvier 2021, a été exclue du Google Play Store.

La société a indiqué qu’elle travaillait toujours sur l’accord.

“TMTG continuera de coopérer avec toutes les parties prenantes dans le cadre de sa fusion prévue, et espère que le personnel de la SEC conclura rapidement son examen sans ingérence politique”, a déclaré mardi la société à CNBC.

Mais Trump, dans un article de Truth Social samedi, a indiqué que le problème était en train d’être résolu et qu’il n’avait pas besoin de DWAC ou de l’injection d’argent de l’accord pour maintenir la plate-forme en marche.

“Google avance bien (je pense?). La SEC essaie de nuire au financement des entreprises (SPAC)”, a écrit samedi l’ancien président à ses 4 millions de followers sur Truth Social. “Qui sait ? De toute façon, je n’ai pas besoin de financement, ‘je suis vraiment riche !’ Entreprise privée quelqu’un ???”

L’échec de la fusion DWAC pourrait brûler les investisseurs particuliers qui se sont essayés à l’investissement SPAC à cause du président.

Orlando pourrait être en mesure de retarder la liquidation de DWAC, selon un Dépôt auprès de la SEC mercredi. La société d’Orlando et sponsor SPAC, ARC Global Investments II, prévoit de contribuer 2,8 millions de dollars de son propre argent pour lancer une prolongation de trois mois.

DWAC, cependant, n’est peut-être pas sorti d’affaire. La société fait face à des enquêtes fédérales sur d’éventuelles violations des valeurs mobilières par DWAC et Trump Media and Technology Group. Trump fait également face à de multiples enquêtes concernant le retrait de documents sensibles de la Maison Blanche et son rôle dans l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Le DWAC a également averti dans un dossier auprès de la SEC que la popularité décroissante de Trump pourrait constituer un risque pour l’accord.

Les représentants du DWAC et de Trump Media n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires mercredi.