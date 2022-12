L’accord TikTok-US fait face à des retards en raison de problèmes de sécurité, selon un rapport

Les négociations entre TikTok et le gouvernement américain ont été retardées car les responsables continuent de s’inquiéter des problèmes potentiels de sécurité nationale que l’application pourrait poser compte tenu de sa propriété par la société chinoise ByteDance, Le journal de Wall Street rapporté mardi.

Les préoccupations du gouvernement incluent la manière dont TikTok pourrait partager des informations liées à son algorithme de recommandation vidéo et la confiance que le gouvernement devrait finalement accorder à TikTok pour respecter les conditions de l’accord, selon le Journal. Le gouvernement n’est pas encore revenu avec TikTok avec de nouvelles demandes sur la façon de répondre aux préoccupations, a rapporté le Journal sur la base de sources anonymes. TikTok a confirmé qu’il n’avait pas reçu de mise à jour du gouvernement concernant les problèmes non résolus.

“Bien que nous ne puissions pas commenter les détails de ces discussions confidentielles, nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie pour satisfaire pleinement toutes les préoccupations raisonnables de sécurité nationale des États-Unis et avons déjà fait des progrès significatifs vers la mise en œuvre de ces solutions”, a déclaré un porte-parole de TikTok dans une déclaration.

Les deux parties étaient parvenues à un large accord sur le stockage des données des utilisateurs américains sur Oracle serveurs aux États-Unis, a rapporté le Journal, le déplaçant des centres de données TikTok en Virginie et à Singapour. Oracle serait également chargé de superviser les protocoles sur lesquels les employés de TikTok pourraient accéder aux données des utilisateurs américains, selon le rapport.

Les responsables et les législateurs américains ont fait part de leurs préoccupations en matière de sécurité avec TikTok. On s’attend à ce que les républicains à la Chambre utilisent le contrôle de la chambre l’année prochaine pour se concentrer sur les craintes concernant les liens de l’application avec la Chine.

Le directeur du Federal Bureau of Investigation, Christopher Wray, a déclaré le mois dernier aux législateurs qu’il était “extrêmement préoccupé” par les opérations américaines de TikTok. Il a déclaré que les commentaires du FBI “seraient pris en compte dans tout accord conclu pour résoudre le problème”.

Dans des notes de mercredi, les analystes ont prédit que Méta , de Google Youtube et Instantané aurait tout à gagner d’une interdiction de TikTok aux États-Unis

Les analystes de Bank of America ont déclaré qu’une interdiction de TikTok est un “scénario possible mais pas le plus probable”, ajoutant qu’une “vente négociée à une entreprise américaine de technologie ou de médias pourrait être plus probable si une interdiction était à l’horizon, et une vente pourrait accélérer annonceur intérêt.”

“Dans un scénario d’interdiction, nous considérerions Snap comme le plus grand bénéficiaire du sentiment, suivi de Meta”, ont écrit les analystes.

Les analystes de Cowen ont écrit mercredi que Meta’s Reels, des vidéos abrégées similaires à celles de TikTok, “seraient le plus grand bénéficiaire” d’une interdiction de TikTok, suivis de YouTube’s Shorts.

“Si TikTok était interdit, 26% de ses utilisateurs réaffecteraient leur temps passé à IG Reels, 21% à YouTube

Shorts et 3% à Spotlight de SNAP”, a estimé Cowen sur la base de son enquête de novembre.

Pourtant, les analystes de Cowen ont convenu qu’une interdiction totale n’est pas le scénario le plus probable.

“Nous continuons de croire que TikTok survivra aux États-Unis”, a écrit l’analyste politique de Cowen, Paul Gallant. “Mais nous pensons que c’est maintenant très proche, et nous maintenons nos 40% de chances d’une interdiction en 2023.”

“La question est maintenant de savoir si le CFIUS s’arrête pour déterminer ce qui est nécessaire pour un règlement solide, afin qu’il puisse être vendu avec succès à Capitol Hill”, a-t-il ajouté. “Ou si le CFIUS réévalue complètement un accord de surveillance en faveur de l’obligation pour Bytedance de céder TikTok”, se référant au Comité du Département du Trésor sur les investissements étrangers aux États-Unis, qui mène les négociations.

Le département du Trésor n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

