L’accord sur les prix de Medicare devrait jouer un rôle clé dans le discours de campagne de Biden pour 2024

WASHINGTON — Le président Joe Biden accorde la priorité à la réduction des coûts individuels des soins de santé alors qu’il cherche à être réélu dans un pays où les dépenses médicales représentent une part importante. 18,3% du produit intérieur brut du pays, selon les Centers for Medicare et Medicaid Services.

« Mon Dieu, nous combattons les grandes sociétés pharmaceutiques depuis longtemps », a déclaré Biden mardi depuis la Maison Blanche. « Je te promets que je te soutiendrai et que je ne cesserai jamais de me battre pour toi sur cette question, Kamala non plus. »

Mardi, la Maison Blanche a annoncé dix médicaments sur ordonnance qui seront soumis aux toutes premières négociations sur les prix de Medicare, qui entreront en vigueur en 2026. Les 10 médicaments représentaient 50,5 milliards de dollars, soit environ 20 %, du total des médicaments sur ordonnance de la partie D. frais du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, selon les Centers for Medicare et Medicaid Services.

« Les grandes sociétés pharmaceutiques [is] faire payer aux Américains plus de trois fois ce qu’ils facturent aux autres pays simplement parce qu’ils le peuvent », a déclaré Biden. « Je pense que c’est scandaleux. C’est pourquoi ces négociations sont importantes. »

Le défi de Biden au cours des 14 prochains mois sera de convaincre les électeurs qu’il réduit leurs coûts quotidiens malgré des taux d’intérêt élevés et une inflation qui n’est pas encore retombée aux niveaux d’avant la pandémie.

Cette tâche est compliquée par le fait que bon nombre des réalisations législatives et politiques de Biden prendront des années à être mises en œuvre, de sorte qu’elles n’auront pas d’impact immédiat et tangible sur la vie des gens. Néanmoins, les démocrates soutiennent que le président devrait bénéficier d’un second mandat pour, selon les mots de Biden, « terminer le travail ».