L’accord sur les journaux britanniques est considéré comme une lutte pour le cœur des conservateurs

Charles Moore, chroniqueur et ancien rédacteur en chef du Telegraph qui s’oppose à l’accord RedBird, a déclaré : « Il y a un conflit au sein du parti conservateur et du gouvernement sur l’importance de cela et sur la question de savoir s’ils feraient mieux d’accepter l’offre, puisque le Les Arabes sont de grands investisseurs dans le pays.

Cette prise de pouvoir a divisé le Parti conservateur selon des lignes familières, entre son establishment plus centriste, dont une grande partie est ouverte à l’offre soutenue par les Émirats, et son flanc droit, qui penche vers M. Marshall.

RedBird Capital a par exemple recruté deux anciens chanceliers de l’Echiquier, George Osborne et Nadhim Zahawi, pour le conseiller. Mais il compte également des opposants virulents, dont Iain Duncan Smith, ancien chef du Parti conservateur.

En novembre, M. Duncan Smith a déclaré à The Observer : « Je serais simplement très inquiet de voir l’un des journaux officiels du Royaume-Uni tomber sous le contrôle de quelqu’un au Moyen-Orient. Cela me semble tout simplement bizarre.

Il existe également une opposition farouche à l’accord dans les plus hauts rangs du Telegraph et du Spectator. Andrew Neil, un éminent radiodiffuseur qui est président de The Spectator, a déclaré jeudi à la BBC : « Si RedBird prend le relais, je partirai. »