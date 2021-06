L’accord sur les infrastructures du Sénat laisse une grande partie du plan climatique de Biden pour la réconciliation plus tard

Ce n’est pas l’accord climatique transformateur que les militants ont réclamé.

Bon nombre des promesses faites par le président Joe Biden pendant la campagne électorale et au début de sa présidence – réduire les émissions de gaz à effet de serre et préparer les infrastructures vieillissantes de l’Amérique à un changement climatique – manquaient à son annonce jeudi que 21 sénateurs avaient atteint une infrastructure bipartite de 973 milliards de dollars. accord.

« Ce n’est en aucun cas une forme ou un substitut à un projet de loi global sur le climat », a déclaré à Vox Leah Stokes, politologue à l’UC Santa Barbara et conseillère du groupe de défense du climat Evergreen Action. À lui seul, « il pourrait même avoir des augmentations d’émissions, potentiellement ».

Mais Stokes a ajouté que l’accord sur les infrastructures ne devrait pas être considéré seul, car les démocrates ont un plan pour adopter une action climatique plus ambitieuse.

Face à l’opposition républicaine, la mince majorité démocrate au Congrès poursuit son agenda climatique sur deux axes. Maintenant qu’ils ont un accord bipartite initial, ils essaieront la procédure parlementaire autrefois obscure connue sous le nom de réconciliation, qui permet au Congrès de passer les questions liées au budget à une simple majorité sénatoriale – ce que les démocrates ont. Les meilleurs démocrates, de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi au président Biden, disent qu’il n’y aura pas de paquet infrastructure sans réconciliation projet de loi qui comprend bon nombre de leurs priorités qui ont été exclues de l’accord avec le Sénat, y compris celles portant sur les changements climatiques.

Faire les deux sera difficile – déjà certains républicains qui avaient signé l’accord bipartite s’en éloignent après que Biden a annoncé l’approche à deux volets, et les démocrates seront confrontés à des débats internes tendus sur la taille du projet de loi de réconciliation.

Le compromis annoncé jeudi comprenait une version réduite du plan d’emploi américain original de 2 000 milliards de dollars de Biden. Une grande partie de l’accord bipartite, 109 milliards de dollars, injecte des fonds dans la réparation et la construction de routes, de ponts et d’autres projets majeurs. Il y a 66 milliards de dollars de côté pour le transport ferroviaire de passagers et de marchandises, 49 milliards de dollars pour le transport en commun et 55 milliards de dollars pour les infrastructures hydrauliques. Les actions climatiques pour réduire les émissions sont parmi les parties les moins ambitieuses de cet accord.

Bien qu’il ne soit pas clair quelles politiques climatiques sont actuellement sur la table, ce qui manque à l’accord sur les infrastructures nous en dit long sur ce qui pourrait arriver ensuite. Et il est possible d’identifier les principales priorités démocrates en examinant de près tout ce qui a été retiré du plan d’emploi américain original de Biden.

Ce qui manque à l’affaire

Le paquet d’infrastructures bipartite est loin d’atteindre l’objectif de Biden de réduire la pollution climatique de 50% d’ici 2030. Dans certains secteurs, le financement est une petite fraction de ce que Biden a proposé dans son plan américain pour l’emploi, et une fraction encore plus petite de ce que les experts ont modélisé. pour transformer l’économie. Mais dans la plupart des cas, il n’y a aucun financement pour nettoyer le secteur de l’électricité, la pollution des bâtiments et lutter contre les injustices raciales.

Voici les domaines clés qui manquent par rapport au plan d’emploi américain d’origine :

La première norme fédérale sur l’électricité propre : Ce secteur de l’électricité est devenu beaucoup plus propre au cours de la dernière décennie, car le gaz naturel et les énergies renouvelables sont devenus plus compétitifs que les centrales électriques au charbon, mais ce changement est inégal à travers le pays. Pour aller plus loin, le plan américain original pour l’emploi proposait au Congrès de fixer une norme pour que les services publics augmentent leurs engagements en matière d’énergies renouvelables afin d’atteindre 80 % d’énergie propre d’ici 2030. Les économistes et les écologistes considèrent qu’il s’agit de l’une des politiques les plus critiques pour lutter rapidement contre la pollution climatique.

Ce secteur de l’électricité est devenu beaucoup plus propre au cours de la dernière décennie, car le gaz naturel et les énergies renouvelables sont devenus plus compétitifs que les centrales électriques au charbon, mais ce changement est inégal à travers le pays. Pour aller plus loin, le plan américain original pour l’emploi proposait au Congrès de fixer une norme pour que les services publics augmentent leurs engagements en matière d’énergies renouvelables afin d’atteindre 80 % d’énergie propre d’ici 2030. Les économistes et les écologistes considèrent qu’il s’agit de l’une des politiques les plus critiques pour lutter rapidement contre la pollution climatique. Investissements fédéraux et crédits d’impôt pour l’énergie propre : Le Congrès devrait assurer un suivi financier important pour transformer le réseau en un secteur de l’énergie propre. Les dépenses pourraient prendre différentes formes, allant de l’investissement fédéral direct à l’élargissement des crédits d’impôt pour les énergies renouvelables.

Le Congrès devrait assurer un suivi financier important pour transformer le réseau en un secteur de l’énergie propre. Les dépenses pourraient prendre différentes formes, allant de l’investissement fédéral direct à l’élargissement des crédits d’impôt pour les énergies renouvelables. Une élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles : Le gouvernement fédéral aide activement à maintenir les combustibles fossiles artificiellement bon marché grâce à près de 15 milliards de dollars par an en subventions pour le pétrole, le gaz et le charbon, selon une analyse du groupe environnemental Oil Change International. C’est bien plus que ce que le gouvernement dépense en subventions à l’énergie propre. Chaque président démocrate de mémoire récente s’est engagé à réduire ces subventions, y compris Biden, mais une action budgétaire nécessite le Congrès.

Le gouvernement fédéral aide activement à maintenir les combustibles fossiles artificiellement bon marché grâce à près de 15 milliards de dollars par an en subventions pour le pétrole, le gaz et le charbon, selon une analyse du groupe environnemental Oil Change International. C’est bien plus que ce que le gouvernement dépense en subventions à l’énergie propre. Chaque président démocrate de mémoire récente s’est engagé à réduire ces subventions, y compris Biden, mais une action budgétaire nécessite le Congrès. Dépollution des transports : Les investissements pour les infrastructures de véhicules électriques comme les bornes de recharge et les crédits d’impôt sont beaucoup plus faibles dans l’accord bipartite, à 15 milliards de dollars contre 174 milliards de dollars dans le plan américain pour l’emploi. De même, l’accord alloue 28,5 milliards de dollars de moins pour le transport en commun que la proposition initiale.

Les investissements pour les infrastructures de véhicules électriques comme les bornes de recharge et les crédits d’impôt sont beaucoup plus faibles dans l’accord bipartite, à 15 milliards de dollars contre 174 milliards de dollars dans le plan américain pour l’emploi. De même, l’accord alloue 28,5 milliards de dollars de moins pour le transport en commun que la proposition initiale. Investir dans les communautés touchées de manière disproportionnée par le changement climatique : Biden a promis que la part du lion de tout financement fédéral – 40% – irait aux endroits les plus durement touchés par la pollution et les impacts climatiques, souvent les communautés de couleur. Il y a eu de nombreux autres engagements envers ces communautés de première ligne tout au long du plan américain pour l’emploi, notamment 20 milliards de dollars pour reconnecter les quartiers coupés par les autoroutes. L’accord bipartite n’alloue qu’un milliard de dollars pour cet effort.

Biden a promis que la part du lion de tout financement fédéral – 40% – irait aux endroits les plus durement touchés par la pollution et les impacts climatiques, souvent les communautés de couleur. Il y a eu de nombreux autres engagements envers ces communautés de première ligne tout au long du plan américain pour l’emploi, notamment 20 milliards de dollars pour reconnecter les quartiers coupés par les autoroutes. L’accord bipartite n’alloue qu’un milliard de dollars pour cet effort. Recherche et développement de solutions climatiques : Biden avait précédemment demandé 35 milliards de dollars pour la recherche, le développement et le déploiement d’énergies propres, ce qui n’a pas été inclus dans la proposition bipartite.

« Que vous pensiez aux transports en commun ou à l’énergie propre, ou à la rénovation de bâtiments, la modélisation économique montre que pour atteindre l’objectif de Biden de réduire de moitié la pollution climatique d’ici 2030, tout en assurant le plein emploi et en faisant progresser la justice raciale économique et environnementale, Congrès doit aller beaucoup plus grand et plus audacieux », Ben Beachy, directeur de A Living Economy for Sierra Club, a déclaré.

Ce que cet accord fait pour le climat

Il est difficile d’évaluer exactement dans quelle mesure le projet de loi réduirait les émissions de gaz à effet de serre à ce stade, mais certaines parties de l’accord bipartite avec le Sénat contribueraient à réduire l’empreinte carbone des États-Unis.

Le financement du transport en commun, des autobus scolaires électriques et d’un demi-million de chargeurs de véhicules électriques contribuerait à réduire les émissions de dioxyde de carbone provenant de la conduite. Le transport est la plus grande source de gaz à effet de serre aux États-Unis, et les voitures et les camions légers représentent 60 % des émissions du secteur.

La deuxième source de gaz à effet de serre aux États-Unis est la production d’électricité. Le cadre n’appelle pas spécifiquement à plus d’énergie propre sur le réseau électrique, mais il comprend 73 milliards de dollars pour l’infrastructure électrique, comme la transmission. Les lignes de transmission peuvent relier des zones qui ont besoin d’énergie à des endroits où l’énergie éolienne et solaire est bon marché, qui peuvent être séparés par des milliers de kilomètres. Cela contribuerait à renforcer l’analyse de rentabilisation de l’énergie éolienne et solaire. La proposition appelle à une nouvelle autorité de réseau pour faciliter la transmission d’énergie propre, et une autorité de financement des infrastructures pour aider à trouver l’argent pour le payer.

Une autre disposition clé sur le climat est ce que la Maison Blanche a appelé le « plus grand investissement dans la lutte contre la pollution héritée de l’histoire américaine » – 21 milliards de dollars alloués à la remédiation environnementale.

Il y a plus de 3,2 millions de puits de pétrole et de gaz abandonnés aux États-Unis qui fuient du méthane, un puissant gaz à effet de serre, pour ne prendre qu’un exemple. Ces fuites émettent l’équivalent d’émissions de la combustion de 16 millions de barils de pétrole brut par an – et l’Environmental Protection Agency dit que cela peut être un sous-dénombrement drastique.

Boucher ces puits contribuerait donc grandement à réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis. Et comme bon nombre de ces puits se trouvent dans des zones rurales ou dans des endroits où l’on exploite des combustibles fossiles, l’arrêt des fuites pourrait également être une stratégie pour l’emploi.

« Cela peut vraiment aider à la transition des travailleurs de la production pétrolière et gazière vers l’assainissement, et de même pour certaines des communautés charbonnières, elles pourraient employer beaucoup de personnes pour l’assainissement des mines de charbon », a déclaré Dan Lashof, directeur américain du World Resources Institute. . « Cela peut ne pas être qualifié de stratégie de transition économique, mais je pense que cela devrait être considéré comme faisant partie de cela. »

La proposition prévoit également des dépenses de 47 milliards de dollars pour la résilience, qui comprennent le renforcement des infrastructures contre « les impacts du changement climatique, les cyberattaques et les événements météorologiques extrêmes ».

Cependant, l’accord contient également des éléments qui, selon les observateurs, pourraient saper les progrès en matière de changement climatique. La nouvelle construction de routes, de ponts et de lignes électriques dans la proposition est susceptible d’être gourmande en ressources et en énergie. Alors que la Maison Blanche demande que ces investissements soient réalisés en mettant « l’accent sur l’atténuation du changement climatique », il n’est pas encore clair comment cela serait appliqué.

« Si vous mettez une condition sur le financement fédéral pour certains de ces projets qui nécessitent l’utilisation de béton et d’acier à faible teneur en carbone, cela améliorerait cet aspect », a déclaré Lashof.

En outre, certaines des nouvelles infrastructures profiteront aux voitures, aux navires et aux avions qui utilisent des combustibles fossiles. La proposition prévoit 25 milliards de dollars pour les aéroports et 16 milliards de dollars pour les ports et les voies navigables, par exemple.

Il reste à voir si les réductions d’émissions des véhicules électriques et d’autres éléments environnementaux de la proposition l’emporteront sur les augmentations d’émissions provenant de la construction et des infrastructures pour les secteurs de l’économie dépendants des combustibles fossiles. C’est pourquoi de nombreux démocrates souhaitent également qu’un projet de loi distinct axé sur le climat soit adopté parallèlement à l’accord du Sénat.

Y aura-t-il un accord sur le climat ?

De nombreux démocrates se sont ralliés à la promesse « pas de climat, pas d’accord ». Biden a renforcé le message jeudi, affirmant qu’il ne signera pas de projet de loi sur les infrastructures sans un autre projet de loi sur son bureau sur le changement climatique, un point repris par Pelosi et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

Cela signifie que les démocrates parient publiquement la ferme sur l’avancement de la deuxième voie de leur stratégie climatique : la réconciliation.

« En effet, cela signifie pas de plan de réconciliation, pas d’accord bipartite », a déclaré Beachy à Vox. « Le Congrès doit proposer un vaste et audacieux paquet d’infrastructures qui s’attaque à la crise climatique, réduise l’injustice et crée des millions de bons emplois avant de déplacer un accord bipartite. »

Il y a deux mises en garde majeures à la promesse des démocrates : d’abord, l’annonce de cette semaine n’était que les grands traits d’un projet de loi, donc ce n’est pas encore une affaire conclue. Il y a aussi le mystère sur le contenu du paquet de réconciliation – dont une grande partie dépendra des démocrates modérés tels que le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin.

Mais les possibilités ouvertes par la réconciliation donnent aux experts du climat l’espoir que le Congrès pourra encore faire face à la gravité de la crise climatique.

« Je suis très optimiste, pour être honnête », a déclaré Stokes. «Je pense que le président Biden, le président Pelosi et le leader Schumer sont tous profondément engagés dans l’action climatique et nous devons nous assurer qu’ils restent engagés. Les lignes sont tracées et nous adopterons un projet de loi sur le climat cet été. J’en suis assez certain. »