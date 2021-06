Wall Street a connu un moment de rupture dans les échanges jeudi alors que les actions se sont redressées après que les législateurs de Washington ont convenu d’un accord sur les infrastructures, a déclaré Jim Cramer de CNBC.

« Si vous voulez résumer l’action formidable d’aujourd’hui en un seul mot, ce mot est jailbreak », a déclaré Cramer sur « Mad Money ». « J’appelle ça un jailbreak parce que presque tout le monde a été lâché aujourd’hui, au lieu du schéma habituel de je-gagnais-tu-perds qui a entravé une grande partie de l’action ces derniers temps. »

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont enregistré des sommets de clôture record, tandis que le Dow Jones Industrial Average a bondi de plus de 300 points pour se rapprocher de son plus haut historique.

Cramer a adopté un ton haussier sur le marché alors qu’il se concentrait des prévisions de la Réserve fédérale sur l’économie et les futures hausses des taux d’intérêt vers une percée dans les négociations sur les infrastructures qui étaient dans l’impasse.

Le président Joe Biden a annoncé au cours de la session qu’un accord sur les « infrastructures matérielles » avait été conclu avec un groupe bipartite de sénateurs pour consacrer des fonds substantiels à la reconstruction de routes et de ponts et à l’expansion du haut débit.

Cramer a averti qu’un rééquilibrage des indices Russell vendredi pourrait entraîner une baisse des actions, mais il s’attend à ce que cela ne fasse qu’alimenter la dynamique haussière.

« Pour le moment, je pense que toute baisse sera achetée parce que c’est un moment positif et opportuniste, les gens, et nombreux sont ceux qui veulent mettre leur argent au travail », a déclaré Cramer. « Le jailbreak d’aujourd’hui vous montre que les taureaux sont toujours aux commandes. »

Cramer a mis en évidence les actions de divers secteurs qui, selon lui, ont bénéficié des nouvelles de la Maison Blanche. Ils comprenaient le fabricant de médicaments Eli Lilly, le constructeur automobile Tesla, la société d’équipement lourd Caterpillar et Darden Restaurants, la société mère d’Olive Garden.

L’action Eli Lilly a bondi de plus de 7%. Tesla et Darden ont progressé de plus de 3% chacun, tandis que Caterpillar a progressé de 2,6%.