L’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes devrait être conclu à Istanbul

ISTANBUL (AP) – Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et le président turc Recep Tayyip Erdogan devaient superviser vendredi la signature d’un accord clé qui permettrait à l’Ukraine de reprendre son expédition de céréales de la mer Noire vers les marchés mondiaux et à la Russie d’exporter céréales et engrais – mettant fin à une impasse qui a menacé la sécurité alimentaire mondiale.

La semaine dernière, les parties sont parvenues à un accord de principe sur un plan de l’ONU qui permettrait à l’Ukraine d’exporter 22 millions de tonnes de céréales et d’autres produits agricoles désespérément nécessaires qui ont été bloqués dans les ports ukrainiens de la mer Noire en raison de la guerre. Le déblocage des stocks de céréales contribuera à atténuer une crise alimentaire qui a fait monter en flèche les prix de produits vitaux comme le blé et l’orge.

L’accord prévoit la création d’un centre de contrôle à Istanbul, qui sera composé de responsables de l’ONU, turcs, russes et ukrainiens, qui gérerait et coordonnerait les exportations de céréales, ont déclaré des responsables. Les navires seraient inspectés pour s’assurer qu’ils transportent des céréales et des engrais et non des armes. Il prévoit également la sécurité du passage des navires.

António Guterres a d’abord évoqué le besoin critique de ramener la production agricole ukrainienne et la production russe de céréales et d’engrais sur les marchés mondiaux lors de réunions avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Kyiv fin avril.

Il a proposé un accord global début juin, craignant que la guerre ne mette en danger l’approvisionnement alimentaire de nombreux pays en développement et n’aggrave la faim chez 181 millions de personnes.

L’Ukraine est l’un des plus grands exportateurs mondiaux de blé, de maïs et d’huile de tournesol, mais l’invasion de la Russie et le blocus de ses ports ont interrompu leur expédition.

Une partie du grain est transportée à travers l’Europe par rail, route et fleuve, mais la quantité est faible par rapport aux routes maritimes.

Les responsables russes et ukrainiens se sont blâmés pour le blocage des expéditions de céréales. Moscou a accusé l’Ukraine de ne pas avoir retiré les mines marines des ports pour permettre une navigation en toute sécurité. La Russie a également insisté sur son droit de contrôler les navires entrants pour les armes.

L’Ukraine a demandé des garanties internationales que le Kremlin n’utiliserait pas les corridors sûrs pour attaquer le port d’Odessa sur la mer Noire. Les autorités ukrainiennes ont également accusé la Russie de voler du grain de ses régions orientales pour le vendre et de bombarder délibérément des champs ukrainiens pour les incendier.

Jeudi soir, un porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères a semblé exposer les conditions de Kyiv pour soutenir le plan.

Oleh Nikolenko a déclaré aux journalistes que la délégation ukrainienne “soutiendra uniquement les décisions qui garantiront la sécurité des régions du sud de l’Ukraine, la position forte des forces armées ukrainiennes en mer Noire et l’exportation sûre des produits agricoles ukrainiens vers les marchés mondiaux”. ”

À Washington, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que les États-Unis se félicitaient de l’accord de principe. « Mais ce sur quoi nous nous concentrons maintenant, c’est de tenir la Russie responsable de la mise en œuvre de cet accord et de permettre aux céréales ukrainiennes d’accéder aux marchés mondiaux. Cela fait bien trop longtemps que la Russie a décrété ce blocus », a déclaré Price.

The Associated Press