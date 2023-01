L’accord sur les droits de télévision de la NWSL est désormais ouvert aux enchères

Le dernier accord de droits de télévision NWSL a maintenant des diffuseurs en compétition pour la ligue. La phase de renouvellement entre CBS et NWSL a expiré. En conséquence, d’autres prétendants peuvent entrer sur le ring, selon le Sports Business Journal.

À partir de maintenant, l’accord actuel de CBS avec la meilleure division de football féminin aux États-Unis expire à la fin de la saison 2023. Il s’agit d’un contrat de trois ans d’une valeur de 4,5 millions de dollars signé avant la saison 2020. Depuis lors, la NWSL a connu une forte croissance malgré la pandémie de COVID-19 en 2020. Quatre équipes ont commencé à jouer au cours de ces trois années. Maintenant, il y a 12 équipes, et des rumeurs circulent déjà pour les futures équipes.

En plus d’une croissance mesurable en termes d’équipes, NWSL constate également une augmentation de l’audience. La finale de la NWSL 2022 a été diffusée sur CBS et la chaîne phare a attiré 915 000 téléspectateurs. De plus, l’accord sur les droits de télévision NWSL 2024 et au-delà suivra la Coupe du monde féminine 2023. Ce tournoi devrait présenter de nombreux joueurs qui exercent leur métier dans la NWSL. Il présente une excellente occasion de profiter de l’intérêt national pour le football féminin.

Par conséquent, le nouvel accord pour les droits de télévision NWSL continuera de devenir un produit plus en vogue. Le streaming est roi, comme c’est le cas pour de nombreuses ligues de football. L’accord actuel de CBS a quelques jeux sur la chaîne OTA de CBS, avec plus sur CBS Sports Network. Cependant, tous les jeux sont disponibles via Paramount +, le même domicile pour l’UEFA Champions League ou la Serie A.

L’accord sur les droits de télévision NWSL s’ouvre pour 2024 et au-delà

CBS est, à juste titre, en lice pour le prochain lot de droits de télévision NWSL. Cependant, la compétition peut ne pas être aussi rigoureuse que pour les autres ligues. En fait, Apple, qui détient les droits de la première division de football masculin aux États-Unis, est l’un des rares en lice à rivaliser avec CBS.

La raison en est que de nombreux fournisseurs réduisent leurs effectifs et réduisent leurs coûts. ESPN est déjà lié à LaLiga, à la Bundesliga, à la Ligue anglaise de football et à la FA Cup pour accompagner diverses autres ligues à travers le monde. NBC est prêt pour la Premier League, dépensant d’énormes sommes d’argent pour ces droits l’année dernière.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire