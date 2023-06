L’accord sur les céréales de la mer Noire rencontre un obstacle – ONU – RT World News

La Russie aurait restreint l’accès à un port ukrainien jusqu’à ce que Kiev réactive un pipeline d’engrais

La Russie a notifié au Centre conjoint de coordination d’Istanbul qu’elle restreindrait le passage des navires céréaliers vers le port de Yuzhny jusqu’à ce que l’Ukraine rouvre le pipeline d’ammoniac Togliatti-Odessa, a déclaré jeudi à la presse le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Dujarric a déclaré que la directrice générale Rebecca Greenspan de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) travaillait pour résoudre le problème du pipeline, mais qu’il n’y avait pas encore de progrès à signaler, selon l’agence de presse TASS.

L’ONU s’est également inquiétée du ralentissement de la mise en œuvre de l’accord, avec seulement 33 navires quittant les ports ukrainiens en mai, « deux fois moins qu’en avril. » Entre-temps, le nombre d’équipes d’inspection a été réduit de trois à deux.

Yuzhny est l’un des trois ports couverts par l’Initiative de la mer Noire de juillet 2022, les autres étant Tchernomorsk et Odessa. L’accord négocié par l’ONU et Türkiye prévoyait les expéditions de céréales ukrainiennes par voie maritime, ainsi que le déblocage des exportations agricoles russes – mais seule la première partie a été mise en œuvre.

Le 17 mai, Moscou a accepté de prolonger l’accord de 60 jours supplémentaires. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé la décision à la veille de l’élection présidentielle, qu’il a ensuite remportée au second tour.















Dans une publication sur Facebook jeudi, le ministère ukrainien de la rénovation et des infrastructures a accusé la Russie de « un autre refus injustifié … d’enregistrer la flotte entrante. »

Un haut responsable à Kiev a déclaré à Reuters, sous couvert d’anonymat, que l’Ukraine envisagerait de rouvrir le pipeline Togliatti-Odessa si l’accord sur la mer Noire était élargi pour inclure plus de ports et plus de produits.

S’adressant aux journalistes plus tôt dans la journée, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Vershinine, a déclaré qu’aucun des cinq problèmes que Moscou avait identifiés avec l’accord – dont l’oléoduc Togliatti-Odessa n’était qu’un – n’avait été résolu par l’ONU,

« Notre position reste inchangée – l’exportation d’ammoniac fait partie des accords existants et devait commencer simultanément avec le transport de céréales ukrainiennes », Vershinin a déclaré, ajoutant que sans aborder les cinq questions, il est inutile de discuter de la prolongation de l’accord sur les céréales au-delà du 17 juillet.

L’accord a été annoncé à l’origine en Ukraine et en Occident comme une percée dans la lutte contre les pénuries alimentaires en Afrique et dans certaines parties de l’Asie. Selon les données révélées par le ministère turc du Commerce la semaine dernière, cependant, 47 % des exportations ukrainiennes sont allées vers les pays de l’UE, et seulement 27 % ont atteint des endroits comme l’Égypte, le Kenya et le Soudan.

Plus de 30 millions de tonnes de céréales ont été transportées par 953 navires depuis août 2022, le maïs représentant 50 % de la cargaison et le blé 27 % supplémentaires. Une grande partie du grain n’était pas destinée à la consommation humaine, mais marquée comme alimentation animale. Selon l’étude d’un point de vente autrichien publiée en février, près de la moitié des céréales qui se sont acheminées vers l’UE ont fini comme fourrage pour les porcs élevés par les producteurs de jambon espagnols.