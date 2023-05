L’accord sur les céréales de la mer Noire expire cette semaine

Avant que les troupes russes ne franchissent les frontières de l’Ukraine en février dernier, Kiev et Moscou représentaient près d’un quart des exportations mondiales de céréales. Ces expéditions ont été interrompues pendant près de six mois jusqu’à ce que des représentants de l’Ukraine, de la Russie, des Nations Unies et de la Turquie acceptent d’établir un corridor maritime humanitaire et de rouvrir trois ports ukrainiens.

Plus tôt mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré « qu’il y a encore beaucoup de questions ouvertes » sur une éventuelle prolongation de l’accord.

WASHINGTON – La Russie n’a pas encore décidé si elle prolongera les termes d’un accord international qui garantit la sécurité alimentaire de dizaines de millions de personnes, et sa décision pourrait encore exacerber les retombées de la guerre du Kremlin en Ukraine.

Dans le cadre de l’accord, plus de 950 navires transportant plus de 30,2 millions de tonnes métriques des produits agricoles ont quitté les ports ukrainiens fatigués par la guerre d’Odessa, Chornomorsk et Yuzhny-Pivdennyi.

Lundi remarques devant le Conseil de sécurité de l’ONU, Martin Griffiths, sous-secrétaire général des Nations Unies pour les affaires humanitaires et les secours d’urgence, a déclaré que plus de 55 % de cette cargaison avait atteint les pays les plus affamés du monde.

Il a ajouté que la dernière analyse de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture indique que les prix mondiaux des céréales ont chuté de près de 20 % au cours de l’année écoulée et que les prix internationaux du blé ont chuté à leur plus bas niveau depuis juillet 2021.