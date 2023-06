L’accord sur le stade d’Oakland Athletics remporte l’approbation législative finale au Nevada alors que la MLB envisage de déménager à Vegas

L’Oakland Athletics a franchi un obstacle majeur pour leur déménagement prévu à Las Vegas après que la législature du Nevada a donné son approbation finale mercredi au financement public d’une partie d’un stade proposé de 1,5 milliard de dollars avec un toit rétractable.

L’accord a encore besoin de la signature du gouverneur et la MLB doit encore approuver le déménagement des A à Las Vegas, mais les deux sont prévus.

L’Assemblée a approuvé la version finale du projet de loi avec 380 millions de dollars en argent des contribuables lors d’un vote de 25 contre 15 après avoir apporté des modifications mineures à la mesure approuvée par le Sénat lors d’un vote de 13 contre 8 mardi quelques heures seulement avant que les Golden Knights de Vegas ne remportent la Coupe Stanley.

Le Sénat a accepté les changements sans débat sur un vote vocal mercredi soir et l’a envoyé au bureau du gouverneur en tant que « mesure d’urgence » adoptée lors de la session législative spéciale qui s’est réunie avec des majorités démocrates dans les deux chambres le 7 juin. Le gouverneur républicain Joe Lombardo avait proposé le plan de dépenses du stade.

Les 380 millions de dollars de financement public proviendraient principalement de 180 millions de dollars de crédits d’impôt transférables et de 120 millions de dollars d’obligations de comté. Les bailleurs de fonds ont promis que la création d’un district fiscal spécial autour du stade proposé – qui serait le plus petit de la Ligue majeure de baseball – générerait suffisamment d’argent pour rembourser ces obligations et intérêts. Le plan n’augmenterait pas directement les impôts.

Le plan du Nevada avait relancé le débat national sur le financement public des clubs sportifs privés. Les représentants de A et certains responsables du tourisme du Nevada ont déclaré que la mesure pourrait ajouter à la scène sportive croissante de Las Vegas et agir comme un moteur économique. Mais un chœur croissant d’économistes et de certains législateurs ont averti qu’un tel projet apporterait des avantages minimes par rapport au prix public élevé.

En vertu de l’accord approuvé mercredi, les A ne seraient pas redevables de taxes foncières pour le stade public. Le comté de Clark, qui comprend Las Vegas, contribuerait également 25 millions de dollars en crédit pour les coûts d’infrastructure.

Le vote de l’Assemblée législative est une victoire dans la recherche troublée des A pour remplacer Oakland Coliseum, où l’équipe a joué depuis son arrivée de Kansas City pour la saison 1968. L’équipe cherchait auparavant à construire un stade à Fremont, en Californie, ainsi qu’à San Jose et enfin le front de mer d’Oakland – toutes des idées qui ne se sont jamais concrétisées.

Reportage de l’Associated Press.