L’accord sur le port de la côte ouest avec ILWU prendra des mois pour être ratifié par le syndicat

La direction du port de la côte ouest et le syndicat représentant les travailleurs du port sont parvenus à un accord de principe tard mercredi après l’intervention de la pro du marché du travail californien et de la secrétaire au travail par intérim de Biden, Julie Su, dans les négociations à San Francisco, mais cela pourrait prendre des mois avant les votes du syndicat complet. pour approuver l’accord.

L’accord de principe était un développement bienvenu après des semaines d’escalade des tensions entre les travailleurs et la direction du port, entraînant des retards dans l’entretien des navires, la congestion dans les ports, dans les conteneurs et le transport par camion, ainsi que certaines fermetures de ports. Mais l’accord de travail proposé est loin d’être pleinement approuvé, selon l’International Longshore & Warehouse Union. Bien que la déclaration du syndicat sur l’accord ait été positive, elle a défini un processus qui a encore plusieurs étapes à franchir avant que l’accord n’aille de l’avant.

« L’ILWU est heureux d’avoir conclu un accord de principe avec la PMA hier soir », a déclaré un communiqué du président de l’ILWU, Willie Adams, jeudi après-midi. « Bien que la décision finale appartienne à nos membres, nous estimons que notre temps à la table de négociation a été bien utilisé et que l’accord représente le travail acharné de notre base et les sacrifices qu’ils ont consentis pendant la pandémie. »

Plus tôt, lors des perturbations portuaires, l’ILWU avait repoussé les affirmations de la Pacific Maritime Association, qui négocie au nom des ports, selon lesquelles les actions dans les ports de Seattle à Los Angeles – qui incluaient des travailleurs ne se présentant pas aux quarts de travail et étant retirés des quarts de travail pour un travail lent – étaient « coordonnés », affirmant que les membres de la base « exprimaient leur mécontentement ».

La prochaine étape pour l’ILWU est de suivre les procédures de ratification qui commencent par un caucus contractuel qui convoque des délégués de ses 29 sections locales de la côte ouest. « Ces délégués examineront attentivement l’accord de principe et feront une recommandation à la base qui votera ensuite sur l’accord de principe », a déclaré Adams.

Il a noté que ce processus prend quelques mois.

Bien qu’il ait été rapporté pendant le conflit de travail que les salaires et l’automatisation figuraient parmi les points de friction des négociations sur le travail, Adams a refusé de fournir des détails sur l’accord.

« Nous ne partagerons pas publiquement les détails de l’accord de principe tant que nous n’aurons pas terminé le processus de ratification », a-t-il déclaré.

Il a adressé « un merci spécial » au secrétaire par intérim du Travail Su « dont le leadership nous a aidés à franchir la ligne d’arrivée ».

Le président Biden a nommé le secrétaire par intérim Su le 28 février pour remplacer le secrétaire au Travail Marty Walsh, qui a démissionné en mars. Su a le soutien de nombreux syndicats, dont United Mine Workers, NABTU, LiUNA, la FIOE et l’AFL-CIO, mais a également reçu le soutien de chefs d’entreprise, dont un groupe de 250 cadres qui ont envoyé une lettre au Sénat la soutenant. nomination, ainsi que la Chambre de commerce de Los Angeles. Elle a été précédemment confirmée par le Sénat pour occuper le poste de sous-secrétaire au travail le 13 juillet 2021.

Le président Biden a publié une déclaration jeudi, déclarant: « Cet accord montre que la négociation collective fonctionne. Lorsque les employeurs et les travailleurs se réunissent pour s’entendre sur un accord qui fonctionne pour les deux, c’est bon pour l’économie et pour maintenir notre chaîne d’approvisionnement ouverte. … Cela va avoir un réel impact positif sur le commerce. »

La pression avait augmenté de la part de groupes industriels, y compris la vente au détail, les fabricants et la Chambre de commerce américaine – qui a estimé qu’une grève généralisée le long de la côte ouest pourrait coûter environ 1 milliard de dollars par jour – pour que l’administration Biden aide à négocier un accord en tant que port les problèmes ont commencé à atteindre des niveaux de congestion jamais vus depuis le chaos de la chaîne d’approvisionnement de Covid. Le président Biden a également été repoussé par les syndicats après avoir signé une loi du Congrès à la fin de l’année dernière pour éviter une grève des syndicats des chemins de fer.

La menace d’une grève sur la côte ouest demeure, les travailleurs d’ILWU Canada ayant autorisé une grève lors d’un vote écrasant cette semaine qui a reçu l’approbation de plus de 99 % de la base, bien que la première date de grève potentielle soit le 24 juin. Les ports canadiens de Vancouver et Price Rupert avaient été considérés comme des soupapes de décharge pour les expéditeurs lors des problèmes dans les ports de la côte ouest des États-Unis. Les problèmes commerciaux sont exacerbés par un canal de Panama qui a lutté contre les faibles niveaux d’eau en raison de la sécheresse, limitant le poids des navires qui peuvent le traverser, et l’alternative – bien que beaucoup plus longue et plus coûteuse – voyage vers les ports de la côte Est.