Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré dimanche que l’accord de principe que les républicains de la Chambre ont conclu avec la Maison Blanche pour s’attaquer au plafond de la dette nationale sera « transformateur » pour le public américain.

McCarthy a déclaré aux journalistes que les négociateurs ont travaillé toute la nuit pour finaliser les détails de l’accord, et qu’ils ont essayé de garder le projet de loi autour de 150 pages pour le rendre plus facile à digérer pour les membres du Congrès et le public. Le président Joe Biden et McCarthy devraient prendre la parole à 14 h HE dimanche pour s’assurer que les deux parties s’entendent sur le libellé du projet de loi, a déclaré McCarthy.

« Nous savons à tout moment, lorsque vous vous asseyez et négociez au sein de deux parties, que vous devez travailler avec les deux côtés de l’allée », a déclaré McCarthy. « Donc ce n’est pas à 100% pour ce que tout le monde veut, mais quand vous regardez, le pays va être plus fort. »

Une fois l’accord finalisé, il doit passer par le Congrès et recevoir la signature de Biden afin d’éviter un défaut catastrophique sur la dette souveraine américaine. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a averti que le fait de ne pas relever le plafond de la dette d’ici début juin pourrait entraîner un « chaos économique ».

McCarthy a déclaré dimanche qu’il pensait que les républicains soutiendraient le projet de loi, et en supposant que Biden accorde son approbation, il s’attend à ce que les démocrates le soutiennent également. McCarthy a également félicité Biden et son équipe pour la façon dont ils se sont comportés pendant les négociations tendues.

« Je pensais que son équipe était très professionnelle, très intelligente, très dure en même temps », a-t-il déclaré.

Certains républicains de la Chambre, comme le représentant Chip Roy du Texas, ont vivement critiqué l’accord sur les réseaux sociaux. Roy écrit dans un tweet dimanche qu’il va « essayer » d’empêcher le projet de loi de passer à la Chambre.

McCarthy a encouragé dimanche les membres du Congrès à lire le projet de loi lors de sa publication avant de prendre position.

« Laissons les députés lire le projet de loi avant de prendre la décision d’aller de l’avant », a-t-il déclaré.