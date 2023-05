L’accord sur le plafond de la dette obtient le feu vert des groupes d’affaires, les railleries de certains de la droite politique

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Les examens commencent à arriver à mesure que des détails émergent sur l’accord sur le plafond de la dette conclu par le président Joe Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy.

Déjà, certains législateurs critiquent l’accord comme n’en faisant pas assez pour s’attaquer à la dette du pays, tandis que d’autres craignent qu’il ne soit trop austère et ne nuise à de nombreux Américains à faible revenu.

La législation aura probablement besoin du soutien d’un nombre important de législateurs des deux partis pour nettoyer la Chambre étroitement divisée et obtenir les 60 voix nécessaires pour avancer au Sénat.

Le texte définitif de l’accord est attendu dimanche. De nombreux législateurs disent qu’ils retiennent leur jugement jusqu’à ce qu’ils voient les derniers détails.

Un aperçu de l’évolution de l’accord jusqu’à présent :

PREMIÈRES PRÉOCCUPATIONS

Certaines des premières objections proviennent des membres les plus conservateurs du Congrès, en particulier des membres du House Freedom Caucus, qui se heurte souvent à la direction du GOP.

« Je pense que c’est une catastrophe ! » a tweeté Matt Rosendale, R-Mont.

« Les faux conservateurs acceptent de fausses réductions de dépenses », a tweeté le sénateur Rand Paul, R-Ky.

« Cet » accord « est de la folie », a tweeté le représentant Ralph Norman, RS.C. « Une augmentation du plafond de la dette de 4 000 000 $ avec pratiquement aucune réduction n’est pas ce que nous avions convenu. Je ne voterai pas pour mettre notre pays en faillite. Le peuple américain mérite mieux.

Les dirigeants du GOP savaient depuis le début qu’ils perdraient le soutien de certains membres dans tout compromis avec une Maison Blanche et un Sénat dirigés par les démocrates. La question a toujours été de savoir si l’accord recueillerait suffisamment de soutien démocrate pour compenser ces défections.

LES DÉMOCRATES PESENT

Autant certains démocrates n’aiment pas ce qui est à peu près un gel des dépenses pour les programmes non liés à la défense l’année prochaine et les exigences de frottement au travail étendues à davantage de bénéficiaires de bons d’alimentation, la réaction initiale a été circonspecte en attendant plus de détails.

La représentante Annie Kuster, DN.H., et présidente d’un groupe de centre-gauche connu sous le nom de New Dems, qui compte environ 100 membres, a déclaré qu’ils étaient « confiants » que les négociateurs de la Maison Blanche ont proposé une « solution bipartite viable pour mettre fin à cette crise. »

L’opposition la plus probable viendra des membres les plus libéraux du caucus. La représentante Pramila Jayapal, D-Wash., A exprimé son opposition aux exigences de travail supplémentaires pour certains de ceux qui reçoivent une aide alimentaire et en espèces. Elle a qualifié cela de politique terrible dimanche sur « l’état de l’Union » de CNN.

Mais elle a dit qu’elle attendait également un texte législatif pour déterminer le niveau d’exemptions aux exigences de travail que Biden a pu obtenir pour les anciens combattants, les sans-abri et les personnes sortant d’une famille d’accueil.

« Et donc, à quoi ressemblent les chiffres en fin de compte, je ne suis pas sûr. Cependant, c’est une mauvaise politique. J’ai dit directement au président quand il m’a appelé la semaine dernière mercredi que cela disait aux pauvres et aux personnes dans le besoin que nous ne leur faisions pas confiance », a déclaré Jayapal, qui préside le Congressional Progressive Caucus.

Lorsqu’on lui a demandé si les démocrates à la Maison Blanche et à la direction devaient s’inquiéter de savoir si le caucus progressiste soutiendrait le projet de loi, Jayapal a répondu: « Oui, ils doivent s’inquiéter. »

ACCOMPAGNEMENT DU GROUPE D’AFFAIRES

Alors que le pays est à environ une semaine du risque d’un défaut qui pourrait bouleverser l’économie mondiale, les principaux groupes d’entreprises ont exhorté Washington à augmenter rapidement le plafond de la dette.

La Business Roundtable, un groupe de plus de 200 PDG, a appelé le Congrès à adopter le projet de loi dès que possible.

« En plus de relever le plafond de la dette, cet accord prend des mesures pour placer les États-Unis sur une trajectoire budgétaire plus durable. Cet accord constitue également un acompte sur la réforme des permis, aidant à ouvrir la voie à de nouveaux projets d’infrastructure énergétique », a déclaré le PDG du groupe, Joshua Bolten.

La Chambre de commerce des États-Unis a également exhorté à voter pour et a noté que le vote serait inclus lorsque le groupe évaluerait ou «tableau de bord» les membres du Congrès en fonction de leur vote sur les priorités commerciales.

Les économistes ont été clairs sur le fait que l’économie serait troublée par une brèche, même à court terme, dans la capacité du pays à payer intégralement ses factures, car les taux d’intérêt augmenteraient et les marchés financiers s’évanouiraient.

« La gravité de ce moment ne peut être surestimée », a déclaré Suzanne Clark, présidente et chef de la direction du groupe d’affaires.

LES GROUPES DE SURVEILLANCE APPROUVENT

Certains groupes de défense ont depuis longtemps mis en garde contre la propension du Congrès à adopter des priorités politiques sans les payer entièrement. Leurs préoccupations sont généralement ignorées. Mais certains voient l’accord comme un pas dans la bonne direction.

Le Comité pour un budget fédéral responsable a noté que si la législation était adoptée, il s’agirait du premier accord budgétaire majeur de réduction du déficit depuis près d’une douzaine d’années.

« »Le processus était tendu, risqué et laid, mais au final, nous avons un plan pour mettre en place des économies et lever le plafond de la dette, et c’est ce qu’il faut », a déclaré Maya MacGuineas, présidente du groupe.