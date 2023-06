L’accord sur le plafond de la dette est-il conclu ? Voici la prochaine étape pour les investisseurs en ETF obligataires

Avec un accord sur le plafond de la dette atténuant les inquiétudes au niveau macro, les séquelles de l’évitement d’un défaut pourraient poser de nouveaux défis aux investisseurs obligataires des fonds négociés en bourse.

« Les taux ont été plus bas que vous ne le pensez sur le marché des bons du Trésor », a déclaré mercredi Howard Lutnick, président-directeur général de BGC Partners, à Bob Pisani de CNBC sur « ETF Edge ».

« Maintenant [The Fed] va le frapper avec des billions de dollars de ventes qui feront monter les taux du Trésor à court terme », a-t-il déclaré. « Et cela ressemblera à une hausse des taux d’intérêt.

Lutnick a expliqué que la pression exercée par la vente de la Fed incitera la banque centrale à faire une pause dans une nouvelle hausse des taux d’intérêt. De plus, les billions de dollars retirés du système bancaire régional et placés dans des fonds du marché monétaire ont ajouté une pression sur les grandes banques systémiques, a-t-il dit, augmentant la contrainte de la Fed.

« La Fed n’augmente pas [rates]ne l’achetez pas », a déclaré Lutnick. « Ils ne relancent pas. »

Bien que l’effet soit positif pour les investisseurs inquiets de hausses supplémentaires, le relèvement du plafond de la dette au cours de l’année prochaine pourrait accélérer la ponction sur la liquidité mondiale.

« Les taux bas poussent les gens à prendre des risques sur [and] allez acheter des actions », a déclaré Lutnick. « Maintenant, vous avez des gens qui disent: » Hé, peut-être que je devrais simplement mettre mon argent dans des bons du Trésor. Je reçois 5% ne prends aucun risque.’ Et c’est de l’argent qui sort du marché boursier. »

Alors que les rendements du marché monétaire continuent d’augmenter, Lutnick a déclaré qu’il voyait des capitaux continuer à sortir des actions et à se diriger vers les fonds du marché monétaire et les ETF obligataires du Trésor.

« Vous allez voir le marché boursier aller de côté, mais le marché obligataire va continuer à attirer de l’argent et à obtenir beaucoup de pouvoir », a déclaré Lutnick.

Mais alors que les investisseurs se préparent à un afflux de titres du Trésor pour entrer sur le marché, le PDG de Tradeweb, Billy Hult, a souligné l’importance de trouver des liquidités sur le marché pour avoir une idée du fonctionnement du marché des obligations d’État.

« Les acteurs les plus sophistiqués qui vivent et respirent dans mon espace sont orientés vers la création d’une technologie ETF autour de la liquidité », a déclaré Hult dans le même segment. « Ce marché est exceptionnellement solide. »

Hult a expliqué que l’intégration d’une plus grande transparence, de l’efficacité des prix et de la technologie dans les fonds à revenu fixe a contribué à accélérer le développement du marché obligataire. À son tour, a-t-il dit, l’intérêt des investisseurs pour les obligations et les bons du Trésor sera finalement exprimé par le biais des ETF.

« Cela ne va pas changer », a déclaré Hult. C’est le moyen le plus simple et le plus fluide d’exprimer un point de vue. »

