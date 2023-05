L’accord sur le plafond de la dette est conclu, le financement de l’IRS sous les projecteurs

WASHINGTON – La Maison Blanche et les négociateurs du Congrès se sont rapprochés vendredi d’un accord de compromis pour relever le plafond de la dette pendant deux ans, avec seulement six jours avant que la nation ne soit confrontée à une grave menace de défaut de paiement.

Les marchés ont augmenté vendredi matin, soutenus en partie par l’optimisme qu’un accord serait conclu à temps pour respecter l’échéance du 1er juin fixée par le département du Trésor.

Selon l’accord actuellement sur la table, les républicains de la Chambre réaliseraient au moins deux de leurs plus hautes priorités en échange d’un vote pour relever le plafond de la dette. Premièrement, réduire les dépenses fédérales de base en 2024 pour la plupart des programmes discrétionnaires. Et deuxièmement, pour annuler une partie des 80 milliards de dollars alloués à l’Internal Revenue Service dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation de 2022, ont déclaré à CNBC deux sources au courant des pourparlers.

Cet argent annulé de l’IRS serait ensuite utilisé pour couvrir une grande partie du déficit de financement intérieur créé par les réductions des dépenses du GOP, préservant essentiellement les programmes tout en réduisant techniquement le chiffre global. Le Pentagone et les prestations de santé des anciens combattants seraient épargnés par toute réduction et verraient leur financement augmenter l’année prochaine.

Les détails étaient encore fluides vendredi matin, deux responsables qualifiant le compromis de financement de l’IRS de « problème réel ».

Les porte-parole du président de la Chambre Kevin McCarthy, du président Joe Biden et du chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les contours émergents.

Mais à première vue, le marché pourrait offrir aux deux parties une victoire. Les républicains pourraient prétendre, à juste titre, qu’ils ont obtenu une réduction des dépenses publiques de base pour l’exercice 2024. De même, les démocrates pourraient dire qu’ils ont conservé la grande majorité des programmes nationaux à des niveaux de financement égaux ou juste inférieurs à ceux actuels.

« Nous sommes dans une phase sensible, avec des questions sensibles qui subsistent. Ces questions sensibles sont les questions les plus épineuses dont nous avons discuté », a déclaré jeudi le négociateur républicain Patrick McHenry, de Caroline du Nord, aux journalistes au Capitole. « Tout le monde essaie de faire un bon travail pour comprendre les détails les plus fins de cela, mais rien n’est fait. »

Les négociateurs vétérans de la Maison Blanche et les députés de McCarthy travaillent 24 heures sur 24 depuis plus d’une semaine pour trouver une voie à suivre à travers un Congrès amèrement divisé à temps pour éviter un défaut de paiement potentiellement catastrophique.

L’urgence des pourparlers a été soulignée par une annonce mercredi soir selon laquelle l’agence de notation de crédit Fitch plaçait le statut triple A des États-Unis sous « surveillance négative ».

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré au Congrès qu’à moins que le plafond de la dette ne soit relevé ou suspendu d’ici le 1er juin, il était « très probable » que les États-Unis ne soient pas en mesure de respecter certaines de leurs obligations.

Même un défaut de paiement technique à court terme pendant quelques jours pourrait faire des ravages sur l’économie nationale en faisant grimper les taux d’intérêt et en érodant la confiance dans le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Fitch, par exemple, a déjà indiqué qu’il dégraderait la cote de crédit de l’Amérique si le Congrès dépasse la date limite du 1er juin.

Un défaut prolongé pourrait obliger le gouvernement à retarder les paiements tels que les prestations de sécurité sociale et l’aide alimentaire aux ménages à faible revenu, de l’argent sur lequel des dizaines de millions d’Américains comptent pour survivre.

Pourtant, si les négociateurs parviennent à un accord final vendredi, il pourrait encore être temps de respecter le délai et pour McCarthy de tenir sa promesse de donner aux membres de la Chambre 72 heures pour lire le projet de loi avant un vote.

Dans ce scénario, un vote de la Chambre pour augmenter le plafond de la dette pourrait avoir lieu mardi, le Sénat votant mercredi, ont indiqué des responsables. La date limite du 1er juin est jeudi.

Les républicains détiennent une courte majorité à la Chambre, tandis que les démocrates ont un léger avantage au Sénat. Les négociateurs doivent donc élaborer un projet de loi qui puisse passer par les deux chambres.

Mais cela ne signifie pas que les négociateurs doivent parvenir à un accord que tout le monde soutiendra. Les démocrates et les républicains ont reconnu cette semaine que tout projet de loi final risquait de perdre les voix des extrémistes des deux côtés.

« Je ne pense pas que tout le monde sera heureux à la fin de la journée », a déclaré McCarthy jeudi au Capitole. « Ce n’est pas comme ça que ce système fonctionne. »

Ceci est une histoire en développement, veuillez vérifier les mises à jour.