L’accord sur le plafond de la dette émergente « réduirait les dépenses de moins que ne l’exigeaient les républicains » – en direct

Depuis 2h 09.16 HAE L’accord sur la limite de la dette émergente réduirait les dépenses de moins que ne l’exige le GOP – rapports L’accord Joe Biden et Kévin McCarthyLes négociateurs du GOP se rapprochent de ce qui satisferait la demande du GOP que les dépenses publiques soient réduites, mais de moins que ce qui était initialement proposé, le Poste de Washington et New York Times rapport. Les dépenses consacrées aux programmes de défense et aux anciens combattants seraient autorisées à augmenter, tandis que les dépenses consacrées à tous les autres aspects du gouvernement seraient réduites dans le cadre de l’accord – mais remplacées par de l’argent retiré du financement de l’Internal Revenue Service (IRS) et d’autres bureaux gouvernementaux, selon les rapports. . Ce serait un résultat beaucoup moins radical que le projet de loi adopté par les républicains le mois dernier cela aurait ramené les dépenses du gouvernement à leur niveau de l’exercice 2022 et annulé 80 milliards de dollars alloués à l’IRS dans la loi sur la réduction de l’inflation pour aider à améliorer ses services et réprimer les fraudeurs fiscaux. Si le nouvel accord tient, il semble être typique des types de compromis auxquels parviennent les démocrates et les républicains à Washington. McCarthy pourrait prétendre qu’il a forcé le président à réduire ses dépenses, tandis que Biden pourrait dire à ses alliés qu’il a protégé ses réalisations législatives emblématiques.



Les évènements clés

Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 6 mois 11h32 HAE Fox News a annoncé qu’il accueillera Donald Trump pour une mairie avec les électeurs de l’Iowa jeudi prochain, Rapports Yahoo Actualitésdes semaines après que CNN ait organisé un événement similaire – et très controversé. L’événement du 1er juin commençant à 21 heures, heure de l’Est, à Clive, Iowa, sera préenregistré et modéré par un commentateur conservateur Sean Hannityet voir l’ancien président répondre aux questions du public. L’événement de CNN a été vertement critiqué pour avoir servi de plate-forme à Trump pour lancer des insultes à ses ennemis et répéter divers mensonges, y compris ses théories du complot démystifiées sur les élections de 2020. Il peut néanmoins y avoir des conséquences coûteuses aux déclarations de l’ex-président : Jean Carrollle chroniqueur de conseil qui a récemment remporté un jugement civil de 5 millions de dollars contre lui, poursuit à nouveau Trump pour les déclarations qu’il a faites lors de l’événement CNN.



il y a 30 min 11.08 HAE Les responsables de DeSantis demandent aux lobbyistes des contributions à la campagne en violation potentielle de la loi de l’État Les fonctionnaires travaillant pour Ron DeSantisL’administration de Floride a demandé aux lobbyistes des contributions à la campagne présidentielle du gouverneur qui vient d’être annoncée, une violation des normes politiques et potentiellement des lois de l’État, Reportages de NBC News. Le personnel de la campagne s’occupe généralement de la collecte de fonds, mais les textes des personnes qui travaillent au bureau du gouverneur ont fait sourciller les lobbyistes, en particulier ceux qui plaident pour des projets qui seraient financés par le budget de l’État, que DeSantis n’a pas encore approuvé. « Qu’est-ce que je suis censé faire ? » un lobbyiste anonyme a déclaré à NBC. « J’ai beaucoup d’affaires devant l’administration DeSantis. » « C’est marcher sur une ligne très proche de ce qui est éthique et peut-être légal. Ce sont des employés de l’État qui tirent parti de leur position officielle pour demander de l’argent aux personnes dont les moyens de subsistance dépendent de l’accès au gouvernement de l’État », a déclaré un autre lobbyiste. Bien que le rapport indique que la tactique de collecte de fonds est au mieux peu orthodoxe, il n’est pas clair si elle est illégale. Cela dépendrait du fait que les fonctionnaires qui ont envoyé les SMS demandant des dons utilisaient des téléphones appartenant à l’État ou le faisaient alors qu’ils se trouvaient sur la propriété de l’État. NBC cite un avocat en droit électoral disant que peu importe comment ils l’ont fait, cela semble peu recommandable. « Au minimum, même s’ils sont assis chez eux à 21 heures en utilisant leur téléphone personnel et en contactant des lobbyistes qu’ils ont rencontrés comme par magie à titre personnel et non dans le cadre de leur rôle au bureau du gouverneur, ça sent toujours mauvais », a déclaré l’avocat. a dit.

Mis à jour à 11h21 HAE

il y a 51 min 10h47 HAE Alors qu’il entrait dans le Capitole, Kevin McCarthy a réaffirmé à la presse que des progrès avaient été réalisés dans les discussions sur le plafond de la dette, rapporte Punchbowl News : McCarthy dit qu’il pensait que les négociateurs avaient fait des progrès hier soir. Dit que les dépenses sont toujours le gros problème. – Max Cohen (@maxpcohen) 26 mai 2023



il y a 1h 10h32 HAE S’éloignant un instant de Washington, une histoire importante se développe au Texas, rapporte Victoria Bekiempis du Guardian. Les législateurs pourraient dès aujourd’hui destituer le procureur général conservateur de l’État sur la recommandation d’un comité d’enquête qui a découvert une multitude de comportements inappropriés : Le procureur général du Texas, Ken Paxton, était au bord de la destitution jeudi après des années de scandale, d’accusations criminelles et d’accusations de corruption. Dans une décision unanime, un comité d’enquête de la Chambre dirigé par les républicains a recommandé de destituer le meilleur avocat de l’État sur 20 articles, notamment la corruption, l’inaptitude à la fonction et l’abus de confiance du public. La chambre des représentants de l’État pourrait voter sur la recommandation dès vendredi. Si la maison destitue Paxton, il serait obligé de quitter ses fonctions immédiatement. Seuls deux responsables dans les près de 200 ans d’histoire du Texas ont été destitués. Un panel du Texas recommande de destituer le procureur général de l’État, Ken Paxton En savoir plus



il y a 1h 10.14 HAE Cependant, la dernière impasse sur le plafond de la dette est résolue, un récent rapport du gouvernement souligne que les États-Unis sont sur une voie insoutenable en ce qui concerne l’accumulation de la dette et des déficits budgétaires. Le Bureau de la responsabilité du gouvernement signalé plus tôt ce mois-ci que la dette publique américaine augmentera bientôt à un rythme plus rapide que l’économie et dépassera en une décennie son pic atteint au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Si rien n’est changé d’ici 2051, la dette pourrait atteindre plus du double de la taille de l’économie. Cela signifie que Washington devra allouer plus d’argent pour les paiements d’intérêts, en prenant des fonds d’ailleurs et en nuisant potentiellement à la croissance économique. Le rapport avertit également que même si les États-Unis ne font jamais défaut, les retards répétés et la stratégie de la corde raide concernant l’augmentation du plafond de la dette ont leurs propres coûts. « Ces retards pourraient créer des perturbations sur les marchés financiers, et les investisseurs pourraient exiger des taux d’intérêt plus élevés pour se couvrir contre des risques accrus, ce qui, à son tour, pourrait augmenter les coûts d’emprunt. Ne pas relever le plafond de la dette à temps pour éviter un défaut de paiement aurait des conséquences économiques et de réputation beaucoup plus désastreuses », indique le rapport.



il y a 2h 09h53 HAE Leurs députés négocient peut-être à huis clos, mais la querelle sur qui est responsable des niveaux élevés d’endettement des États-Unis se poursuit entre le président de la Chambre républicaine Kevin McCarthy et la Maison Blanche. Il a donné le coup d’envoi ce matin avec un tweet blâmant Joe Biden pour ajouter à la dette nationale: Avez-vous un supplément de 800 $ qui traîne? C’est combien de plus vous devez en tant que part de la dette nationale depuis le 12 janvier, date à laquelle j’ai demandé au président Biden de négocier pour la première fois. Son retard a de réelles conséquences. Son défaut serait encore pire. – Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) 26 mai 2023 À quel attaché de presse de la Maison Blanche Karine Jean Pierre a répondu: La dette a augmenté de plus de 20 000 dollars par personne pendant la présidence Trump. https://t.co/GmyzDAWPZK — Karine Jean-Pierre (@PressSec) 26 mai 2023 Jeter un coup d’œil à ce graphique et vous remarquerez quelque chose de constant : la dette nationale qui a augmenté au cours des dernières années et décennies, sous les présidents républicains et démocrates.



il y a 2h 09h33 HAE Voici plus de Joan E Greve du Guardian sur les pourparlers sur le plafond de la dette et l’accord qui pourrait prendre forme : Jeudi, Joe Biden et les législateurs républicains semblaient sur le point de conclure un accord pour réduire les dépenses et relever le plafond de la dette, avec peu de temps à perdre pour éviter un défaut potentiel qui pourrait faire des ravages sur l’économie et les marchés mondiaux. L’accord envisagé par les négociateurs augmenterait le plafond de la dette du gouvernement à 31,4 milliards de dollars pendant deux ans tout en plafonnant les dépenses sur la plupart des articles, a déclaré un responsable américain à Reuters. Cela augmenterait également le financement des dépenses discrétionnaires pour les militaires et les anciens combattants tout en maintenant essentiellement les dépenses discrétionnaires non liées à la défense aux niveaux de l’année en cours, a déclaré le responsable. L’accord préciserait le montant total que le gouvernement pourrait dépenser pour des programmes discrétionnaires, notamment le logement et l’éducation, selon une personne proche des pourparlers. Les deux parties, qui se sont rencontrées virtuellement jeudi, ne sont séparées que de 70 milliards de dollars sur un chiffre total qui serait bien supérieur à 1 milliard de dollars, selon une autre source. Un accord sur le plafond de la dette en vue alors que Biden et les républicains continuent de négocier En savoir plus



il y a 2h 09.16 HAE L’accord sur la limite de la dette émergente réduirait les dépenses de moins que ne l’exige le GOP – rapports L’accord Joe Biden et Kévin McCarthyLes négociateurs du GOP se rapprochent de ce qui satisferait la demande du GOP que les dépenses publiques soient réduites, mais de moins que ce qui était initialement proposé, le Poste de Washington et New York Times rapport. Les dépenses consacrées aux programmes de défense et aux anciens combattants seraient autorisées à augmenter, tandis que les dépenses consacrées à tous les autres aspects du gouvernement seraient réduites dans le cadre de l’accord – mais remplacées par de l’argent retiré du financement de l’Internal Revenue Service (IRS) et d’autres bureaux gouvernementaux, selon les rapports. . Ce serait un résultat beaucoup moins radical que le projet de loi adopté par les républicains le mois dernier cela aurait ramené les dépenses du gouvernement à leur niveau de l’exercice 2022 et annulé 80 milliards de dollars alloués à l’IRS dans la loi sur la réduction de l’inflation pour aider à améliorer ses services et réprimer les fraudeurs fiscaux. Si le nouvel accord tient, il semble être typique des types de compromis auxquels parviennent les démocrates et les républicains à Washington. McCarthy pourrait prétendre qu’il a forcé le président à réduire ses dépenses, tandis que Biden pourrait dire à ses alliés qu’il a protégé ses réalisations législatives emblématiques.