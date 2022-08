L’accord sur le nucléaire iranien vaut-il la peine d’être sauvé ?

Commentez cette histoire Commentaire

Après presque 17 mois de querelles diplomatiques, il pourrait y avoir des lueurs d'espoir pour un accord nucléaire avec l'Iran. Mercredi, des responsables américains ont déclaré qu'ils avaient renvoyé une réponse aux commentaires iraniens sur un projet d'accord dirigé par l'UE qui sauverait l'accord de 2015 sur le programme nucléaire de Téhéran. L'échange de documents de réponse pourrait précéder une autre série de pourparlers à Vienne visant à rétablir les termes de l'accord initial, qui limitait fortement la capacité de l'Iran à enrichir des matières fissiles à des niveaux de qualité militaire en échange d'un allégement des sanctions.

Ces conditions ont été unilatéralement rompues en 2018 par l’ancien président Donald Trump, qui a rejeté le pacte forgé par l’administration Obama et d’autres puissances internationales alors même que l’Iran était censé respecter ses restrictions. Cette décision a été combattue par les signataires européens, chinois et russes de l’accord, mais encouragée par un groupe de puissances régionales unies dans leur animosité envers l’Iran – y compris Israël, alors dirigé par le Premier ministre de droite Benjamin Netanyahu, et les monarchies arabes en Arabie saoudite. l’Arabie et les Emirats Arabes Unis.

L’administration Trump, à l’époque, a affirmé que l’Iran n’oserait pas redémarrer son activité nucléaire interdite. Mais en 2019, privé d’incitations à ne pas le faire, l’Iran a installé des centrifugeuses plus rapides dans ses installations et a commencé des activités d’enrichissement qui ont violé les restrictions de l’accord. Dans le cadre de l’accord de 2015, le soi-disant temps “d’évasion” pour que l’Iran crée suffisamment de carburant pour une éventuelle bombe nucléaire a été mesuré en mois, voire près d’un an. Maintenant, c’est une question de semaines, selon les responsables et les analystes.

Biden est arrivé au pouvoir en 2021 en promettant de revenir à l’accord et de freiner la poussée d’enrichissement de l’Iran. Mais la politique intérieure est intervenue dans les deux pays – un accord immédiat avec un allégement des sanctions pour l’Iran était un non-démarrage à Washington, tandis que les partisans de la ligne dure à Téhéran, qui s’opposaient depuis longtemps à l’accord initial et doutaient de la valeur de toute diplomatie avec les Américains, balayés le camp dit « réformiste-pragmatiste » du régime lors des élections. Un sondage sur les attitudes iraniennes cet été a révélé que moins de la moitié des Iraniens interrogés pensent que l’accord sera rétabli, tandis que plus des deux tiers ont exprimé des doutes sur le fait que les États-Unis respecteraient leurs engagements.

Robert Malley, l’envoyé spécial de Biden pour l’Iran, a averti à la fin de l’année dernière dans une interview avec le New Yorker que les Iraniens “vidaient l’accord des avantages de non-prolifération pour lesquels nous avions négocié”. Il a reconnu qu’à un moment donné, la diplomatie sur cette question “reviendrait à essayer de faire revivre un cadavre”.

Les États-Unis répondent aux dernières demandes de l’Iran concernant la relance de l’accord sur le nucléaire

Scoop : Les États-Unis ont durci leurs positions dans la réponse à l’accord avec l’Iran, selon des responsables israéliens. Les pourparlers que le conseiller israélien à la sécurité nationale a eus à la Maison Blanche plus tôt cette semaine ont réduit l’anxiété à Jérusalem concernant davantage de concessions américaines. mon histoire sur @axioshttps://t.co/9Zjr51OsXx – Barak Ravid (@BarakRavid) 25 août 2022

De toute évidence, l’administration Biden ne pense pas que nous ayons encore atteint ce stade. Mais la perspective de la restauration de l’accord a ravivé les débats houleux autour de son courtage initial. Les législateurs républicains ont exprimé leur indignation face à tout accord qui n’est pas contrôlé par le Congrès. David Barnea, chef du Mossad, l’agence de renseignement étrangère d’Israël, a été cité par les médias israéliens jeudi, avertissant qu’un accord imminent serait “un désastre stratégique”. Une vague de commentaires des élites politiques israéliennes, dont le Premier ministre Yair Lapid, a exhorté les États-Unis à se retirer de la table des négociations.

Il n’y a pas de petite ironie à leurs objections actuelles. Trump a rompu l’accord en 2018 avec l’aiguillon de Netanyahu même au milieu “d’un consensus clair au sein de l’establishment israélien de la sécurité et de la défense à l’époque selon lequel quitter l’accord était une erreur géante”, a écrit le journaliste de Haaretz Amir Tibon. Maintenant, a-t-il ajouté, il pourrait être remplacé par un accord selon lequel « certains experts préviennent… sera pire pour Israël et créera un Moyen-Orient plus dangereux ».

“Israël et les opposants à un nouvel accord au Congrès ont déclaré que la levée des sanctions liées au nucléaire fournirait à l’Iran des centaines de milliards de dollars pour financer des activités terroristes, et l’expiration anticipée de certaines de ses dispositions permettra rapidement à l’Iran de relancer les plans de fabrication d’une arme nucléaire », a rapporté ma collègue Karen DeYoung.

“Les responsables de l’administration contestent les calculs en dollars et affirment que le rétablissement des limites du programme nucléaire iranien, même avec certaines dates d’expiration, apportera un soulagement de plusieurs années à une menace nucléaire imminente et de la place pour de nouvelles négociations”, a-t-elle ajouté.

Les pourparlers sur le nucléaire iranien reprennent dans un ultime effort pour conclure un accord

L’administration Trump et ses compagnons de voyage qui ont mis un marteau sur l’accord récoltent ce qu’ils ont semé. “Leurs actions ont non seulement presque provoqué une guerre, mais en raison de la mauvaise prise de décision de l’administration Trump, l’Iran a étendu son programme nucléaire d’une manière sans précédent”, m’a dit Holly Dagres, chercheur principal au Conseil de l’Atlantique. “Aimez ou détestez le JCPOA” – l’acronyme de l’accord de 2015 entre l’Iran et les puissances mondiales – “c’est la meilleure voie à suivre pour empêcher l’Iran de développer potentiellement des armes nucléaires”.

Si Trump ne s’était pas retiré de l’accord, a ajouté Dagres, “l’exercice de renforcement de la confiance” inhérent au JCPOA se serait poursuivi, conduisant peut-être à des négociations sur d’autres fronts. “Il n’est pas clair si ces discussions auraient été constructives, mais il est sûr de dire que l’Iran ne serait pas considéré comme un État du seuil nucléaire comme il l’est par certains aujourd’hui”, a-t-elle déclaré.

Pourtant, il y a un sentiment parallèle que les faucons à Washington ont obtenu exactement ce qu’ils voulaient. « Selon ses propres termes, [the Trump administration’s decision to leave the deal] a été un grand succès », a déclaré John Ghazvinian, directeur du Middle East Center de l’Université de Pennsylvanie.

Il a abandonné toute perspective de rapprochement entre Téhéran et Washington, resserré la coopération entre Israël et les alliés des États-Unis dans le Golfe et augmenté la probabilité d’une future action secrète israélienne ou même américaine contre l’Iran. De nouvelles tensions sont apparues et ont défini un état des lieux agité – des complots violents de l’Iran à l’étranger et du militantisme de ses mandataires du Moyen-Orient aux représailles américaines, y compris des frappes cette semaine contre des factions soutenues par l’Iran dans le nord-est de la Syrie.

L’Iran est un acteur malveillant. Ils soutiennent le terrorisme. Ils ciblent les Américains. Ce n’est pas un argument contre l’accord nucléaire. C’est un argument POUR l’accord. Pourquoi choisirions-nous de poursuivre une politique qui fait d’une nation aussi dangereuse que l’Iran une puissance nucléaire ? – Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) 24 août 2022

Maintenant, le régime iranien et l’administration Biden « essaient simplement de garantir leurs besoins les plus élémentaires et immédiats ». Ghazvinian me l’a dit. L’administration Biden veut freiner la marche de l’Iran vers la capacité de produire une arme nucléaire, tandis que l’Iran saluerait un assouplissement des sanctions sur son économie et ses exportations de pétrole.

Ghazvinian, auteur de “L’Amérique et l’Iran : une histoire, de 1720 à nos jours”, a noté que le monde est dans un endroit différent de 2015 ou 2009 – lorsque l’administration Obama est entrée dans un processus diplomatique avec des partenaires européens et la Russie et la Chine sur le nucléaire iranien. programme. “Nous sommes devenus absorbés par les détails de la question nucléaire, avons défendu cette chose jusqu’à la mort et avons oublié quel était le point le plus important” – c’est-à-dire, a-t-il dit, que l’administration Obama pensait que l’accord nucléaire pourrait jeter les bases d’un accord stratégique plus large. un dialogue qui répondrait aux préoccupations concernant les activités déstabilisatrices de l’Iran.