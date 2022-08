L’accord sur le nucléaire iranien est “plus proche maintenant qu’il ne l’était il y a deux semaines”, mais des lacunes subsistent, selon le porte-parole du département d’État américain

CNN

Le porte-parole du département d’État américain a exprimé un certain optimisme quant aux perspectives de sauvetage de l’accord sur le nucléaire iranien, mais a souligné que des divisions subsistaient entre les États-Unis et l’Iran.

“Un accord est plus proche maintenant qu’il ne l’était il y a deux semaines, mais l’issue de ces discussions en cours reste encore incertaine car des lacunes subsistent”, a déclaré Ned Price lors d’un briefing du département d’Etat.

Début août, l’Union européenne a présenté ce que son haut diplomate Josep Borrell a appelé “un texte final” pour rétablir l’accord et a appelé à des réponses de Washington et de Téhéran. L’Iran a soumis sa réponse la semaine dernière ; les États-Unis n’ont pas encore répondu. Borrell a déclaré lundi que la réponse iranienne était “raisonnable”.

Lundi, Price a déclaré que les États-Unis menaient toujours des consultations, déclarant aux journalistes : « Nous travaillons aussi vite que possible, aussi méthodiquement que possible et aussi soigneusement que possible pour que notre réponse soit complète. Il prend en compte les commentaires iraniens et nous les fournirons à l’UE dès que nous le pourrons. Il a également déclaré que les États-Unis “transmettaient (ses) commentaires directement et en privé à l’UE”, qui sert de médiateur entre les deux parties.

Price a indiqué que l’Iran avait compliqué les négociations, notant que les États-Unis étaient prêts à accepter l’accord sur le “texte final” de l’UE, mais l’Iran “a répondu par plusieurs commentaires”.

“C’est pourquoi il nous a fallu un peu plus de temps pour examiner ces commentaires et déterminer notre réponse”, a-t-il dit, ajoutant que “s’il y avait eu une réponse iranienne claire, une réponse claire par oui, je ne suis pas sûr que nous serions dans un va-et-vient comme nous le sommes maintenant.

Néanmoins, Price a déclaré que les États-Unis sont “encouragés par le fait que l’Iran semble avoir abandonné certaines de ses demandes non partantes”, y compris la radiation du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) en tant qu’organisation terroriste étrangère, mais “il y a encore des problèmes en suspens qui doivent être résolus, des lacunes qui doivent être comblées.

Il a également réitéré le désir des États-Unis d’un retour mutuel rapide au respect de l’accord “connaissant les enjeux du statu quo” – à savoir, un court “temps d’évasion” avant que l’Iran n’ait suffisamment de matières fissiles nécessaires pour produire une arme nucléaire. Un haut responsable de l’administration a déclaré que l’administration Biden estimait que le maintien de l’accord intact augmenterait ce temps d’évasion de plusieurs mois.

« L’endroit où nous nous trouvons actuellement, où l’Iran pourrait produire suffisamment de matériel pour une bombe en quelques jours ou semaines, est un endroit très dangereux. Et prolonger ce délai dans le cadre d’un accord renouvelé est un bien meilleur endroit où être », a déclaré Eric Brewer, directeur principal de la Nuclear Threat Initiative. “Un calendrier d’évasion de six mois est à mon avis suffisant. Cela donnera suffisamment de temps à la communauté internationale pour détecter toute tentative d’éclatement de l’Iran et le temps d’essayer de le résoudre diplomatiquement avant d’avoir à examiner le potentiel d’une option militaire.

Henry Rome, directeur adjoint de la recherche au groupe Eurasia, a déclaré à CNN que même si un accord est conclu, l’Iran “poursuivra probablement ce qu’il a fait jusqu’au début du processus de mise en œuvre”.

“Ensuite, tout au long de ce processus, ils devront prendre des mesures physiques pour arrêter de produire certains types de matériaux, éliminer certains types de matériaux, les exporter ou d’autres moyens, démanteler certains équipements et des étapes comme ça”, a-t-il expliqué.

Price a refusé de détailler les “problèmes en suspens” qui subsistent. Rome a déclaré à CNN qu’il pensait que “les deux principaux points d’achoppement restent les problèmes liés aux garanties économiques iraniennes, ainsi que la tentative de trouver un moyen de boucler le cercle sur l’enquête sur les garanties de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique)”.

L’AIEA, qui sert de chien de garde nucléaire de l’ONU, a demandé des réponses de l’Iran sur les raisons pour lesquelles des traces d’uranium enrichi ont été trouvées sur des sites de recherche nucléaire auparavant non déclarés il y a trois ans. Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a déclaré lundi à Becky Anderson de CNN que l’agence n’abandonnerait pas cette enquête sans « des explications techniquement crédibles » de l’Iran.

Rome a noté que “le dernier projet européen incluait ce langage (sur l’enquête sur les garanties de l’AIEA), les Iraniens ne s’y sont probablement pas opposés bien qu’ils ne l’aient pas nécessairement accepté non plus”.

“C’est également inextricablement lié à ce processus, même si techniquement c’est séparé, parce que les Iraniens ont été très clairs sur le fait qu’ils n’avanceront pas avec le JCPOA si la question des garanties est toujours en suspens”, a-t-il déclaré.