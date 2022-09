NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les espoirs d’un accord sur le nucléaire avec l’Iran ont une fois de plus échoué et les négociations ont fait un “pas en arrière”, a déclaré vendredi le secrétaire d’État Antony Blinken.

Blinken a déclaré aux journalistes du siège de l’OTAN en Belgique qu’il n’allait pas “négocier quoi que ce soit en public” à la suite d’informations selon lesquelles les pourparlers pour relancer l’accord nucléaire de 2015, connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), étaient au point mort.

“Au cours des dernières semaines, nous avons comblé certaines lacunes. L’Iran s’est éloigné de certaines demandes étrangères, des demandes sans rapport avec le JCPOA lui-même”, a déclaré le secrétaire. “Cependant, la dernière réponse nous ramène en arrière, et nous ne sommes pas sur le point d’accepter un accord qui ne répond pas à nos exigences de fond.”

Les détails entourant plus d’un an de négociations sont restés ambigus alors que Washington et Téhéran ont échangé des réponses par le biais de l’Union européenne dans le but de négocier un accord nucléaire.

Cependant, la dernière réponse de l’Iran a incité les autorités américaines à signaler que Téhéran ne prend pas les négociations au sérieux.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré dans un communiqué la semaine dernière que la dernière réponse de Téhéran sur un projet final était une “approche constructive dans le but de finaliser les négociations”.

Cependant, Blinken a suggéré vendredi qu’il incluait des “exigences étrangères” qui n’étaient pas “pertinentes pour le JCPOA lui-même”.

“Si nous concluons un accord, c’est uniquement parce qu’il fera progresser notre sécurité nationale”, a-t-il ajouté.

L’Iran a précédemment demandé que son corps des gardiens de la révolution islamique soit retiré de la liste de surveillance terroriste américaine – une demande que l’administration Biden a refusée.

Téhéran a également appelé à un allègement des sanctions après avoir été frappé de sanctions paralysantes par l’administration Trump après le retrait des États-Unis du JCPOA en 2018, ce qui a incité l’Iran à développer davantage ses capacités nucléaires, selon l’Arms Control Association.

L’Agence internationale de l’énergie atomique, l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, a annoncé cette semaine que l’Iran avait augmenté ses stocks d’uranium.

Téhéran est soupçonné d’être en possession d’uranium qui a été enrichi dans la mesure où il est à une étape technique des niveaux de qualité militaire.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.