L’accord sur le gaz à Gaza pourrait faire d’Israël et du Hamas des partenaires improbables

GAZA CITY — La course de l’Europe pour sécuriser des alternatives aux approvisionnements énergétiques russes ravive une initiative palestinienne longtemps abandonnée pour extraire du gaz naturel au large de la bande de Gaze bloquée. Les responsables palestiniens ont déclaré que l’avancement rapide des négociations avec les investisseurs égyptiens pourrait apporter une rare lueur d’espoir aux Palestiniens, après que les plans de développement du gaz de Gaza – ainsi que les plans de création d’un État palestinien – aient été mis de côté par plus de deux décennies de conflit acharné avec Israël. et des divisions politiques palestiniennes tout aussi insolubles.

Le projet de 1,4 milliard de dollars, qui sera finalisé d’ici février 2023 et pourrait lancer la production de gaz d’ici mars 2024, sera une collaboration à fort enjeu entre l’Autorité palestinienne, l’Égypte, Israël et le Hamas, le groupe militant islamiste qui dirige la bande de Gaza. Le Hamas et Israël se sont engagés dans quatre guerres dévastatrices dans la bande de Gaza. Les deux devront être, au moins tacitement, à bord.

Israël affirme qu’un accord historique a été conclu avec le Liban sur les frontières maritimes

Le partenariat multilatéral va également, selon les analystes industriels et politiques, jeter une bouée de sauvetage à l’Autorité palestinienne à court d’argent et profondément impopulaire, qui est basée en Cisjordanie et qui, au cours des 15 dernières années, n’a exercé aucune autorité dans la bande de Gaza.

L’autorité basée à Ramallah considère les réserves de gaz de Gaza comme un “pilier pour améliorer ses plans budgétaires”, a déclaré Zafer Milhem, président de l’Autorité palestinienne de l’énergie et des ressources naturelles.

« Nous attendions ce développement et la prospérité qui l’accompagne », a-t-il déclaré. “J’espère que ce sera un pas vers l’avenir.”

Le projet dirigé par l’Égypte “contribuera au renforcement de l’indépendance nationale palestinienne”, selon un protocole d’accord de février 2021 entre le Fonds d’investissement palestinien (PIF) et Egyptian Natural Gas Holding Co. (EGAS), un consortium égyptien d’investisseurs.

Depuis sa première découverte par British Gas en 1999, le gaz naturel de Gaza – estimé à 1 000 milliards de pieds cubes – a été embourbé dans le conflit israélo-palestinien et enfermé sous la mer.

En 2000, un jour après que le dirigeant nationaliste palestinien Yasser Arafat ait salué la découverte de gaz comme un « cadeau de Dieu », la deuxième Intifada a éclaté. Le Premier ministre israélien Ariel Sharon a stoppé le projet, avertissant que les bénéfices pourraient être acheminés vers le Hamas et d’autres groupes militants.

Mais le marché mondial de l’énergie en plein essor et l’augmentation des collaborations énergétiques régionales ont stimulé les progrès, et ils pourraient enfin ouvrir l’une des rares ressources naturelles potentiellement très lucratives des Palestiniens, ont déclaré les Palestiniens impliqués dans les négociations.

En octobre, le ministre égyptien du Pétrole, Tarek el-Molla, a annoncé un accord-cadre entre les parties égyptienne et palestinienne, avec une surveillance étroite et le consentement officieux d’Israël. L’Autorité Palestinienne a ratifié l’accord ce mois-là et dit qu’elle attend qu’Israël, qui prévoit de prêter serment à son prochain gouvernement, envoie une “lettre de confort” officielle pour donner officiellement le feu vert au projet.

Israël espère que son gaz fera enfin partie du Moyen-Orient

En 2011, le nouveau Premier ministre élu d’Israël, Benjamin Netanyahu, a qualifié la proposition de “bonne pour la stabilité, bonne pour la prospérité et bonne pour la paix”. Et les négociateurs palestiniens ont déclaré avoir reçu des signes positifs de la part des Israéliens lorsqu’ils ont discuté de la question ces dernières années au Forum du gaz de la Méditerranée orientale, dont Israël et la Palestine sont tous deux des États membres.

Les bureaux de Netanyahu et de Bezalel Smotrich, le chef du parti sioniste religieux d’extrême droite qui devrait être le deuxième plus important du nouveau gouvernement israélien, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur le projet actuel de Gaza.

Ghassan Khatib, ancien ministre palestinien du plan, a déclaré que les Palestiniens ne savent pas encore si Israël, qui se prépare à son gouvernement le plus à droite de son histoire, fera opposition.

« Israël a changé », a-t-il dit. « Elle est de moins en moins intéressée à rendre viable l’Autorité palestinienne, car elle n’est plus convaincue de l’idée des deux États », dans lesquels une Palestine indépendante existerait aux côtés d’Israël.

Mais même si toute l’entreprise a une approbation israélienne, l’Autorité palestinienne sera toujours confrontée à son rival acharné, le Hamas, qui a exigé une part de la manne projetée.

« Nous ne permettrons pas que le gaz soit monopolisé et que Gaza n’en profite pas pleinement », a déclaré Ghazi Hamad, membre du bureau politique du Hamas, au Washington Post.

Lors d’une cérémonie en septembre, le Hamas a accroché des banderoles près du port de Gaza disant : « notre gaz, notre droit ».

L’accord, toujours non divulgué, accorde une participation de 27,5% à PIF et 27,5% supplémentaires à la Consolidated Contractors Company (CCC), basée à Athènes et appartenant à des Palestiniens. Les 45 % restants iront au consortium égyptien EGAS. Selon l’accord, le gaz sera développé dans les eaux palestiniennes, puis transféré via un pipeline sous-marin de 40 milles vers des installations de traitement égyptiennes, où il fusionnera avec le réseau énergétique égyptien et sera ensuite vendu, à titre d’exportation, aux Palestiniens et à d’autres. .

“Cela doit être commercial, entre les entreprises en développement et les acheteurs, et non lié à la politique”, a déclaré un responsable palestinien qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car l’accord n’est pas encore finalisé.

Les perspectives surviennent alors que l’Europe parcourt la Terre à la recherche d’alternatives au gaz et au pétrole russes, en particulier en Méditerranée orientale.

Les gisements de gaz offshore de Gaza, connus sous le nom de Gaza Marine 1 et 2, sont situés à 20 milles marins de la côte. La réserve estimée à un billion de pieds cubes est une goutte d’eau dans l’océan par rapport à l’utilisation annuelle de 20 billions de pieds cubes en Europe, et elle est également beaucoup plus petite que les gisements de gaz israéliens.

Mais la future stratégie énergétique de l’Europe sera volontairement disparate et diversifiée, et Milhem, le président de l’Autorité palestinienne de l’énergie, a déclaré que la pression extérieure a été un facteur de motivation important.

“La crise en Ukraine, qui s’est accompagnée d’une augmentation des activités en Méditerranée orientale, a contribué à faire avancer l’accord gazier”, a-t-il déclaré.

Mkhaimar Abusada, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université al-Azhar de Gaza, a déclaré que les responsables palestiniens ont également pris note de l’accord d’Israël en octobre avec le Liban, un pays avec lequel il est techniquement toujours en guerre.

Dans le cadre de sa campagne de réélection, Netanyahu a qualifié l’accord négocié par les États-Unis, qui permettra à Israël et au Liban d’exploiter des gisements de gaz offshore potentiellement riches, de “reddition historique” au Hezbollah, le groupe militant soutenu par l’Iran et basé au Liban.

Mais Abusada a déclaré que les Palestiniens étaient réconfortés de voir que l’accord, qui avait initialement suscité l’opposition du Hezbollah, a finalement abouti.

“Les Palestiniens sentent qu’il y a un intérêt régional et international à développer ce champ gazier de Gaza”, a-t-il déclaré.

Le gaz rapprocherait les Palestiniens de l’indépendance énergétique vis-à-vis d’Israël, son principal fournisseur. La Cisjordanie importe 750 mégawatts sur sa consommation totale de 850 mégawatts. Gaza dépend de 120 mégawatts d’électricité israélienne ainsi que du carburant israélien pour sa centrale électrique, qui produit environ 45 mégawatts.

En août, lors de la dernière flambée avec Israël, les coupures de courant régulières de huit heures à Gaza se sont étendues à 12 heures, et les hôpitaux ont fonctionné avec des générateurs pendant que le personnel médical s’occupait des blessés.

Les habitants ici craignent qu’Israël ou l’Autorité palestinienne – ou, plus probablement, les deux – n’entravent l’achèvement du projet gazier.

« Il existe de nombreuses ressources à Gaza – des antiquités, du gaz, de la main-d’œuvre – mais personne n’utilise ces ressources correctement », a déclaré Mahmoud Sayad, un père de sept enfants de 44 ans du camp de réfugiés d’Al-Shati, à l’ouest de la ville de Gaza.

« L’Autorité palestinienne ne se soucie pas de Gaza ; pour eux, le gisement de gaz est une source d’argent », a déclaré Ramy Susi, un ouvrier du bâtiment de 35 ans du même camp, qui a déclaré qu’il s’attendait à ce que les bénéfices soient gaspillés par des politiciens corrompus. « Comment ce gaz peut-il faire une différence dans ma vie ? »