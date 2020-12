Le Royaume-Uni après le Brexit La structure de l’immigration fonctionnera sur un système basé sur des points tandis que de nouvelles restrictions pour les voyageurs britanniques entreront en vigueur à la fin de la libre circulation.

Cela intervient alors que le gouvernement a annoncé qu’un accord sur le Brexit avait finalement été conclu après des mois d’intenses négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Le résumé de l’accord a été publié par le numéro 10 à 16h30 la veille de Noël, quelques heures avant que le Premier ministre ne publie son message optimiste « Brexmas ».

Le nouveau système a été conçu pour accueillir les candidats « les plus brillants et les meilleurs » à partir de janvier 2021, indique le communiqué du gouvernement.

«Tout cela soutient la nouvelle politique d’immigration du gouvernement, garantissant que les talents mondiaux les plus brillants et les meilleurs peuvent venir au Royaume-Uni à des fins commerciales», lit-on.

De nouvelles restrictions de voyage entreront également en vigueur le 1er janvier pour les citoyens britanniques voyageant vers l’UE en tant que la liberté de mouvement ne s’appliquera plus.

Au cours de la nouvelle année, les Britanniques ne seront autorisés à séjourner dans un pays européen sans visa que pendant un maximum de 90 jours par période de six mois.

Ils font partie d’une série de nouvelles règles qui entreront en vigueur à la fin de la période de transition.

Bien que la Grande-Bretagne ait officiellement quitté l’UE il y a 12 mois, la période de transition de l’année dernière a vu les règles d’immigration et la libre circulation des citoyens britanniques rester en grande partie les mêmes.

Maintenant qu’un accord sur le Brexit a été conclu, le gouvernement peut mettre en œuvre un système d’immigration basé sur des points à la fin de la période de transition.

L’accord confirme que le Royaume-Uni traitera l’UE comme un bloc pour les visas de visite de courte durée et sera autorisé à déterminer si les visites de courte durée en provenance de l’UE devraient être soumises à des obligations de visa.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré hier soir dans sa déclaration: « Cela fait quatre ans et demi que le peuple britannique a voté pour reprendre le contrôle de leur argent, de leurs frontières, de leurs lois et de leurs eaux et de quitter l’Union européenne.

« Et plus tôt cette année, nous avons tenu cette promesse et nous sommes partis le 31 janvier avec cet accord prêt pour le four.

« Depuis lors, nous poursuivons notre programme en adoptant le système d’immigration basé sur des points pour lequel vous avez voté et qui entrera en vigueur le 1er janvier. Et en préparant la nouvelle relation avec l’UE. »

Le négociateur en chef de l’Union européenne, Michel Barnier, a été vu portant un dossier contenant le « Brexit Trade Deal » de 2000 pages, qui décrit les nouvelles règles pour les Britanniques se rendant dans l’UE, ainsi que les résultats finaux du reste des négociations de 11 mois.

Le nouveau système britannique basé sur des points ressemble à celui actuellement en vigueur en Australie.

Le nouveau système verra des points attribués aux candidats en fonction de leurs compétences, de leurs capacités d’expression anglaise et de leur salaire.

Ceux qui gagnent suffisamment de points dans le cadre du système se verront attribuer un visa de travailleur qualifié, qui dure jusqu’à cinq ans avant de devoir être renouvelé.

Selon les nouvelles règles, la grande majorité des ressortissants étrangers souhaitant travailler, vivre et étudier en Grande-Bretagne devront demander et payer un visa en ligne – dont le coût varie de 610 £ à 1408 £.

En outre, les candidats devront également payer un supplément de santé de 624 £ par an et être en mesure de prouver qu’ils peuvent subvenir à leurs besoins financièrement.

Le site Web officiel du gouvernement indique: «Dans le cadre du système d’immigration basé sur des points, des points seront attribués pour une offre d’emploi au niveau de compétence approprié, la connaissance de l’anglais et le salaire minimum.

«Des visas de travailleurs qualifiés seront accordés à ceux qui gagnent suffisamment de points.

«Les nouvelles règles d’immigration garantiront que les entreprises pourront recruter les plus qualifiés du monde entier pour faire avancer l’économie et maintenir le Royaume-Uni à la frontière de l’innovation.

« Cela encouragera également les employeurs à se concentrer sur la formation et à investir dans la main-d’œuvre britannique, à stimuler la productivité et à améliorer les opportunités pour les individus, en particulier ceux touchés par le coronavirus. »

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé l’accord sur le Brexit à Bruxelles

Annonçant le système qui a été lancé plus tôt ce mois-ci, le ministre de l’Intérieur Priti Patel a déclaré: « Ce gouvernement a promis de mettre fin à la libre circulation, de reprendre le contrôle de nos frontières et d’introduire un nouveau système d’immigration basé sur des points.

«Nous avons tenu cette promesse. Ce système simple, efficace et flexible garantira aux employeurs la possibilité de recruter les travailleurs qualifiés dont ils ont besoin, tout en encourageant les employeurs à former et à investir dans la main-d’œuvre britannique.

«Nous ouvrons également des voies pour ceux qui ont un talent exceptionnel ou font preuve de promesses exceptionnelles dans les domaines de l’ingénierie, de la science, de la technologie ou de la culture.

À partir de début 2021, les règles applicables aux citoyens britanniques voyageant sur le continent changeront également.

Les touristes britanniques seront autorisés à passer jusqu’à trois mois par période de six mois dans les pays européens.

Toute personne souhaitant rester plus de 90 jours tous les 180 jours devra demander un visa, un permis de travail ou la résidence permanente.

Dans le cadre du nouveau programme de visa pour les Britanniques, les personnes qui dépassent la limite de 90 jours pourraient faire face à la menace d’une amende ou même se voir interdire l’entrée dans la zone de voyage Schengen de l’UE.

Les directives officielles du gouvernement britannique sur les nouvelles règles stipulent: « À partir du 1er janvier 2021, vous pourrez voyager dans d’autres pays de l’espace Schengen pendant 90 jours maximum sur toute période de 180 jours sans visa à des fins telles que le tourisme. Il s’agit d’une période continue de 180 jours.

«Pour rester plus longtemps, travailler ou étudier, ou pour des voyages d’affaires, vous devrez remplir les conditions d’entrée fixées par le pays dans lequel vous voyagez.

«Cela pourrait signifier demander un visa ou un permis de travail. Vous devrez peut-être également obtenir un visa si votre visite vous amène au-delà de la limite de 90 jours sur 180 jours.

«Les périodes de séjour autorisées en vertu d’un visa ou d’un permis ne seront pas prises en compte dans la limite de 90 jours. Les voyages au Royaume-Uni et en Irlande ne changeront pas.