Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Dominic Raab

L’accord commercial du gouvernement sur le Brexit stimulera les quatre nations de «notre précieuse Union», a insisté Dominic Raab, alors que le Parti nationaliste écossais a promis de voter contre.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que l’accord renforcerait les communautés de pêcheurs en Écosse et protégerait la libre circulation des échanges en Irlande du Nord, tout en évitant une frontière dure dans l’île d’Irlande et en sauvegardant l’accord du Vendredi saint.

En écrivant pour The Telegraph, M. Raab a déclaré que l’accord Royaume-Uni-UE conclu la semaine dernière signifiait que les Britanniques pouvaient mettre «les divisions du Brexit bel et bien derrière nous» et «se rassembler» en 2021.

Cependant, le SNP a annoncé qu’il voterait contre le traité lorsque la législation qui le sous-tend serait présentée aux Communes mercredi, le qualifiant «d’acte impardonnable de vandalisme économique» et de «désastre pour l’Écosse».

À la suite d’une réunion du groupe parlementaire du SNP, le chef du parti à Westminster, Ian Blackford, a déclaré que l’Écosse, qui avait voté pour rester dans l’UE en 2016, avait été «complètement ignorée par Westminster tout au long du processus du Brexit et que nous étions obligés de payer un prix dévastateur». .

Il a ajouté: «Il est clair que le seul moyen de protéger les intérêts de l’Écosse et de retrouver tous les avantages de l’adhésion à l’UE est de devenir un pays indépendant.»

Une analyse du gouvernement écossais a montré qu’un accord sur le Brexit similaire à celui de M. Johnson pourrait voir le PIB de l’Écosse chuter d’environ 6,1%, coûtant plus de 9 milliards de livres sterling, soit l’équivalent de 1600 livres sterling pour chaque personne, a déclaré M. Blackford.

Malgré la confirmation que les 48 députés du SNP voteront contre le projet de loi sur les relations futures, qui donne un effet juridique à l’accord commercial sur le Brexit, la législation devrait être adoptée avec facilité cette semaine. Le travail a juré de le soutenir et toute rébellion conservatrice devrait être minime.

La tentative de M. Raab de mettre en évidence les avantages de l’accord aux quatre coins du Royaume-Uni signale un nouveau centre d’attention des ministres, maintenant que l’accord sur le Brexit a été négocié: l’Union.

Les inquiétudes ont augmenté à Westminster à la suite d’une série de sondages d’opinion indiquant qu’une majorité d’électeurs en Écosse sont désormais favorables à l’indépendance écossaise.

Boris Johnson s’est toujours opposé à un deuxième référendum sur l’indépendance, arguant que le scrutin de 2014 avait été convenu à l’époque comme étant un vote «une fois par génération».

Alister Jack, le secrétaire écossais, a durci la position du gouvernement le mois dernier en suggérant qu’une génération signifiait «25 ou 40 ans».

Le mois prochain, un procès historique déterminera si le Parlement écossais a le pouvoir d’organiser un deuxième référendum contre les instructions du Premier ministre.

L’intervention de M. Raab intervient après que Michael Gove, le ministre du Cabinet, a déclaré ce week-end que le Brexit permettrait un «nouveau règlement avec le Royaume-Uni».

Le parti travailliste s’est engagé à offrir plus de décentralisation comme alternative à l’indépendance écossaise.

Dans son article, M. Raab a également fait valoir que l’accord sur le Brexit aidera le Royaume-Uni à devenir «une force encore plus forte pour le bien dans le monde», débloquant les ambitions de Boris Johnson pour la «Grande-Bretagne mondiale» et la capacité de conclure des accords de libre-échange dans le monde entier.

Il a souligné l’engagement du Royaume-Uni de 500 millions de livres sterling pour déployer des vaccins dans les pays les plus pauvres, à la suite d’un sommet mondial sur les vaccins organisé par le Premier ministre.

La Grande-Bretagne est également la première grande économie à légiférer pour ramener toutes les émissions de gaz à effet de serre à zéro net d’ici 2050, a-t-il déclaré, ajoutant: «Maintenant, nous pressons les gouvernements du monde entier d’atteindre ce niveau d’ambition – avec le Japon, la Corée du Sud, le Les États-Unis et de nombreux autres acteurs majeurs ont manifesté leur volonté de s’unir pour changer la donne sur le changement climatique. »