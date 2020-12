Thatcher Boris et Major

Accord ou pas d’accord, le résultat des pourparlers avec Bruxelles menace de faire ou de défaire l’héritage politique de Boris Johnson.

En cas de fumée blanche flottant au-dessus de la tête, le résultat sera-t-il considéré comme un moment de capitulation à Maastricht ou un triomphe Thatcherite de la politique?

Harry Yorke: les conservateurs craignent que Boris ne cède pour conclure un accord

Si Boris Johnson conclut un accord commercial sur le Brexit à la onzième heure, les députés n’auront que peu de temps pour en digérer le contenu avant de faire adopter rapidement une législation par le Parlement à une vitesse vertigineuse.

Mais même avec le compte à rebours jusqu’au 31 décembre, les anciens députés conservateurs savent clairement qu’ils ne seront pas obligés de soutenir ce que certains craignent de devenir «un autre Maastricht».

Le Premier ministre John Major s’exprimant après la défaite du gouvernement lors du deuxième vote sur le projet de loi de Maastricht à la Chambre des communes – PA

Alors que le Brexit a mis fin à la participation de la Grande-Bretagne à une union toujours plus étroite, le groupe de rebelles restant du poste de premier ministre de Sir John Major est déterminé à faire en sorte que tout accord réponde également à la question fondamentale de la souveraineté.

Cela, disent-ils, ne peut être réalisé que si le Royaume-Uni est libre de s’écarter des règles et réglementations de l’UE et de reprendre le contrôle de ses eaux de pêche.

Cela signifie que M. Johnson, comme ses trois prédécesseurs conservateurs au numéro 10, pourrait se retrouver face à une mutinerie sur les bancs d’arrière-ban conservateurs s’il tombait dans le piège de céder à Bruxelles pour sauver le traité.

Un Brexiteer conservateur a comparé la situation de lundi soir au début des années 1990, lorsque Sir John Major a forcé le Parlement à ratifier le traité de Maastricht au motif qu’il avait obtenu des opt-out clés, seulement pour que le Royaume-Uni continue d’être abattu. voie d’intégration.

« Nous avons craqué pour ça à Maastricht … nous ne voterons pas pour un accord dont nous ne pouvons pas voir les détails », ont-ils ajouté.

«Regardez l’accord de retrait – laissé ouvert à l’interprétation – et comment cela s’est déroulé. C’est une recette pour le désastre. Le diable sera dans les détails et le problème concerne l’égalité des chances. »

Les hauts conservateurs sont particulièrement préoccupés par l’insistance de l’UE sur des règles du jeu équitables – un ensemble commun de règles et de normes destinées à garantir que la Grande-Bretagne ne donne pas à ses activités des avantages qui sapent l’UE.

«Nous ne pouvons pas accepter un alignement dynamique, fin de l’histoire», a déclaré le Dr Liam Fox, ancien secrétaire au commerce et l’un des premiers rebelles de Maastricht, faisant référence au processus de normalisation britannique et européenne qui évolue de façon simultanée.

«Je n’ai pas voté pour quitter l’Union européenne à cause de l’immigration ou de l’argent. J’ai voté en faveur de la sortie de l’UE pour des raisons constitutionnelles, ce qui signifie que le Royaume-Uni doit avoir son mot à dire sur nos lois, et personne d’autre.

«Tout concept d’alignement dynamique où nous imposerions automatiquement des lois édictées par une puissance étrangère sur lesquelles nous n’avions pas voix au chapitre est inacceptable.

«Sur toute question pratique, un compromis est possible. Mais nous ne pouvons pas faire de compromis sur le principe de souveraineté. »

Dans l’état actuel des choses, le Premier ministre et Lord Frost, son négociateur en chef, sont clairs qu’ils n’accepteront qu’une série de clauses de «non-régression», garantissant que la Grande-Bretagne n’abaissera pas ses normes en deçà du niveau de référence actuel de l’UE.

Cependant, Michel Barnier, le négociateur en chef du bloc, a lancé un système qui permettrait une divergence gérée, mais au prix de frictions supplémentaires au commerce, telles que les tarifs, si le Royaume-Uni s’éloigne trop des règles de l’UE.

Le Royaume-Uni préférerait plutôt convenir de principes directeurs communs – mais c’est en soi une pomme de discorde avec les députés conservateurs, qui veulent voir les petits caractères de tout futur système avant de voter pour le traité.

«Le point fondamental est que ce [the treaty] doit être suivie d’une législation. La législation met en œuvre le traité », a déclaré Sir Bill Cash, un éminent Brexiteer qui a trouvé la campagne référendaire de Maastricht en opposition au traité de 1992.

«Vous devez avoir dans la législation la souveraineté qui a été acceptée dans le traité. Le traité, en noir et blanc, doit être traduit dans la législation et il est donc essentiel que le traité reflète la position juridique [that the UK is sovereign] tel qu’adopté par le Parlement. »

Cependant, Sir Bernard Jenkin, un troisième rebelle de Maastricht, a déclaré: «Le problème avec Maastricht était que la Chambre des communes a été invitée à approuver l’accord de principe avant que nous n’ayons vu les petits caractères.

«Je n’ai absolument aucun doute que David Frost va être soutenu jusqu’au bout par Boris pour s’en tenir aux principes qu’ils ont énoncés. Je ne suis pas inquiet comme certains de mes collègues le sont, même s’il est compréhensible qu’ils soient inquiets étant donné ce qui s’est passé dans le passé.

« Mais cela ne se produit pas cette fois. »

Les Brexiteers seniors surveillent également de près la pêche, au milieu des suggestions selon lesquelles un compromis pourrait être proche.

Alors que le Royaume-Uni souhaite contrôler l’accès à ses eaux et augmenter les quotas de ses pêcheurs, il a offert à l’UE une période de transition de trois ans au cours de laquelle la part de l’UE dans les captures diminuerait avec le temps.

La «voie de descente» est acceptée par les organismes de pêche britanniques et la majorité des députés conservateurs qui composent le groupe de recherche européen, car il faudra plusieurs années à l’industrie pour se reconstruire au point de pouvoir utiliser un quota augmenté.

Cependant, Bruxelles, poussé par la France, a proposé de ne restituer que 18% de la valeur du poisson pêché, ainsi qu’une période de transition beaucoup plus longue de 10 ans.

Bien que l’on s’attende désormais à ce que M. Barnier rencontre le Royaume-Uni à mi-chemin pour conclure un accord, les eurosceptiques craignent que toute concession de l’UE ne fournisse un «écran de fumée» à M. Johnson pour céder du terrain sur un pied d’égalité tout en revendiquant une victoire symbolique.

«La question du poisson, malgré la fausse rage de Macron, est un hareng rouge», a déclaré un autre député. «Ils concéderont sur le poisson et s’attendront à ce que nous concédions sur l’autre. Ce qu’ils veulent vraiment, c’est des règles du jeu équitables, ce qui nuira à notre compétitivité économique à l’avenir.

Camilla Tominey: Boris a un net avantage sur Thatcher

«Ce que nous demandons, c’est une très grande quantité de notre propre argent.»

C’était en novembre 1979 et Margaret Thatcher n’était au pouvoir que depuis six mois, mais son succès à obtenir une remise de 66 pour cent de l’UE reste dans les mémoires comme l’une des plus grandes réalisations de sa politique européenne.

Ayant joué un rôle clé dans la campagne pour que le Royaume-Uni reste dans la Communauté européenne en 1975, le Premier ministre nouvellement élu s’est rapidement mis à essayer de renégocier les conditions financières apparemment punitives de l’adhésion de la Grande-Bretagne.

Consciente de la relation transactionnelle, plutôt qu’idéologique, des électeurs avec l’Europe, la fille de l’épicier était déterminée à prouver à un électorat confronté à une conjoncture économique difficile que la Grande-Bretagne en avait pour son argent.

Margaret Thatcher lors de la conférence de presse sur le refenendum de Maastricht dans les salles du Jubilé à la Chambre des communes

Lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion du Conseil européen à Dublin, elle a expliqué qu’en raison de la politique agricole commune (PAC), les contributions du Royaume-Uni ont dépassé ses recettes de 2 à 1 £, laissant une contribution nette de «1 000 millions de livres».

Bruxelles avait offert à la Grande-Bretagne 350 millions de livres sterling, mais comme l’a dit Mme Thatcher: «Vous n’auriez jamais pensé que je me contenterais d’un tiers d’un pain.»

Faisant écho à l’impasse actuelle dans les négociations sur le Brexit, elle a évoqué des négociations qui «ne semblaient pas aller nulle part», avouant: «Je ne suis pas trop optimiste».

Il a fallu encore cinq ans de disputes avant que Mme Thatcher obtienne avec succès le rabais britannique au Conseil européen de Fontainebleau en juin 1984, qui a ensuite été adopté en mai suivant. Pourtant, cette décision a créé une hostilité entre la Grande-Bretagne et Bruxelles qui a sans doute semé les graines du résultat du référendum 32 ans plus tard.

Malgré la concession, Mme Thatcher est devenue profondément méfiante à l’égard des tentatives de fédéralisation de l’ancien président de la Commission Jacques Delors, déclarant à Bruxelles après sa visite en 1988: « Nous n’avons pas réussi à faire reculer les frontières de l’État en Grande-Bretagne, seulement pour les voir réimposées. au niveau européen avec un super État européen. »

Deux ans plus tard, elle a prononcé les mots immortels: «M. Delors a déclaré lors d’une conférence de presse l’autre jour qu’il voulait que le Parlement européen soit l’organe démocratique de la communauté, il voulait que la Commission soit l’exécutif et il voulait que le Conseil de ministres pour être le Sénat. Non non Non! »

Elle a été évincée moins d’un mois après ce discours et les conservateurs sous son successeur John Major se sont retirés du mécanisme de change européen et de l’euro en 1992.

Avec les négociations en cours jusqu’au bout, Boris Johnson a-t-il le moindre espoir de conclure un accord sur le Brexit qui fait écho à la victoire de la remise de Iron Lady?

Il n’y a sans doute que deux façons dont le premier ministre pourrait obtenir une gloire similaire.

Il pourrait brouiller toutes les attentes et parvenir à un accord qui «fasse vraiment le Brexit» selon les termes du manifeste du parti conservateur sur lequel il a été élu avec une majorité de 80 sièges il y a un an.

Cela signifierait un accord qui reprendrait le contrôle total de nos lois, de notre argent, de notre politique commerciale et de nos eaux de pêche.

Les avocats du Brexiteer étant garantis de scruter les petits caractères de tout accord dès sa publication, rien de moins qu’un retour de la pleine souveraineté au Royaume-Uni ne suffira.

Pourtant, il y a peut-être aussi une deuxième façon, quoique plus risquée, pour M. Johnson d’atteindre les niveaux de gloire politique thatchérite, voire Churchill.

Le public étant déjà habitué à l’idée de «pas d’accord», le Premier ministre serait sans doute en mesure de concevoir un «À vous, Delors!» moment en faisant valoir que le caractère déraisonnable de l’UE signifiait que la seule façon de «faire le Brexit» était de s’éloigner.

Les demandes de pêche de dernière minute d’Emmanuel Macron rendent sans doute encore plus facile pour M. Johnson de faire valoir cette affaire auprès de l’électorat, car il y a plus d’animosité britannique envers les Français que l’UE27 dans son ensemble.

L’approche «blâmer les Français» conviendrait également à la chancelière allemande Angela Merkel, qui ne veut pas plus que M. Johnson être accusée d’un échec de l’État.

Bien sûr, les restes inconditionnels, la BBC, des organisations comme la CBI et les Twitterati ne feraient pas un accord agressivement comme une défaite massive.

Mais comme l’a dit M. Johnson lui-même: «Les gens n’ont pas voté pour le statut de colonie». En ce qui concerne le public, il pourra affirmer qu’aucun accord n’est meilleur qu’un mauvais accord qui «cède» la souveraineté britannique à Bruxelles à perpétuité. Au milieu de toutes les critiques selon lesquelles M. Johnson est un hésitant indécis – la seule chose sur laquelle il a été clair est que le Brexit doit signifier le Brexit.

Par rapport à Mme Thatcher, M. Johnson a en fait un avantage distinct. Alors qu’elle était constamment inquiète de ce qui s’est passé ensuite dans sa relation avec l’UE, cela n’est plus préoccupant.

Lorsque la Dame de fer renégociait le rabais, c’était au début d’un débat de 40 ans sur les relations de la Grande-Bretagne avec l’UE. M. Johnson est maintenant à la fin de ce débat. Il ne s’agit plus de sauver un mariage mais de finaliser un divorce.