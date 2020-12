Tout cela pour dire que les négociations sur le Brexit ne sont toujours pas terminées. Les négociateurs se sont réunis à Londres ce week-end et ont travaillé tard dans la nuit pour négocier un accord. Les deux partis sont maintenant de retour à Bruxelles.

Les équipes britanniques et européennes peinent à négocier un accord de libre-échange qui permettra aux deux parties de poursuivre la circulation ordonnée des marchandises et des services à travers la Manche.

S’ils ne parviennent pas à conclure un accord, la Grande-Bretagne et l’Europe appliqueront de nouveaux droits de douane, tarifs, contrôles aux frontières et quotas sur les marchandises, augmenteront les prix et mettront fin complètement à l’ère du commerce libre et sans friction.

Ils ont 24 jours pour conclure une affaire.

Plus précisément, les deux parties se disputent l’accès européen au poisson dans les eaux britanniques, une question émotionnelle qui répond à des questions de souveraineté, même si l’industrie de la pêche ne représente qu’une petite partie du produit intérieur brut britannique.

Il y a des suggestions que l’accès européen au poisson dans les mers britanniques pourrait être lentement réduit. La période de transition doit-elle être de trois ans (une proposition britannique) ou de dix ans (une proposition française)? Restez à l’écoute.

Les Européens, eux aussi, demandent que des « règles du jeu équitables » soient maintenues pour empêcher la Grande-Bretagne de saper la protection des travailleurs ou d’accorder d’importantes subventions publiques aux entreprises britanniques, ce qui pourrait donner aux entreprises britanniques des avantages injustes.

La presse politique a fait état d’une «dernière poussée» cette semaine, mais en réalité, les parties font pression depuis longtemps.

La Grande-Bretagne a officiellement quitté l’Union européenne en janvier, bien qu’elle ne soit pas tout à fait partie. Il a entamé une période de transition de 11 mois se terminant le 31 décembre à minuit. La période de transition accordée pour donner aux parties le temps de négocier un accord commercial, pour éviter le chaos et l’incertitude de dernière minute. D’innombrables échéances se sont succédées.

Comment vas-tu? Pas bon.

« Les nouvelles sont très sombres », a déclaré le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, à la chaîne de télévision publique irlandaise RTE, qui a qualifié l’ambiance de « très sombre ».

Le ministre irlandais a déclaré: « Je voudrais apporter des nouvelles plus positives, mais pour le moment, ces négociations semblent au point mort et les obstacles au progrès sont toujours là ».

Le ministère britannique des Affaires étrangères était un peu moins sombre. Ministre James Cleverly a déclaré à la BBC le Royaume-Uni continuerait à négocier « tant que nous en aurons le temps ou jusqu’à ce que nous parvenions à un accord ». Il a déclaré que les négociations « vont souvent jusqu’à la dernière minute du dernier jour ».

«Nous sommes un acteur mondial, nous sommes l’une des plus grandes économies du monde, nous sommes un vrai prix pour de nombreux pays», a déclaré Cleverly. « Je pense que si l’UE reconnaît cela, elle verra que faire quelques petites mais importantes concessions peut obtenir cet accord, et ce sera dans leur intérêt et dans notre intérêt. »

Face à une chaîne de crises en spirale à Bruxelles, les diplomates affirment que le Brexit a longtemps été supplanté comme le problème le plus brûlant auquel ils sont confrontés.

Ce ne sont pas non plus les négociations les plus dures auxquelles elles sont confrontées à Bruxelles cette semaine, au milieu d’âpres discussions avec deux des propres membres de l’Union européenne, la Hongrie et la Pologne. Les deux pays, dont l’engagement en faveur de la démocratie est de plus en plus fragile, ont opposé leur veto à la totalité du budget de l’UE de 2 000 milliards de dollars, les autres membres de l’UE souhaitant subordonner la réception des fonds au respect de l’État de droit.

Aujourd’hui, presque tous les jours, les ambassadeurs de l’UE reçoivent des briefings du négociateur en chef du bloc, Michel Barnier, un ancien politicien français dégingandé qui a semblé de plus en plus sombre sur les perspectives des négociations.

Le temps presse, car chaque accord doit être approuvé par les dirigeants de l’UE et une poignée de parlements avant le 31 décembre.

« Cela irait toujours au-delà d’un délai raisonnable », a déclaré un haut diplomate européen en tambourinant des doigts, s’exprimant sous couvert d’anonymat sur les frustrations suscitées par l’approche britannique.

Les responsables de l’UE familiers avec les négociations ont déclaré qu’il y avait un accord entre eux pour arrêter les pourparlers mercredi quel que soit le résultat, bien que de tels délais pourraient facilement être une tactique de négociation.

Un autre diplomate de haut rang a déclaré lundi que des divergences subsistaient sur la pêche, les règles sur les aides d’État aux industries et l’agence qui appliquera l’accord – un résumé qui aurait facilement pu décrire la plupart des négociations de l’année dernière.

« Si cela vous semble familier, c’est parce qu’aucun progrès décisif n’a été réalisé jusqu’à présent », a déclaré le diplomate à propos des derniers jours de discussions, notifiant les pourparlers aux journalistes selon les règles de base de l’anonymat.

Le Premier ministre Boris Johnson et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, prévoient de s’exprimer lundi soir. Une conversation du samedi soir a duré une heure, mais elle s’est avérée infructueuse: ils ont dit à leurs négociateurs de continuer à négocier.

Un von der Leyen abattu est sorti après la conversation pour dire aux journalistes que de nombreuses différences subsistaient.

« Quiconque a une boule de cristal et est capable de prédire comment les premières négociations de ce genre se dérouleront et se concluront mérite un travail de scénariste dans l’industrie cinématographique ou d’écriture de romans », a déclaré Eric Mamer, porte-parole de von der Leyen, Lundi aux journalistes. .

Will Jennings, professeur de science politique à l’Université de Southampton, a déclaré qu’il était « très difficile » de savoir ce qui se passait pendant les négociations car « les deux parties donnent des briefings qui racontent des histoires différentes ».

Il a dit que c’était un « moment politique étrange » parce que « il est incroyablement saillant pour les décideurs clés » mais « le public semblait avoir presque évolué ».

Il a déclaré que les politiciens européens et britanniques avaient tendance à « porter les choses à la dernière minute … comme les étudiants remettant des thèses », mais il était également difficile de savoir si le gouvernement voulait vraiment un accord. « Les idées entourant le Brexit sont tellement enchevêtrées dans la souveraineté et la reprise du contrôle » que « il existe d’énormes tensions autour de l’intégrité du Brexit et des compromis sombres des négociations internationales ».

Jennings a déclaré que Johnson ne parlait pas seulement fort pour apaiser certains des hardcore Brexiteers de son propre parti, bien qu’ils fassent pression. « Le gouvernement est dirigé par les principaux partisans du vote de congé, et non par le côté le plus doux de la monnaie du Brexit », a-t-il déclaré.

Les Brexiteers extérieurs au parti exercent également des pressions. Nigel Farage, personnalité médiatique et ancien chef du Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni, a tweeté qu’il n’y avait « pas de négociation raisonnable » tout en dépréciant le président français Emmanuel Macron.

« Soit nous allons à Barnier et Macron, soit nous nous enfuyons », a déclaré Farage.