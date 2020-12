Les partisans purs et durs du Brexit n’ont pas encore examiné l’accord, et ils n’aimeront probablement pas chaque mot d’environ 2000 pages de texte dense de traité et d’annexes. Un petit groupe ne voulait pas du tout d’accord commercial, n’a jamais vraiment fait confiance à M. Johnson et pourrait encore être enclin à lui causer des ennuis.

Déjà, une organisation représentant les flottes de chalutiers britanniques a exprimé sa déception face aux compromis sur les droits de pêche, et le gouvernement écossais a attaqué l’accord, arguant qu’il renforce les arguments en faveur de l’indépendance de l’Écosse.

«À court terme, le Parti conservateur est assez uni autour du Brexit très dur vers lequel Boris Johnson a poussé la Grande-Bretagne, mais pour lequel de nombreux Britanniques n’auraient jamais pensé voter», a déclaré Charles Grant, directeur du Center for European Reform, un institut de recherche. .