Ce fut une fin satisfaisante à une année difficile pour Mme von der Leyen et l’Union européenne dans son ensemble. Le bloc a été secoué par de sérieux défis allant de la pandémie à l’obtention d’un nouveau budget de sept ans et d’un important fonds de récupération du virus pour aider les pays les plus durement touchés. Ce fonds incarne pour la première fois une dette européenne collective.

L’UE a également dû faire face à des défis internes à l’état de droit et à l’antagonisme continu du président Trump; adopter une position plus ferme envers la Chine et la Turquie; convenir de sanctions contre le Bélarus; essayer de trouver une réponse cohérente aux appels à l’autonomie stratégique et à une défense plus européenne; se rassembler sur les objectifs climatiques; et préparer les postes pour l’administration du président élu Joseph R. Biden Jr.

Comparé à bon nombre de ces problèmes, le Brexit a toujours été un «problème de troisième ordre», a déclaré Guntram Wolff, directeur de Bruegel, une institution de recherche bruxelloise.

Pourtant, a-t-il déclaré, «l’accord est tout à fait une réussite», un que lui et beaucoup d’autres avaient pensé improbable il y a encore une semaine.