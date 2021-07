réavid Frost, le ministre du Brexit, devrait annoncer cette semaine le plan du gouvernement pour résoudre les problèmes causés par le protocole d’Irlande du Nord.

Les dirigeants de l’UE accusent Lord Frost et Boris Johnson de vouloir s’écarter des termes du protocole, qui fait partie du traité international qu’ils ont signé avec le Royaume-Uni lorsque nous avons quitté l’UE.

Lord Frost, d’autre part, insiste sur le fait que le problème réside dans l’interprétation du protocole, plutôt que dans le protocole lui-même, et accuse l’UE d’être inflexible dans la manière dont elle s’attend à ce que les accords commerciaux pour l’Irlande du Nord fonctionnent.

La position britannique est toutefois compliquée par l’opposition au protocole du Democratic Unionist Party, le plus grand parti de l’Assemblée d’Irlande du Nord.

Sir Jeffrey Donaldson, le nouveau chef du DUP, a déclaré lundi matin qu’il était temps pour les dirigeants européens d’admettre que le protocole « a échoué » et crée « des problèmes commerciaux très importants ». S’exprimant après une réunion virtuelle avec Maros Sefcovic, le coprésident européen du comité mixte chargé de la mise en œuvre du protocole, Sir Jeffrey a déclaré à la BBC que « le gouvernement britannique et l’UE doivent maintenant renégocier ».

Mercredi, Lord Frost devrait dévoiler les modifications proposées par le gouvernement au protocole d’Irlande du Nord. Il expliquera les plans dans une déclaration au parlement qui sera livrée parallèlement à la publication d’un nouveau document d’orientation.

L’agence de presse Reuters rapports que le gouvernement envisage de menacer de s’écarter de certaines parties de l’accord sur le Brexit à moins que l’Union européenne ne fasse preuve de plus de flexibilité sur la question de l’Irlande du Nord.

Dans le but d’aider à expliquer exactement où en est le Royaume-Uni avec ses négociations et ce qui est susceptible de se passer ensuite, j’organiserai un événement Ask Me Anything le mardi 20 juillet à 16 heures. Cette semaine pourrait voir des changements fondamentaux au protocole à l’avenir. Si vous avez des questions sur ce que cela pourrait signifier pour le Royaume-Uni, veuillez commenter ci-dessous.

Pour savoir comment vous inscrire à notre gamme complète de newsletters gratuites Cliquez ici

Si vous avez une question, posez-la maintenant, ou lorsque je vous rejoins en direct à 16h le mardi (20 juillet). Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire pour soumettre votre question dans les commentaires ci-dessous.

Si vous n’êtes pas déjà membre, cliquez sur « s’inscrire » dans la zone de commentaires pour laisser votre question. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas voir votre question – elles peuvent être masquées jusqu’à ce que je rejoigne la conversation pour y répondre. Alors rejoignez-nous en direct sur cette page à 16h car j’aborde autant de questions que possible.