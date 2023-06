L’accord sur la dette impose de nouvelles exigences de travail pour l’aide alimentaire et cela frustre de nombreux démocrates

WASHINGTON (AP) – Les démocrates sont profondément en conflit au sujet des exigences d’aide alimentaire que le président Joe Biden a négociées dans le cadre de l’accord sur le plafond de la dette, craignant que des dommages n’aient été causés aux programmes de filet de sécurité qui seront difficiles à démêler dans les années à venir alors que les républicains exigent davantage coupes.

La négociation sur le durcissement des exigences de travail pour le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, communément appelé bons alimentaires, est devenue le point central de la Maison Blanche et du président de la Chambre Kevin McCarthy, R-Calif., Jusqu’à la fin. Les négociateurs des deux parties ont clairement indiqué, publiquement et en privé, qu’il s’agissait du plus grand sujet de désaccord et a failli conduire à l’échec des pourparlers à plusieurs reprises.

En fin de compte, les démocrates ont accepté avec prudence de nouvelles exigences pour certains bénéficiaires valides en échange d’une aide alimentaire. Les républicains ont accepté de supprimer certaines exigences de travail pour les anciens combattants, les sans-abri et autres.

Le résultat des allers-retours tendus a été un accord qui a joué pour les deux parties, mais un accord sur lequel de nombreux démocrates ont agonisé alors qu’ils pesaient s’il fallait voter pour le paquet la semaine dernière. Beaucoup ont eu du mal à couper l’accès à la nourriture pour les communautés marginalisées avec un résultat qui a permis aux États-Unis d’éviter de faire défaut sur leur dette.

« Afin que ce pays ne fasse pas défaut sur ses factures, nous nous sommes alors retournés et avons fait en sorte que nos communautés les plus vulnérables soient défaillantes », a déclaré le représentant Cori Bush, D-Mo. Des années avant son arrivée au Congrès, Bush vivait dans une voiture avec son mari de l’époque et ses deux jeunes enfants après que la famille eut été expulsée de leur maison de location.

Le programme d’aide fédéral fournit des fonds mensuels – parfois aussi peu que 6 dollars par jour – pour permettre aux personnes et aux familles à faible revenu d’acheter des produits d’épicerie. Il s’agit du plus grand programme du pays axé sur la lutte contre la faim, avec 41 millions de personnes ayant utilisé les prestations l’année dernière pour acheter de la nourriture, selon le Service de l’alimentation et de la nutrition du ministère de l’Agriculture, qui administre le programme.

D’ici 2025, de nouvelles exigences s’appliqueront aux adultes valides âgés de 49 à 54 ans sans personne à charge, soit une augmentation de cinq ans. Ces personnes devront travailler ou suivre des programmes de formation pendant au moins 80 heures par mois si elles souhaitent recevoir plus de trois mois de prestations SNAP sur une période de trois ans.

Les républicains tentent depuis des décennies d’élargir les exigences de travail pour ces programmes d’aide gouvernementale, arguant qu’ils entraînent le retour d’un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, malgré plusieurs études qui ont révélé qu’ils ont peu d’impact sur l’emploi.

«Nous allons faire en sorte que ces programmes soient un gilet de sauvetage, pas un mode de vie. Un coup de main, pas une aumône et cela a toujours été la manière américaine », a déclaré aux journalistes le représentant Mike Johnson de Louisiane, vice-président de la conférence républicaine de la Chambre.

La Maison Blanche a contré cette proposition républicaine en obligeant les législateurs du GOP à renoncer aux exigences de travail pour les nouveaux groupes – les anciens combattants, les personnes sans abri ou confrontées à l’instabilité du logement et les jeunes vieillissant hors de la famille d’accueil – pour équilibrer le nombre de personnes qui seraient désormais confrontées ces nouvelles restrictions.

Le résultat final pourrait être plus de personnes recevant des prestations SNAP dans l’ensemble. Une estimation du Bureau du budget du Congrès non partisan publiée mardi a déclaré que les modifications du paquet de plafond de la dette ajouteraient près de 80 000 personnes aux listes du SNAP au cours d’un mois moyen.

Mais le compromis d’aider apparemment certains groupes tout en blessant d’autres a toujours laissé le flanc gauche du Parti démocrate – les législateurs qui ont soutenu Biden et aidé à faire passer son programme pendant les deux premières années de son mandat – frustrés par le résultat. C’était particulièrement le cas alors que des défenseurs, y compris l’Alliance nationale non partisane pour mettre fin à l’itinérance, ont mis en garde contre une tendance inquiétante à travers le pays à une augmentation du nombre d’adultes âgés qui deviennent sans abri, certains pour la première fois.

« Ce à quoi nous ne devrions pas jouer, ce sont les Jeux olympiques de l’oppression », a déclaré Bush. « Comme lequel est blessé aujourd’hui ? Lequel arrivera à cette ligne d’arrivée pour se faire mal aujourd’hui ? Ce n’est pas là où nous devrions être en tant que société.

Bush, membre du Congressional Progressive Caucus, a voté « non » à l’accord de limitation de la dette mercredi soir après avoir passé des jours à entendre des groupes de défense et des électeurs sur la question.

« Je pense qu’il est important que (Biden) comprenne qu’il est bon pour nous d’avoir un vote fort, sans vote, car ce n’est pas un accord qu’il aurait conclu si nous n’avions pas été pris en otage », a déclaré la représentante démocrate Pramila Jayapal de L’État de Washington, président du Progressive Caucus, a déclaré à l’Associated Press la semaine dernière.

Ils n’étaient pas seuls. Plusieurs dizaines de démocrates à la Chambre et une poignée au Sénat ont voté contre le compromis, arguant que le projet de loi autorisait la prise d’otages par les républicains et pourrait ouvrir la porte à de futures coupes dans ces programmes gouvernementaux au cours des prochains mois.

« Je n’ai pas accepté ces restrictions SNAP, et je ne donnerai pas aux républicains l’occasion d’essayer de prendre de la nourriture à davantage d’Américains en situation d’insécurité alimentaire dans le cadre des négociations sur le Farm Bill plus tard cette année », a déclaré le sénateur John Fetterman, D-Pa. une déclaration.

La Maison Blanche et les démocrates qui ont fini par soutenir l’accord négocié ont déclaré qu’ils pensaient que la question des exigences de travail et des risques posés par les républicains avait été réglée.

« La chose la plus importante pour moi est le fait que cela ferme la porte à ce débat », a déclaré la sénatrice démocrate Debbie Stabenow du Michigan, qui dirige le comité sénatorial de l’agriculture, de la nutrition et des forêts et qui est depuis longtemps une championne et une défenseure du SNAP. programme. « Nous n’allons pas le refaire dans le Farm Bill. Ce n’est pas quelque chose qui va être renégocié. C’est fait. »

Mais les défenseurs préviennent que cela pourrait changer car le projet de loi sur la limite de la dette était le changement le plus important des règles de travail pour l’aide alimentaire et d’autres programmes d’aide gouvernementale depuis leur mise en place lors de la refonte de l’aide sociale en 1996.

Certains des républicains les plus conservateurs du Congrès – une partie du flanc droit que McCarthy a dû apaiser pour devenir président – ​​ont critiqué le plan comme étant «faible» et ont hâte d’aller encore plus loin pour réprimer ces programmes.

« Dans ce projet de loi, nous avons des exigences de travail temporaires, mais nous avons ajouté de nouvelles exceptions permanentes », a déclaré le représentant du Texas Keith Self, membre du House Freedom Caucus ultra-conservateur qui a massivement rejeté le projet de loi. « Cela, mesdames et messieurs, est un tour de passe-passe. »

___

La rédactrice d’Associated Press, Mary Clare Jalonick, a contribué à ce rapport.

Farnoush Amiri, Associated Press