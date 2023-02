L’accord sous-marin entre la Grande-Bretagne et l’Australie est un énorme coup de pouce post-Brexit et pourrait rapporter des milliards

L’accord sous-marin historique de la Grande-Bretagne avec l’Australie est un énorme coup de pouce post-Brexit.

L’accord de principe pour vendre à Oz un sous-marin nucléaire touche politiquement et économiquement la cible.

L’accord sous-marin historique de la Grande-Bretagne avec l’Australie est un énorme coup de pouce post-Brexit Crédit : AFP-Getty

L’accord a laissé Emmanuel Macron furieux après que les Australiens aient abandonné un accord pour des sous-marins inférieurs de France 1 crédit

S’il est construit ici, le projet pourrait garantir des milliers d’emplois et sécuriser des milliards de livres.

Mais cela nous aidera aussi à nous tenir aux côtés de l’Amérique et de l’Australie face à une Chine de plus en plus agressive

L’alliance entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie, dramatiquement annoncée en 2021, aurait été bien plus compliquée avant de quitter Bruxelles.

Le rapprochement a laissé Emmanuel Macron furieux après que les Australiens aient abandonné un accord pour des sous-marins inférieurs de la France.

Mais le président français irritable ne pouvait plus tenter de bloquer l’implication du Royaume-Uni une fois qu’il était en dehors de l’UE.

Fondamentalement, le pacte a également torpillé les moqueries de Remainer selon lesquelles le Brexit détruirait le rôle de premier plan de la Grande-Bretagne dans le monde.

En réalité, cela a énormément renforcé notre statut dans la région vitale de l’Asie-Pacifique.

Faisons approuver cet accord, puis commençons à en déployer quelques autres.

La honte des migrants de Nic

Nicola Sturgeon a critiqué le programme du gouvernement rwandais pour traiter les demandes d’asile à l’étranger Crédit : Reuters

L’hypocrisie de NICOLA STURGEON ne connaît pas de limites.

Le chef du SNP a critiqué le plan du gouvernement rwandais pour traiter les demandes d’asile à l’étranger.

Mais en même temps, elle semble remarquablement réticente à les emmener au nord de la frontière.

Les chiffres officiels montrent qu’en mars 2022, seuls 61 demandeurs d’asile étaient hébergés dans des «logements dispersés» écossais à l’extérieur de Glasgow.

C’est un nombre infime alors que le même mois, 53 000 personnes avaient besoin d’un logement dans le cadre du programme.

Pas étonnant que le Home Office soit furieux.

Les responsables devraient forcer Sturgeon à prendre une part équitable immédiatement.

Un signe V de respect

Ben Wallace compare Volodymyr Zelensky à Winston Churchill pour sa détermination face à la tyrannie Crédit : Getty

Et l’incroyable discours du président ukrainien au Parlement la semaine dernière a montré à quel point le chef de guerre britannique reste une pierre de touche Crédit : Getty

Le secrétaire à la DÉFENSE Ben Wallace compare Volodymyr Zelensky à Winston Churchill pour sa détermination face à la tyrannie.

Et le discours étonnant du président ukrainien au Parlement la semaine dernière a montré à quel point le leader britannique en temps de guerre reste une pierre de touche.

Nous devrions nous rappeler que la prochaine fois que des crétins de gauche attaqueront la statue de Churchill et que John McDonnell du parti travailliste le traitera de méchant.

Sir Winston était un géant qui défend toujours la liberté partout.

Pourquoi est-ce seulement la gauche en Grande-Bretagne qui ne peut pas saisir ce que le reste du monde chérit ?