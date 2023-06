L’accord secret irano-russe sur les armes | Nouvelles du monde

Sky News a vu un document qui – s’il est réel – semble être la première preuve tangible que l’Iran a vendu des munitions à la Russie pour sa guerre en Ukraine.

Une source de sécurité informée a déclaré à notre rédactrice en chef de la sécurité et de la défense, Deborah Haynes, qu’ils pensaient que le prétendu contrat d’armement était authentique, bien que nous n’ayons pas encore été en mesure de le vérifier.

Sur le Sky News Daily, Kamali Melbourne parle à Deborah du contenu du document et de la réaction à celui-ci – y compris du secrétaire britannique aux Affaires étrangères, du Premier ministre ukrainien et de l’ambassadeur d’Ukraine à Londres.

De plus, ils examinent ce que nous pouvons apprendre de plus sur les relations de la Russie avec l’Iran et ce que cela signifie pour la guerre en Ukraine et dans le reste du monde.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

Annie Joyce – productrice senior de podcasts

Philly Beaumont – éditeur