Revenez à certains des combats britanniques les plus mémorables de l’histoire récente: Chris Eubank contre Nigel Benn, Carl Froch contre George Groves et même Frank Bruno contre Lennox Lewis.

Ce qui relie chacun de ces combats (et leurs rematchs, dans certains cas), mis à part l’intérêt public massif que chacun a attiré, c’est qu’ils se sont déroulés devant les fans les plus liés à leurs rivalités.

Le deuxième combat entre les super-moyens Froch et Groves a rassemblé une audience payante de 80 000 personnes au stade de Wembley.

De même, plus de 40000 personnes se sont entassées à Old Trafford pour regarder la suite entre les rivaux Eubank et Benn, tandis que près de 26000 personnes campaient à Cardiff pour regarder le tout premier combat pour le titre des poids lourds entièrement anglais où ils ont vu Lewis arrêter Bruno dans le septième tour en 1993 pour défendre son titre des poids lourds WBC.

Et au milieu de cette longue histoire de boxeurs britanniques en compétition les uns contre les autres sur leurs propres côtes, pourquoi le plus grand match de boxe britannique de l’histoire est-il expédié en Arabie saoudite – une région sans lien avec Tyson Fury ou Anthony Joshua, autre que la possession un chéquier assez lourd pour le financer?

L’introduction, semblable à de la mélasse, au combat proposé pour l’unification du titre des poids lourds entre les deux combattants britanniques a été distribuée au public depuis qu’un Fury étourdi a annoncé l’été dernier que le combat à succès était en cours.

Depuis lors, des querelles promotionnelles et de diffusion ont empêché la divulgation de détails de l’entreprise, tandis que Fury et Joshua ne se lancent que des coups verbaux – plutôt que la vraie chose – à partir des limites de la limite de 280 caractères de Twitter.

S’exprimant mardi, le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, a confirmé que l’Arabie saoudite serait l’hôte probable du combat qui devrait avoir lieu en août.

« C’est un très mauvais secret que le combat se déroule en Arabie saoudite», A déclaré Hearn à Sky Sports.

« Nous sommes très à l’aise. Anthony est à l’aise, il connaît ces gens», a-t-il ajouté, notant que Joshua avait déjà combattu dans la région lors de son match revanche réussi avec Andy Ruiz.

« Ils ont tenu chacune de leurs promesses la dernière fois. Nous sommes prêts à partir. «

Cette décision, cependant, prive les fans de boxe du Royaume-Uni de ce qui pourrait être considéré comme le plus grand combat de l’histoire de la boxe britannique de se dérouler dans sa propre cour.

Il y a aussi des questions quant à l’heure à laquelle le combat peut avoir lieu. Le dernier combat de Joshua en Arabie saoudite a été diffusé à 21 heures, heure du Royaume-Uni, pour accueillir les téléspectateurs britanniques, mais l’ampleur du combat Fury-Joshua (ainsi que les disputes de leurs partenaires de diffusion respectifs) pourrait probablement signifier que le combat se déroule à un moment prévu. pour attirer le public américain des acheteurs à la carte.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Anthony Joshua (@anthonyjoshua)

Bien sûr, les incertitudes concernant la situation de Covid-19 au Royaume-Uni sont un point de friction dans toute initiative potentielle pour que le combat se déroule sur le sol anglais – bien qu’une grande partie, voire la plupart, des restrictions gouvernementales devraient avoir diminué d’ici août. roule.

Ce qui est plus probable, c’est qu’il s’agit de la dernière décision prise par des personnalités saoudiennes pour établir l’État du Moyen-Orient en tant qu’hôte de renommée mondiale dans l’arène sportive, ayant déjà attiré des personnalités comme la Formule 1, l’UFC et la WWE ces dernières années.

Mais leur gain vient en grande partie de la perte du public britannique épris de sport, qui devrait être privé d’assister à l’aboutissement de ce qui a été une rivalité de longue date entre la crème de la crème des poids lourds de la boxe.

Ces combats susmentionnés entre Froch et Groves, Benn et Eubank, et Lewis et Bruno font désormais partie du tissu de la boxe britannique. Ils étaient ‘où étiez-vous quand …?‘ des moments.

Il n’y aura pas eu un fan présent au stade de Wembley en 2014 qui aura oublié le superbe KO du huitième round de George Groves de Carl Froch, chacun d’entre eux pouvant dire à ses petits-enfants qu’il y avait là pour voir le 2014 » Knockout de l’année »en personne.

Malheureusement, en ce qui concerne Fury vs Joshua, ces mêmes fans de combat ne pourront répondre à cette même question qu’en disant: « Regarder à la maison à la télévision. «

Par John Balfe

Les déclarations, opinions et opinions exprimées dans cette colonne sont uniquement celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles de RT.