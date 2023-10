L’accord Ratcliffe n’aura probablement pas d’impact sur les transferts de Manchester United

Sir Jim Ratcliffe est sur le point d’obtenir une participation de 25 % dans Manchester United. Même si le milliardaire espérait auparavant une prise de contrôle majoritaire, il semble qu’il se contentera d’un pourcentage plus faible du club. Les négociations entre Ratcliffe et le propriétaire actuel de United, la famille Glazer, durent depuis près d’un an. Mais l’homme d’affaires semble enfin prêt à trouver un accord.

L’accord d’achat de la participation minoritaire du club de Premier League coûterait à Ratcliffe environ 1,5 milliard de dollars. Le conseil d’administration de United devrait voter sur l’accord cette semaine. Il est largement attendu que l’offre du milliardaire soit acceptée. Bien qu’il n’ait obtenu que 25 % de l’équipe, Ratcliffe pourrait bientôt reprendre le côté sportif des affaires du club.

Les dépenses gratuites antérieures pourraient entraver les mouvements futurs du club

Cette décision devrait enthousiasmer les fans, même s’ils souhaitaient une vente complète du club. Par exemple, Ratcliffe ne fournira pas automatiquement à United des transferts somptueux. United est actuellement confronté à des restrictions du fair-play financier (FPP) et doit dépenser judicieusement à l’avenir.

Les Diables Rouges ont dépensé beaucoup d’argent pour recruter de nouveaux joueurs ces dernières saisons. En fait, United a dépensé près de 400 millions de dollars depuis juin 2022. Cela comprend des accords massifs pour Antony, Andre Onana, Casemiro, Mason Mount, Rasmund Hojlund et Lisandro Martinez.

Ratcliffe cherche à recruter un dirigeant de Newcastle pour aider les transferts de United

Bien que Ratcliffe ne soit peut-être pas en mesure de faire jouer ses muscles financiers sur le marché des transferts, il agira au sein de la configuration du club. Selon un média anglais je, le milliardaire veut faire appel au directeur du football de Newcastle, Dan Ashworth. L’exécutif était auparavant candidat à un poste similaire chez United en 2018. Néanmoins, Ashworth a continué à travailler à Brighton avant de rejoindre les Magpies en 2022.

Newcastle, cependant, fera tout ce qui est en son pouvoir pour retenir Ashworth. Newcastle accorde une grande importance à l’exécutif. Il a joué un rôle clé dans le retour de l’équipe en Ligue des Champions.

En supposant que United échoue dans sa poursuite d’Ashworth, Paul Mitchell et Michael Edwards sont des alternatives potentielles. Mitchell a récemment quitté le club français de Monaco, tandis qu’Edwards travaillait auparavant avec Liverpool.

PHOTO : IMAGO/PA Images