Le différend entre l’ancien champion des poids lourds de l’UFC Francis Ngannou et le président de l’UFC Dana White a atteint de nouveaux sommets ces derniers temps. Ngannou a signé un accord avec la PFL (Professional Fighter’s League) plus tôt cette semaine. Ngannou a écrit l’histoire après avoir quitté l’UFC en tant que champion en titre des poids lourds en janvier. White s’est maintenant ouvert sur le passage très médiatisé du Camerounais au PFL. Dans une interview sensationnelle, White a déclaré que l’accord de Ngannou avec le PFL « n’a aucun sens » pour lui.

« Sur la base de ce que je sais de l’accord, qui n’est pas grand-chose, cela n’a aucun sens pour moi. Tu vas payer un mec pour qu’il ne se batte pas pendant un an, et c’est déjà comme [14] mois. Il a combattu trois fois au cours des trois dernières années. Ce n’est tout simplement pas ce que nous faisons ici. Ce n’est pas ce que nous faisons. Et le jour où nous l’avons libéré, je savais exactement ce qui allait se passer. Francis veut ne prendre aucun risque, ne veut prendre aucun risque, et il ne voulait évidemment pas prendre de risque avec Jon Jones – et après avoir vu ce qui s’est passé avec Ciryl Gane, je ne le blâme pas », a déclaré White. a déclaré lors de la conférence de presse d’après-match de l’UFC Vegas 73.

L’accord de Francis Ngannou avec PFL lui apporte une participation dans l’entreprise. Le nouvel accord offre également au joueur de 36 ans un rôle au conseil d’administration de PFL. Dans ce nouveau rôle, il deviendrait le président de l’expansion de PFL en Afrique. Ngannou devrait faire ses débuts promotionnels en PFL l’année prochaine. Ngannou, selon toute vraisemblance, poursuivra ses débuts en boxe professionnelle au second semestre de cette année.

Francis Ngannou est actuellement le combattant poids lourd numéro 1 mondial en arts martiaux mixtes (MMA). Il avait quitté l’UFC après avoir enregistré une séquence de six victoires consécutives stupéfiante. Sa splendide course comprenait également des succès contre les anciens doubles champions Stipe Miocic et Gane.

Francis Ngannou a également des victoires spectaculaires sur les anciens champions Cain Velasquez, Junior dos Santos et Andrei Arlovski. Ngannou, l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais participé au MMA, a battu Stipe Miocic à l’UFC 260 en mars 2021. Avec 12 victoires par KO, Ngannou a un record de 17-3 en MMA.