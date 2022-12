L’accord NFL Sunday Ticket / YouTube est bon pour la ligue et Alphabet

C’est officiel. Le Sunday Ticket de la NFL arrive sur YouTube, propriété de Google. L’accord est solide à la fois pour la ligue et pour Alphabet (GOOGL), la société mère de Google et une holding du Club. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi la Ligue nationale de football voudrait distribuer des jeux avec un lecteur de streaming aussi établi que YouTube. L’espoir est de convertir autant d’utilisateurs YouTube que possible en abonnés Sunday Ticket, transformant ainsi les observateurs occasionnels en fans passionnés. Pour Alphabet, l’accord ajoute une base de téléspectateurs fidèles à son vaste écosystème de services et de produits, offrant une plus grande opportunité de collecter des données sur les utilisateurs et de cibler plus efficacement les publicités. L’accord de sept ans va coûter à YouTube environ 2 milliards de dollars par an pour les droits résidentiels du Sunday Ticket, rapporte CNBC. Depuis ses débuts en 1994, le Sunday Ticket est sur le service satellite de DirecTV. Le déménagement apporte une autre propriété sportive précieuse d’une plate-forme héritée au streaming. Amazon (AMZN) a déjà Thursday Night Football, tandis qu’Apple (AAPL) a précédemment obtenu les droits des matchs de la Major League Baseball et de la Major League Soccer. L’arrangement Sunday Ticket/YouTube devrait également s’avérer attrayant pour les entreprises qui font de la publicité pendant les matchs de la NFL, car Alphabet peut fournir aux acheteurs de publicités des données bien plus importantes que celles auxquelles ils auraient pu avoir accès avec une distribution par satellite linéaire et non ciblée. Ce qui est bon pour les acheteurs d’annonces est bon pour Alphabet car il attirera plus de dollars publicitaires dans les différentes offres de l’entreprise. Cela rendra également les offres premium de YouTube – une exigence pour voir les jeux – plus attrayantes et servira par conséquent à augmenter les revenus d’abonnement générés par la plate-forme. Les services d’abonnement deviennent rapidement le pain quotidien de nombreuses grandes entreprises technologiques. Les investisseurs apprécient les revenus récurrents stables et fiables, en particulier à un moment où la publicité en ligne dans son ensemble a connu une période difficile dans un contexte macroéconomique national et mondial difficile. Les bénéfices et les revenus d’Alphabet au troisième trimestre, publiés en octobre, ont été plus faibles que prévu, en partie à cause d’un ralentissement des dépenses publicitaires. En fin de compte, nous ne pensons pas que cette offre Sunday Ticket à elle seule soit un véritable moteur d’aiguille pour le moment. Mais nous le considérons comme un élément positif supplémentaire à court et à moyen terme et potentiellement bien plus que cela à long terme. Comme indiqué lors de la “Morning Meeting” de jeudi pour les membres du Club, les opportunités de monétisation ne sont pas exactement claires au-delà des revenus publicitaires et des abonnements YouTube supplémentaires. Mais posséder les droits d’organiser les matchs de la NFL du dimanche fournira à Alphabet un autre moyen d’attirer les téléspectateurs et de montrer ce que son écosystème a d’autre à offrir. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long GOOGL, AMZN et AAPL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

