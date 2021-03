Mais de nombreux observateurs des médias ont supposé pendant des années que les grandes entreprises technologiques se tourneraient vers le sport. Il est fascinant que cela ne se produise que maintenant – et que cela ne se reproduise peut-être pas de manière significative – pendant longtemps. Les autres accords télévisés annoncés jeudi par la NFL dureront 11 ans, ce qui signifie qu’il n’y a aucun moyen pour un Google ou un Apple de revenir dans ce domaine, et il n’y a pas d’autres droits sportifs importants disponibles pendant un certain temps. (Le seul problème ici est le package Sunday Ticket, qui donne aux abonnés l’accès à tous les matchs de la ligue, et appartient actuellement à DirecTV d’AT & T; cet accord arrive dans quelques années et pourrait certainement être disponible pour un joueur de technologie.)

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy