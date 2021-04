Jeudi dernier, Internet s’est réjoui collectivement lorsque le mystère du meurtre de Rian Johnson frappé Knives Out a été confirmé pour obtenir non pas une, mais deux suites. Mais ce qui rend cette histoire intéressante (et peut-être un peu inquiétante), c’est que l’accord a été conclu avec le roi des services de streaming – Netflix.

Variety a révélé que Netflix avait payé une somme énorme de 450 millions de dollars pour les droits des deux films. On ne sait actuellement pas si Knives Out 2 et 3 obtiendront également des sorties en salles – mais Netflix conserve généralement ses titres exclusifs à la plate-forme.

Bien qu’il soit facile de supposer que Netflix surenchérit simplement sur la concurrence, c’est un peu plus complexe que cela. Le paysage cinématographique en 2021 est plus instable qu’il ne l’a jamais été – avec de nombreux théâtres complètement fermés au moment de la rédaction de cet article. Même lorsqu’elles ouvrent, la fréquentation dépendra du degré de confort du public en quittant son domicile – qui est une combinaison de savoir s’il est vacciné et de préférence personnelle.

Les services de streaming quant à eux ne montrent aucun signe de ralentissement de sitôt. Au cours de la dernière année seulement, trois principaux services de streaming ont été lancés: HBO Max, Paramount Plus et Peacock. De plus, l’émission Disney + The Falcon and The Winter Soldier a fait les plus gros débuts de toutes les séries sur une plate-forme de streaming. De plus en plus de publics se tournent vers le streaming, ce qui en fait un générateur d’argent constant et, à son tour, une plate-forme plus fiable pour héberger de nouvelles sorties de films.

Netflix se trouve particulièrement en haut de la liste des abonnés. En 2020, la plate-forme a atteint au total plus de 200 millions d’abonnés dans le monde (via Variety), ce qui est supérieur à l’objectif initial pour l’année. Le premier trimestre de 2020 en particulier a été l’un des plus importants de l’histoire – avec des mois de croissance record en raison des verrouillages mondiaux (via Forbes). Cela a également aidé à ce que plusieurs émissions soient devenues virales, y compris le documentaire bizarre Tiger King et le drame romantique de la période évanoui, Bridgerton.

Le premier Knives Out s’est également incroyablement bien comporté au box-office. Selon Deadline, le film a réalisé un bénéfice net de 83 millions de dollars et est devenu la deuxième propriété intellectuelle originale la plus rentable (AKA pas un film dans une franchise) cette année-là, battant Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino.

Selon The Jakarta Post, le créateur Rian Johnson avait toujours eu à l’esprit des films de suivi si le premier film avait bien fait, et le studio Lionsgate l’avait soutenu. Lionsgate possède déjà son propre service de streaming appelé StarzPlay – qui héberge des émissions de la chaîne câblée premium américaine Starz.

Cependant, StarzPlay est principalement un service basé aux États-Unis. Il est disponible ailleurs en tant que canal supplémentaire via Amazon Prime Video, mais il est loin d’être un acteur mondial aussi important que Netflix.

Malgré toutes les nouvelles positives, il y a une nuance troublante ici. Knives Out est un titre énorme maintenant et les suites auraient pu être l’un des plus gros tirages au box-office s’ils n’avaient été que théâtraux. Ce que nous savons maintenant, c’est que cet accord avec Netflix éloigne les grandes franchises des distributeurs de films vers des plates-formes de streaming, et cela pourrait être un énorme problème.

L’impact financier de l’année dernière ne peut tout simplement pas être évité. Chaque studio a dû faire un choix: se tourner vers les services de streaming pour diffuser les films existants dans le monde – comme Godzilla Vs. Kong et Black Widow; ou continuer à retarder des films comme le prochain film de Bond, No Time to Die, ce qui entraîne une perte d’argent provenant du matériel de marketing tel que les modifications continues des bandes-annonces, des affiches et des éléments promotionnels.







Même lorsque les vaccinations sont répandues dans le monde entier, les studios de cinéma ont encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir s’attendre aux types de bénéfices qu’ils réalisaient avant le COVID. Cet accord avec Netflix pour Knives Out est l’une des acquisitions les plus coûteuses d’une franchise cinématographique jamais vue, et il ne fait aucun doute qu’il va susciter l’intérêt des sociétés de production, des distributeurs et d’autres services de streaming qui cherchent à conclure des accords similaires.

Mais si les services de streaming jouent un rôle de premier plan dans les sorties à succès, qu’est-ce que cela signifie pour les cinémas? S’ils ne reçoivent pas les films en premier, cela pourrait être catastrophique. Selon The Economist, AMC a fait état d’une baisse de 77% de ses revenus l’an dernier et d’une perte nette de 4,6 milliards de dollars. L’article affirme que la plus grande perte était due à la perte de films Marvel, qui étaient l’un des plus gros moteurs pour obtenir des clochards dans les sièges.

Bien sûr, certains studios ont exprimé leur intérêt à aider à préserver l’avenir du cinéma. Malgré l’accord dingue signé avec HBO Max plus tôt cette année, Warner Bros. impose maintenant une limite de sortie de 45 jours à tous ses films sortant en 2022, ce qui signifie que les films devront rester dans les salles pendant ce laps de temps avant de pouvoir sortir. tout autre service de streaming.

Reste à savoir si d’autres studios s’engageront dans des accords comme celui-ci. L’argent fiable dans les services de streaming sera sans aucun doute tentant, d’autant plus qu’un retour complet aux visites au cinéma semble encore loin.

Néanmoins, les doubles sorties cinématographiques et en streaming peuvent aider à revitaliser le monde des cinémas. Godzilla contre. Kong a gagné 385 millions de dollars (205 millions de livres sterling) au cours de ses premières semaines au box-office mondial (via BBC News). Ce chiffre comprend 32 millions de dollars américains – une fréquentation prometteuse étant donné que le film était disponible sur HBO Max et que les cinémas y fonctionnent à une capacité limitée.







Selon Bloomberg, Comcast envisage de retirer les futurs films NBCUniversal de Netflix et HBO Max et de les mettre exclusivement sur le service de streaming Peacock pour aider à augmenter la base d’abonnés. Bien que nous ne sachions pas si cela inclut de nouvelles sorties de films, cela pourrait entraîner le prochain titre Fast and Furious, F9.

De plus, Disney Plus a testé la fonctionnalité Premiere Access et présentera le premier film MCU à ce modèle avec Black Widow. Ceci est actuellement fixé pour une date de sortie estivale, à peu près au moment où les États-Unis et le Royaume-Uni prévoient que la plupart des premières doses de vaccination seront offertes au public.

Cela pourrait être un bon indicateur de ce à quoi ressembleront les habitudes d’audience dans les prochaines années. Marvel a une base de fans fidèles – mais dans quelle mesure sont-ils disposés à voir ce film sur grand écran, plutôt que dans le confort et la sécurité de la maison?

Il est indéniable que cette acquisition de Knives Out par Netflix pourrait être le début d’une nouvelle tendance dans le paysage cinématographique. Les studios continueront de récupérer les revenus perdus, et les services de streaming pourraient être un moyen d’y contribuer. Cependant, je pense qu’en ce qui concerne de telles offres, l’option la plus intelligente et la plus juste pour toutes les parties est de donner aux films une diffusion cinématographique limitée avant de les déployer sur des plates-formes de streaming.

Cela donnerait une fenêtre pour ce battage médiatique au box-office du week-end d’ouverture (où la plupart des films gagnent généralement la majeure partie de leur argent) et attirerait certains clients de streaming loin d’attendre sa sortie à la maison afin qu’ils puissent éviter les spoilers et avoir l’exclusivité de voir. le premier. Godzilla contre. Kong est l’étude de cas parfaite pour cela – car il a frappé les cinémas internationaux avant sa sortie sur les plateformes de streaming.

Il convient également de souligner que pour que les films soient éligibles à de nombreux prix tels que les Oscars, ils doivent avoir une forme de course théâtrale. À moins que ces directives ne changent, je ne pense pas que tous les studios et réalisateurs déplaceront leurs futures franchises exclusivement vers des sociétés comme Netlfix et Amazon Prime Video.

Bien que j’aie un vif intérêt pour les services de streaming, je ne veux pas voir la mort du cinéma dans les prochaines années. Quelle que soit la taille de l’écran que vous avez à la maison, il ne peut tout simplement pas reproduire l’expérience et l’atmosphère partagées de se rendre au théâtre le jour de l’ouverture avec l’odeur du pop-corn et le bourdonnement dans l’air. J’espère juste que les sociétés de streaming sont tout aussi désireuses que moi de préserver ce passe-temps.

